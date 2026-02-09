9 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Tenía un bulto en el cuello y los estudios daban bien pero un diagnóstico lo cambió todo: qué descubrieron

Muchas veces, los diagnósticos requieren estudios más complejos o segundas opiniones para poder determinar el origen del problema.

El sorprendente caso de la mujer que tenía un bulto enorme en su cuello

  • Heather Wallace detectó un bulto en el cuello en 2017, pero los primeros estudios indicaban que su tiroides funcionaba correctamente, lo que retrasó un diagnóstico más profundo.

  • Durante años convivió con síntomas como fatiga y malestar, sin obtener respuestas médicas claras, lo que generó frustración y sensación de no ser escuchada por los especialistas.

  • Finalmente consultó a otro profesional que recomendó cirugía para retirar parte de la tiroides, pero durante la operación fue necesario extirpar la glándula completa.

  • La biopsia posterior reveló que padecía tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que destruye las células productoras de hormonas tiroideas y que nunca había sido detectada.

Un cuadro de salud que parecía no revestir gravedad terminó generando preocupación cuando una persona detectó un bulto persistente en el cuello y decidió consultar a profesionales médicos. Aunque los primeros estudios no mostraban anomalías significativas, el malestar continuaba y obligó a profundizar las evaluaciones clínicas.

El caso volvió a poner en discusión la importancia de no subestimar síntomas aparentemente menores y de insistir con controles cuando las molestias persisten. Finalmente, un análisis más exhaustivo permitió descubrir qué estaba detrás del cuadro y cambió por completo el panorama médico del paciente, dando inicio a un tratamiento específico.

Qué tenía la mujer que vivía con un bulto en el cuello y como se reveló en el diagnóstico

-diagnóstico mujer bulto cuello

Heather Wallace, una mujer de 40 años residente en Texas, comenzó a notar en mayo de 2017 una leve inflamación en el cuello que en ese momento no consideró preocupante. Sin embargo, un año después advirtió que el bulto había aumentado de tamaño y decidió consultar a un especialista, sospechando que podía tratarse de un problema tiroideo.

El endocrinólogo le realizó análisis para evaluar el funcionamiento de las hormonas tiroideas T4 y TSH, pero los resultados arrojaron valores normales. A pesar de ello, Wallace sentía que algo no estaba bien y expresó su frustración por no sentirse escuchada por los profesionales. Con el paso del tiempo empezó a experimentar cansancio al realizar actividades cotidianas, aunque lo atribuyó a la falta de ejercicio y no relacionó esos síntomas con el crecimiento del bulto.

Tras varios años sin respuestas claras y sintiéndose agotada por la incertidumbre, decidió consultar a otro médico. Este nuevo profesional indicó la necesidad de una cirugía para retirar solo una parte de la tiroides, intervención que se realizó a comienzos de diciembre de 2025. Sin embargo, durante la operación, el cirujano debió extirpar toda la glándula debido a complicaciones detectadas en el momento.

Luego de la intervención llegó la confirmación más inesperada: los estudios posteriores revelaron que padecía la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que afecta la tiroides y que nunca había sido diagnosticado previamente. Dos meses después, Wallace logró estabilizar su salud gracias a la medicación hormonal, aunque aún procesa la idea de que deberá tomar tratamiento de por vida.

Decretan feriado oficial para este martes 10 de febrero: quiénes lo pueden disfrutar en 2026

Quién es Alejandro Pereyra, el bandoneonista que conmovió al país al interpretar el Himno en Malvinas

Megaoperativo en el sur del conurbano: 69 allanamientos y 26 detenidos por robos violentos de motos

