12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Quién es la persona que ganó casi $6.000 millones en el Loto Plus

Tiene más de 30 años jugando en la misma agencia. Apostó $3.000 y fue el único ganador del pozo récord. Tras impuestos, cobrará más de $3.700 millones.

Por
Quién es la persona que ganó casi $6.000 millones en el Loto Plus

Quién es la persona que ganó casi $6.000 millones en el Loto Plus

Un jubilado de Mendoza se convirtió en el único ganador de uno de los premios más altos en la historia del Loto Plus. El sábado acertó los seis números del sorteo Tradicional y el número extra, y se quedó con un pozo cercano a los $6.000 millones.

Resultados del Loto Plus del sábado 7 de febero de 2026.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3855 del sábado 7 de febrero de 2026

El hombre, que percibe el haber mínimo, juega desde hace más de tres décadas en la misma agencia de Godoy Cruz: “Los Carris”, ubicada en la esquina de Colón y Tiburcio Benegas. Allí compró el ticket ganador con una apuesta de apenas $3.000. La combinación fue 00, 05, 11, 13, 26 y 30, más el número plus 1. No hubo otros acertantes en el país.

Desde la agencia contaron que se trata de un cliente habitual, conocido por los dueños del local. La noticia generó conmoción en el barrio y también alivio en el negocio, que recibirá el 2% del premio como estímulo, lo que equivale a unos $114 millones.

El ganador ya inició los trámites ante el Instituto Provincial de Juegos y Casinos para formalizar el cobro. Su identidad se mantiene bajo estricta reserva, tanto por decisión propia como por disposición del organismo regulador. Según trascendió, parte del dinero sería destinado a la compra de una vivienda.

Cuánto dinero cobrará

El monto bruto del premio fue de $5.707.768.415,73. Sin embargo, la legislación vigente establece una retención impositiva del 27,9%. Eso implica que $1.541.097.472,25 quedarán en manos del fisco.

De este modo, el jubilado recibirá aproximadamente $3.710.049.468 netos, una cifra que al tipo de cambio oficial ronda los 2,6 millones de dólares.

El Loto Plus es organizado por Lotería de la Ciudad y se juega en todo el país. Los participantes deben elegir seis números del 00 al 45 y un número adicional del 0 al 9. Con el ticket completo, que cuesta $3.000, se compite en cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Siempre Sale.

Esta vez, la suerte cayó en Mendoza y cambió para siempre la vida de un apostador perseverante que, durante más de 30 años, insistió con la misma ilusión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 4 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3854 del miércoles 4 de febrero de 2026

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3345 del miércoles 4 de febrero de 2026

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 28 de enero de 2026.

Quini 6: todos los números y ganadores de este domingo

El tren no funcionará el sábado y domingo. Mientras que circularácon restricciones el lunes y martes

El tren Sarmiento tendrá complicaciones durante el fin de semana: funcionará con limitaciones e interrupciones

El viernes 13 funcionará como puente entre el fin de semana regular y el doblete del Carnaval.

Este grupo empezará el fin de semana largo de carnaval el jueves: por qué es feriado el viernes 13 de febrero en 2026

Los usuarios de las redes sociales mostraron el tamaño del granizo caído durante la madrugada.

Sorpresiva caída de granizo en el AMBA durante la madrugada: cómo estará el clima durante el fin de semana de Carnaval

Rating Cero

A través de sus historias de Instagram, Zaira Nara mostró el nuevo sillón que incorporó a su living.

Adiós al sillón tradicional: Zaira Nara innovó con un estilo diferente para su living

El futuro del live action de Naruto dependerá de cómo se traduzca su mundo, sus personajes y su mensaje a un nuevo formato.

Un live action de este famoso animé busca ser un éxito gracias al potencial de Marvel: cuál es su relación

La producción explora cómo cada una carga con urgencias diferentes que las unen por la necesidad.
play

Al estilo la gran estafa, esta película de Netflix se convirtió en furor apenas se estrenó: como se llama

Murió una de las guionistas de Cris Morena.

Conmoción entre los seguidores de Cris Morena por una muerte que nadie vio venir

El gran acierto del film radica en cómo combina el humor con una evolución emocional sincera.
play

Esta comedia con pérdida de memoria, romance y momentos insólitos es lo más visto de Netflix: cómo encontrarla

Margot Robbie y Jacob Elordi interpretan a Catherine y Heathcliff en la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas.

Llega Cumbres Borrascosas a los cines, con Margot Robbie y Jacob Elordi: ¿cumple con las expectativas?

últimas noticias

play

Régimen Penal Juvenil: Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

Hace 3 minutos
Monteoliva aclaró que no está permitido ir a manifestaciones con la cara tapada. 

El Gobierno identificó a "tres grandes grupos de violencia" por los incidentes en el Congreso

Hace 14 minutos
El Castillo de Castelli se ve desde la ruta camino a Mar del Plata.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino perfecto para ir con niños en febrero 2026

Hace 26 minutos
Los estadios más caros del Mundial 2026 en Norteamérica.

Los 3 estadios más caros que tendrá el Mundial 2026: son impresionantes

Hace 34 minutos
El tren no funcionará el sábado y domingo. Mientras que circularácon restricciones el lunes y martes

El tren Sarmiento tendrá complicaciones durante el fin de semana: funcionará con limitaciones e interrupciones

Hace 42 minutos