10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Tenía mareos constantes pero el diagnóstico llegó años después: qué descubrieron

El caso, que generó repercusión por lo sorpresivo del resultado, muestra cómo una afección aparentemente común puede ocultar una causa poco habitual.

Por
Se mareaba constantemente y luego de ir con varios médicos le dieron un diagnóstico firme

Se mareaba constantemente y luego de ir con varios médicos le dieron un diagnóstico firme

Freepik

  • La mujer comenzó en 2017 con zumbidos y vértigo, pero los estudios iniciales no detectaron ninguna anomalía grave.

  • Durante años convivió con los mareos hasta que, en 2021, sufrió un desmayo, perdió recuerdos y presentó convulsiones, lo que encendió la alarma médica.

  • Nuevos estudios revelaron la existencia de un tumor cerebral que ya era visible en estudios previos, pero había pasado desapercibido.

  • Fue operada en una cirugía de once horas donde lograron extirpar un meningioma atípico de grado 2, aunque deberá continuar con controles por posible reaparición.

Los problemas de salud que parecen leves o pasajeros pueden esconder, en algunos casos, cuadros más complejos que tardan años en ser detectados. Eso fue lo que vivió una mujer que durante mucho tiempo sufrió mareos constantes, síntomas que afectaban su rutina diaria y que, pese a múltiples consultas médicas, no encontraban una explicación clara.

César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 
Te puede interesar:

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

Con el paso del tiempo, los episodios se volvieron más frecuentes y comenzaron a interferir con actividades cotidianas, generando preocupación y un largo recorrido por especialistas y estudios clínicos. Recién después de varios intentos por hallar una respuesta, un escaner de su cabeza permitió orientar el caso hacia un diagnóstico inesperado.

Cuál fue el diagnóstico de la mujer que tenía mareos constantes

-Glenn Lilley

Glenn Lilley, una mujer británica residente en Devon, comenzó en 2017 a experimentar molestias persistentes como zumbidos en el oído y fuertes episodios de vértigo. En aquel momento se sometió a una resonancia magnética que fue analizada por un especialista, quien descartó la presencia de anomalías graves o tumores cerebrales, pese a que los síntomas podían corresponder a un neuroma acústico. Como respuesta al problema, le indicaron el uso de audífonos y le explicaron que debía aprender a convivir con los mareos.

Todo cambió en julio de 2021, cuando sufrió un colapso mientras descargaba compras en su vivienda. Tras el desmayo y un fuerte golpe en la cabeza, fue trasladada de urgencia al hospital por su esposo. Allí, los médicos detectaron una profunda desorientación: Glenn no podía recordar datos básicos de su vida y creía tener varias décadas menos. Incluso, luego de una convulsión, olvidó que sus hijos ya eran adultos y que tenía nietos.

Después de varios estudios y días de internación, un nuevo especialista confirmó que padecía un tumor cerebral que se extendía desde la zona detrás del ojo izquierdo hasta la parte posterior del cráneo. Al revisar imágenes médicas antiguas, descubrieron que la lesión ya estaba presente en 2017, pero no fue advertida en su momento. Los médicos le explicaron que, sin tratamiento, su expectativa de vida sería muy corta.

Finalmente, fue sometida a una extensa cirugía en septiembre de 2021, cuando ya necesitaba ayuda para caminar. La operación duró once horas y permitió retirar el tumor, que luego fue identificado como un meningioma atípico de grado 2. Aunque no es el tipo más agresivo, requiere controles permanentes porque podría reaparecer y demandar tratamientos adicionales como radioterapia.

Actualmente, Glenn continúa con algunas secuelas, entre ellas dolores de cabeza, dificultades ocasionales para encontrar palabras y una sensación extraña en el rostro al final del día, además de secreciones constantes. Sin embargo, asegura que puede convivir con esas molestias y se muestra agradecida por haber superado una situación que puso en riesgo su vida.

Noticias relacionadas

play

Tensión en Rosario: qué reclama la Policía de Santa Fe y por qué se acuartelaron en varias localidades

Paro de colectivos de la línea 148.

Paro de colectivos en dos líneas del AMBA

ANMAT detectó que los productos no se encontraban registrados, lo cual es potencialmente riesgoso.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de cosméticos

Grillo aclaró que su incorporación a la causa no desplaza a sus padres y a su hermano.

Pablo Grillo se presentó como querellante y pidió profundizar la investigación sobre la cadena de mando

En la marcha y movilización del miércoles contra la Reforma Laboral, el subte tendrá interrupciones paciales

Paro de subte para este miércoles 11 de febrero: a qué hora arranca y cómo funcionará el servicio

MagisTv y XuperTv: qué sanciones económicas y legales pueden tener los usuarios de contenido audiovisual gratuito

MagisTv y XuperTv: qué sanciones económicas y legales pueden tener los usuarios por usar la app

Rating Cero

Fernando Bonilla encabeza el elenco de La oficina﻿, la versión mexicana de The Office.
play

Lanzaron el trailer de "La oficina", la versión mexicana de "The Office": cuándo se estrena

Antonela Roccuzzo es una de las modelos que saben cuáles son sus estilos personales y cómo combinarlos con los más elegidos por los expertos fashionistas. 

Adiós a las camperas: Antonella Roccuzzo mostró su abrigo que será tendencia en la temporada

Billy Zane y la transformación más impactante de su carrera en el cine.

La impresionante transformación de un actor de Titanic para hacer de Marlon Brando

Fred Smith falleció el 5 de febrero pasado a causa de un cáncer

Dolor en el mundo de la música: murió un reconocido músico de una legendaria banda de los 70 y 80

Como jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige tuvo la fortuna de elegir al equipo adecuado para producir Iron Man, empezando por Jon Favreau como director y Robert Downey Jr. como gran estrella, acompañado de Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, entre otros.

Revelaron el insólito motivo con el cual decidieron la primera gran película de Marvel

La serie que estrenó una nueva temporada es de lo más visto en Netflix.
play

Esta serie combina misterio, drama y abogados y con su nueva temporada es tendencia en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

El Gobierno buscará llevar la punibilidad de menores a 13 años. 

El Gobierno envió a Diputados el nuevo proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Hace 6 minutos
play
César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

Hace 19 minutos
play

Tensión en Rosario: qué reclama la Policía de Santa Fe y por qué se acuartelaron en varias localidades

Hace 50 minutos
La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 58 minutos
Los mejores memes en redes sociales.

Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Hace 1 hora