Crece el repudió a los dichos de Levinas contra Wado de Pedro: "Le tiene que pedir perdón a los chicos"

Omar Exeni, diputado provincial de Salta con trastorno del habla que impulsó la Ley de abordaje integral para personas con tartamudez, repudió los dichos del periodista Gabriel Levinas quien en referencia a una eventual precandidatura de Wado de Pedro dijo que "la Argentina no está preparada" para tener un presidente tartamudo porque "va a fallar".

"Yo renové mi banca hace una semana. Eso es una muestra que no fallamos" , dijo Exeni en comunicación con Argenzuela . Luego, el diputado provincial sostuvo que lo que dijo Levinas no afecta a de Pedro ni lo afecta a él "porque se aceptan como son y ya perdieron el miedo de hablar frente a muchas personas" pero si afecta a los más chicos.

"Hay muchos chicos que tienen depresión por esto y no quieren salir de las casas. Cuando uno es chico no quiere que lo molesten. Es feo sentirse así. Yo dejé la escuela por bullying en las lecciones orales", contó Exeni e instó al periodista a pedirle disculpas a los más chicos.

Acto seguido, el diputado salteño sostuvo que el mensaje de Levinas es desmotivador para los que tienen trastornos en el habla y en contraposición señaló que él y de Pedro trabajan para motivar a los chicos a que se animen y salir adelante.

"Wado me motivó a superarme y a seguir adelante. Hace una semana y media tenía que hablar ante más de mil personas y lo llamé a él para pedirle consejos. Él me dijo que me acepte como soy y que enfrente ese miedo. Es una muestra de que si podemos. Para nosotros hablar en público es muy complicado. Pero se puede", expresó .

Por último, el diputado contó que Wado de Pedro dio un fuerte respaldo a la Ley de abordaje integral para personas con tartamudez e indicó que gracias a eso hoy Salta cuenta con uno de los primeros consultorios para chicos con tartamudez ya en funcionamiento.