Quién es la persona que ganó casi $6.000 millones en el Loto Plus Tiene más de 30 años jugando en la misma agencia. Apostó $3.000 y fue el único ganador del pozo récord. Tras impuestos, cobrará más de $3.700 millones. Por + Seguir en







Quién es la persona que ganó casi $6.000 millones en el Loto Plus

Un jubilado de Mendoza se convirtió en el único ganador de uno de los premios más altos en la historia del Loto Plus. El sábado acertó los seis números del sorteo Tradicional y el número extra, y se quedó con un pozo cercano a los $6.000 millones.

El hombre, que percibe el haber mínimo, juega desde hace más de tres décadas en la misma agencia de Godoy Cruz: “Los Carris”, ubicada en la esquina de Colón y Tiburcio Benegas. Allí compró el ticket ganador con una apuesta de apenas $3.000. La combinación fue 00, 05, 11, 13, 26 y 30, más el número plus 1. No hubo otros acertantes en el país.

Desde la agencia contaron que se trata de un cliente habitual, conocido por los dueños del local. La noticia generó conmoción en el barrio y también alivio en el negocio, que recibirá el 2% del premio como estímulo, lo que equivale a unos $114 millones.

El ganador ya inició los trámites ante el Instituto Provincial de Juegos y Casinos para formalizar el cobro. Su identidad se mantiene bajo estricta reserva, tanto por decisión propia como por disposición del organismo regulador. Según trascendió, parte del dinero sería destinado a la compra de una vivienda.

Cuánto dinero cobrará El monto bruto del premio fue de $5.707.768.415,73. Sin embargo, la legislación vigente establece una retención impositiva del 27,9%. Eso implica que $1.541.097.472,25 quedarán en manos del fisco.

De este modo, el jubilado recibirá aproximadamente $3.710.049.468 netos, una cifra que al tipo de cambio oficial ronda los 2,6 millones de dólares. El Loto Plus es organizado por Lotería de la Ciudad y se juega en todo el país. Los participantes deben elegir seis números del 00 al 45 y un número adicional del 0 al 9. Con el ticket completo, que cuesta $3.000, se compite en cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Siempre Sale. Esta vez, la suerte cayó en Mendoza y cambió para siempre la vida de un apostador perseverante que, durante más de 30 años, insistió con la misma ilusión.