Cambió el clima y hay alertas amarilla y naranja por tormentas: cuándo llueve en la Ciudad de Buenos Aires Nueve provincias de distintas regiones del país recibieron avisos del Servicio Meteorológico Nacional ante la llegada de abundantes precipitaciones y fuertes vientos.







Santa Fe, una de las ciudades afectadas por la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Radio Gol

Nueve provincias de distintas regiones del país se encuentran este jueves bajo alerta amarilla y naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por lluvias y tormentas, mientras la Ciudad de Buenos Aires afronta una jornada inestable, con alguna probabilidad de precipitaciones y una máxima por debajo de los 30°.

El organismo emitió aviso amarillo por tormentas para el este de Jujuy, centro de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, este de Córdoba, centro y norte de Santa Fe, oeste de Corrientes y sur de Entre Ríos. Además, hay alerta del mismo color por lluvias en la costa de Santa Cruz.

Asimismo, hay alerta naranja por tormentas en el este de Santa Fe y la mitad norte de Entre Ríos, con epicentro en ambas capitales provinciales.

Estas áreas serán afectadas por temporales de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

clima servicio meteorologico nacional smn alerta tormentas lluvia 12 febrero 2026 Nueve provincias se encuentran bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional por lluvias y tormentas. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires El SMN anticipa una jornada templada y húmeda para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo cubierto y el termómetro oscilando entre 21° y 28°, con vientos moderados del noreste que irán rotando al este.

Para el fin de semana, se prevé la presencia de fuertes vientos y temperatura agradable, con máximas por debajo de los 30°, y posibles tormentas durante la mañana del domingo. clima servicio meteorologico nacional smn pronostico caba 12 febrero 2026 Las máximas se sitúan por debajo de los 30° en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN