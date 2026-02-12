12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cambió el clima y hay alertas amarilla y naranja por tormentas: cuándo llueve en la Ciudad de Buenos Aires

Nueve provincias de distintas regiones del país recibieron avisos del Servicio Meteorológico Nacional ante la llegada de abundantes precipitaciones y fuertes vientos.

Por
Santa Fe

Santa Fe, una de las ciudades afectadas por la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Radio Gol

Nueve provincias de distintas regiones del país se encuentran este jueves bajo alerta amarilla y naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por lluvias y tormentas, mientras la Ciudad de Buenos Aires afronta una jornada inestable, con alguna probabilidad de precipitaciones y una máxima por debajo de los 30°.

Los usuarios de las redes sociales mostraron el tamaño del granizo caído durante la madrugada.
Te puede interesar:

Sorpresiva caída de granizo en el AMBA durante la madrugada: cómo estará el clima durante el fin de semana de Carnaval

El organismo emitió aviso amarillo por tormentas para el este de Jujuy, centro de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, este de Córdoba, centro y norte de Santa Fe, oeste de Corrientes y sur de Entre Ríos. Además, hay alerta del mismo color por lluvias en la costa de Santa Cruz.

Asimismo, hay alerta naranja por tormentas en el este de Santa Fe y la mitad norte de Entre Ríos, con epicentro en ambas capitales provinciales.

Estas áreas serán afectadas por temporales de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

clima servicio meteorologico nacional smn alerta tormentas lluvia 12 febrero 2026
Nueve provincias se encuentran bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional por lluvias y tormentas.

Nueve provincias se encuentran bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional por lluvias y tormentas.

Sin alertas: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada templada y húmeda para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo cubierto y el termómetro oscilando entre 21° y 28°, con vientos moderados del noreste que irán rotando al este.

Para el fin de semana, se prevé la presencia de fuertes vientos y temperatura agradable, con máximas por debajo de los 30°, y posibles tormentas durante la mañana del domingo.

clima servicio meteorologico nacional smn pronostico caba 12 febrero 2026
Las máximas se sitúan por debajo de los 30° en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Las máximas se sitúan por debajo de los 30° en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fuego en la Patagonia: el cambio climático triplicó el riesgo de incendios forestales

Fuego en la Patagonia: el cambio climático triplicó el riesgo de incendios forestales

Se esperan lluvias en varias partes del país para este miércoles.

Alerta amarilla en 15 provincias por tormentas: cuándo llega la lluvia a la Ciudad de Buenos Aires

Los incendios siguen golpeando a Chubut.

Trece provincias bajo alerta por tormentas y viento: preocupación por los incendios en Chubut

La ciudad de Córdoba, bajo alerta meteorológica por tormentas.

Cambia el clima y hay alertas amarillas por vientos y tormentas: cuándo llega la lluvia a la Ciudad

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para este domingo.

Domingo con tormentas: hay alerta amarilla en siete provincias

Las inundaciones afectaron Salta.

Inundaciones en Salta: al menos 200 evacuados y ríos desbordados por un temporal histórico

Rating Cero

Margot Robbie y Jacob Elordi interpretan a Catherine y Heathcliff en la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas.

Llega Cumbres Borrascosas a los cines, con Margot Robbie y Jacob Elordi: ¿cumple con las expectativas?

La China Suárez y Mauro Icardi enfrentaron los rumores de infidelidad.

La versión de la China Suárez y Mauro Icardi tras los rumores de infidelidad: "Mienten constantemente"

Iván de Pineda llega al streaming con una propuesta innovadora.

Iván de Pineda y Olga lanzaron el "Desafío Atenea": talento universitario por un premio millonario

La conductora compartió las imágenes de su tratamiento facial sin dolor.

"Como nueva": la sorprendente transformación de Carmen Barbieri tras una cirugía estética

James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en 2024.
play

A los 48 años, murió James Van Der Beek, estrella de la exitosa serie Dawson's Creek

El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

últimas noticias

River está 4° en la tabla de posiciones de la Zona B, mientras que Argentinos marcha 10°

Tras la goleada ante Tigre, River quiere recuperarse ante Argentinos en La Paternal

Hace 14 minutos
Reforma laboral: qué cambia en salarios, vacaciones, despidos y licencias por enfermedad

Reforma laboral: salarios, vacaciones, despidos y licencias, los cambios que más impactan en el día a día de los trabajadores

Hace 23 minutos
El viernes 13 funcionará como puente entre el fin de semana regular y el doblete del Carnaval.

Este grupo empezará el fin de semana largo de carnaval el jueves: por qué es feriado el viernes 13 de febrero en 2026

Hace 36 minutos
El mensaje del Gobierno tras la media sanción a la reforma laboral en el Senado: La industria del juicio llega a su fin

El mensaje del Gobierno tras la media sanción a la reforma laboral en el Senado: "La industria del juicio llega a su fin"

Hace 41 minutos
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

Como podés afiliarte a una obra social como monotributista y qué opciones tiene ARCA en febrero 2026

Hace 47 minutos