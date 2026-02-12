12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Identificaron a la autora de la masacre en una escuela de Canadá: el macabro antecedente que tenía

Jesse Van Rootselaar era estudiante del establecimiento donde ocurrió el ataque por el cual murieron al menos 9 víctimas fatales, pero desde hace años había abandonado sus estudios. Tras la agresión, las autoridades la encontraron muerta, con una herida de bala, aparentemente autoinfligida.

Por
JesseVan Rootselaar había matado a su madre y hermanastro de 11 años antes de cometer la masacre en la escuela

Jesse Van Rootselaar había matado a su madre y hermanastro de 11 años antes de cometer la masacre en la escuela

La Policía de Canadá identificó a la autora de la masacre en la escuela donde murieron, al menos nueve personas en la comunidad de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica. Se trata de Jesse Van Rootselaar, una joven trans de 18 años.

Mónica Eugenia Mancini fue brutalmente golpeada.
Te puede interesar:

Asaltaron y maniataron a una jubilada influencer en San Isidro: "Callate porque te mato"

El hecho ocurrió este martes 11 de febrero, y la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) confirmó que seis víctimas fueron encontradas sin vida en el interior del edificio escolar. Otra persona murió cuando era trasladada al hospital y dos cuerpos más fueron encontrados en una vivienda cercana, que los investigadores vinculan con el hecho.

Según detallaron las autoridades, la agresora se quitó la vida dentro de la escuela después de atacar a las víctimas fatales y presentaba una herida que sería autoinfligida.

Según detallaron las autoridades, la atacante iba a dicho establecimiento, pero había abandonado sus estudios hacía cuatro años y padecía problemas mentales. Por el momento, se desconoce el móvil del ataque.

ataque canada

Masacre en una escuela de Canadá: el macabro antecedente antes del ataque

El subcomisario Dwayne McDonald, de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) explicó que el Jesse Van Rootselaar inició su transición de género hace seis años y que había tenido anteriormente una licencia de armas de fuego, pero había caducado. Las armas habían sido confiscadas previamente de su residencia, pero posteriormente fueron devueltas.

De acuerdo a los primeros datos de cómo dio el ataque en la escuela, la joven de 18 años primero mató a su madre, de 39 años, y a su hermanastro de 11, en la vivienda familiar. Los asesinatos en la vivienda fueron descubiertos después de que otro miembro de la familia alertó a los vecinos.

Posteriormente, se trasladó a la escuela secundaria local, donde disparó contra una maestra y varios alumnos. “No hay información en este momento de que alguien haya sido el objetivo específico”, aseguró McDonald.

Al mismo tiempo, se detalló que las autoridades debieron intervenir en la residencia de la familia Van Rootselaar en algunas ocasiones debido a situaciones de salud mental de la joven.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Tras varios días de conflicto policial en Santa Fe, Pullaro anunció que "ningún policía percibirá menos de $1.350.000"

La resolución fue informada por el juez Emilio Stadler.

Quién es el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años al distraerse con un celular en una cirugía

La víctima era un hombre y estaba semisumergido en la lagun y totalmente vestido.

Muerte y misterio en La Plata: encontraron un cuerpo flotando en una laguna

No quise matarlo, confesó Marcos Pires ante el fiscal sobre el crimen de su hermano, Lucas

Se entregó y confesó el hermano de Lucas Pires, el exfutbolista del ascenso asesinado

Ataque therian en Córdoba: autopercibido animal mordió e hirió la pierna de una joven en Jesús María

Ataque "therian" en Córdoba: autopercibido animal mordió e hirió la pierna de una adolescente en Jesús María

Masacre en una escuela de Canadá: al menos diez muertos y varios heridos

Masacre en una escuela de Canadá: al menos diez muertos y varios heridos

Rating Cero

Daniela Christiansson muestra su recuperación física tras el embarazo.

La impresionante transformación física de la novia de Maxi López tras su embarazo

Al momento del asalto, la madre de Sergio Lapegüe estaba con una cuidadora

Violento asalto a la madre de Sergio Lapegüe: "Tres delincuentes la quemaron con una plancha"

A través de sus historias de Instagram, Zaira Nara mostró el nuevo sillón que incorporó a su living.

Adiós al sillón tradicional: Zaira Nara innovó con un estilo diferente para su living

El futuro del live action de Naruto dependerá de cómo se traduzca su mundo, sus personajes y su mensaje a un nuevo formato.

Un live action de este famoso animé busca ser un éxito gracias al potencial de Marvel: cuál es su relación

La producción explora cómo cada una carga con urgencias diferentes que las unen por la necesidad.
play

Al estilo la gran estafa, esta película de Netflix se convirtió en furor apenas se estrenó: como se llama

Murió una de las guionistas de Cris Morena.

Conmoción entre los seguidores de Cris Morena por una muerte que nadie vio venir

últimas noticias

JesseVan Rootselaar había matado a su madre y hermanastro de 11 años antes de cometer la masacre en la escuela

Identificaron a la autora de la masacre en una escuela de Canadá: el macabro antecedente que tenía

Hace 11 minutos
Este destino ofrece una propuesta distinta a la de los balnearios tradicionales

Así es Palmar, el pueblo uruguayo que es perfecto para descansar y practicar la pesca deportiva

Hace 12 minutos
Bullrich superó su primera prueba en el Congreso.

El insólito video de Bullrich al ritmo de Madonna para celebrar la media sanción de la reforma laboral

Hace 22 minutos
Tiene una de las cinco Estancias Jesuíticas que recibieron la distinción de Patrimonio de la Humanidad otorgada por la UNESCO.

Vacaciones en Córdoba: el destino donde la cultura y la tradición se palpa en cada rincón

Hace 24 minutos
Recrea la experiencia del subte de Caracas en pleno Palermo.

El restaurante de Buenos Aires con comida venezolana para ir el Día de los Enamorados

Hace 35 minutos