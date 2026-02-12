Jesse Van Rootselaar era estudiante del establecimiento donde ocurrió el ataque por el cual murieron al menos 9 víctimas fatales, pero desde hace años había abandonado sus estudios. Tras la agresión, las autoridades la encontraron muerta, con una herida de bala, aparentemente autoinfligida.

Jesse Van Rootselaar había matado a su madre y hermanastro de 11 años antes de cometer la masacre en la escuela

La Policía de Canadá identificó a la autora de la masacre en la escuela donde murieron, al menos nueve personas en la comunidad de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica. Se trata de Jesse Van Rootselaar, una joven trans de 18 años .

El hecho ocurrió este martes 11 de febrero, y la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) confirmó que seis víctimas fueron encontradas sin vida en el interior del edificio escolar. Otra persona murió cuando era trasladada al hospital y dos cuerpos más fueron encontrados en una vivienda cercana, que los investigadores vinculan con el hecho.

Según detallaron las autoridades, la agresora se quitó la vida dentro de la escuela después de atacar a las víctimas fatales y presentaba una herida que sería autoinfligida.

Según detallaron las autoridades, la atacante iba a dicho establecimiento, pero había abandonado sus estudios hacía cuatro años y padecía problemas mentales. Por el momento, se desconoce el móvil del ataque.

El subcomisario Dwayne McDonald, de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) explicó que el Jesse Van Rootselaar inició su transición de género hace seis años y que había tenido anteriormente una licencia de armas de fuego, pero había caducado . Las armas habían sido confiscadas previamente de su residencia, pero posteriormente fueron devueltas.

De acuerdo a los primeros datos de cómo dio el ataque en la escuela, la joven de 18 años primero mató a su madre, de 39 años, y a su hermanastro de 11, en la vivienda familiar. Los asesinatos en la vivienda fueron descubiertos después de que otro miembro de la familia alertó a los vecinos.

Posteriormente, se trasladó a la escuela secundaria local, donde disparó contra una maestra y varios alumnos. “No hay información en este momento de que alguien haya sido el objetivo específico”, aseguró McDonald.

Al mismo tiempo, se detalló que las autoridades debieron intervenir en la residencia de la familia Van Rootselaar en algunas ocasiones debido a situaciones de salud mental de la joven.