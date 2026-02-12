12 de febrero de 2026 Inicio
El Parlamento de Venezuela discute la Ley de Amnistía para presos políticos que podría dejar a Nahuel Gallo en libertad

La Asamblea Nacional discute este jueves por segunda vez la iniciativa, que podría ser aprobada en medio de las críticas por su alcance y por la rapidez con que fue tratada.

La Asamblea Nacional de Venezuela sesiona este jueves.

EFE

El Parlamento de Venezuela discute este jueves una Ley de Amnistía propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para algunos presos políticos. La iniciativa es cuestionada por varias ONG, que advierten que presenta "contradicciones" y critican la velocidad del tratamiento.

El primer vuelo en llegar al aeropuerto venezolano fue de la compañía colombiana de Avianca. 
"Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política, desde 1999 al presente. Y encargo a la comisión para al Revolución Judicial y al programa para la convivencia democrática y la paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Pido la máxima colaboración del cuerpo Legislativo", expresó la mandataria a fines de enero.

"Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para rencausar la Justicia y la convivencia entre los venezolanos", sostuvo Rodríguez, quien aseguró que el proyecto cuenta con el apoyo del expresidente Nicolás Maduro y detalló que quedan exceptuados de la amnistía los procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.

El Poder Legislativo, con mayoría chavista, aprobó la semana pasada la propuesta en primera discusión y luego sostuvo reuniones con sectores de la sociedad civil, entre ellos ONG y familiares de presos políticos, para conversar sobre el borrador de la ley, que deberá ser discutido este jueves por segunda vez para quedar sancionado.

Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, envió el proyecto al Poder Legislativo.

La amnistía, tal como está planteada, cubre casos desde 1999, abarcando los 27 años de Gobiernos del chavismo. Sin embargo, su artículo 6 la limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas, entre el golpe de Estado de abril de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) hasta las protestas desatadas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024.

"Tal como está redactada la ley, se excluye a una cantidad de presos políticos que fueron detenidos en el marco de una represión sistemática", señaló a EFE el coordinador de Exigibilidad de la organización Provea, Marino Alvarado.

Entre los posibles excluidos estarían el abogado de Provea Eduardo Torres (detenido en 2025), la hispanovenezolana Rocío San Miguel (arrestada en febrero de 2024) y el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona (encarcelado en 2021), quienes ya fueron liberados, pero con procesos judiciales aún vigentes.

nicolas maduro
Delcy Rodríguez aseguró que el proyecto de Ley de Amnistía cuenta con el apoyo del expresidente Nicolás Maduro.

Por otro lado, la ONG Acceso a la Justicia advirtió que el proyecto de ley "incurre en contradicciones fundamentales al hablar de 'extremismo'", con lo cual, a su juicio, "se descalifica de entrada a quienes podrían beneficiarse de la amnistía y presupone su responsabilidad penal".

Además, criticó que en el borrador de la ley se introduzca el concepto de "clemencia soberana", lo que para la organización "implica la existencia previa de responsabilidad o culpa, lo que desnaturaliza a la amnistía, que por definición no prejuzga".

A su vez, la coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, consideró, al intervenir en las consultas del proyecto de la ley, que los diputados "están apurados" por aprobar una ley de amnistía, pero, añadió, un proyecto como este tiene que ser discutido por meses para que "cumpla con los estándares internacionales".

Venezuela reabrió su espacio aéreo después de tres meses del bloqueo de Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, la principal terminal de Venezuela, en Caracas, volvió a recibir vuelos internacionales este miércoles, después de tres meses del bloqueo aéreo impulsado por Estados Unidos. Desde la mañana, se registró la llegada de varias decenas de aviones procedentes de distintas partes del mundo. Además, durante febrero y marzo, unas siete compañías reanudarán sus rutas, por lo que significa que el país recuperará su conexión con el mundo.

El primer vuelo en llegar al aeropuerto venezolano fue de la compañía colombiana de Avianca. También se vendieron pasajes de TAP Air Portugal, LATAM, Turkish Airlines, GOL, Plus Ultra, Air Europa y Wingo. Excepto esta última, todas las mencionadas anteriormente fueron sancionadas por las autoridades aeronáuticas de Caracas tras haber cumplido con la alerta de Washington de evitar el espacio áereo del país, en el contexto de las tensiones crecientes entre ambas naciones, en noviembre pasado.

