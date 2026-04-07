Avanza la ciclogénesis por Buenos Aires: hasta qué hora seguirá lloviendo en la Ciudad

Mientras las tormentas avanzan hacia el noroeste argentino, la ciclogénesis que trajo lluvias y chaparrones en Buenos Aires se mantendrá durante la jornada del martes 7 de abril. Según el pronóstico extendido, el mal tiempo y la inestabilidad continuarán hasta la mitad de la semana, acompañados por temperaturas mínimas entre los 13 y 14 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento para gran parte de Buenos Aires y Entre Ríos, ambas provincias serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.
Además, continúa activa la alerta por tormentas para las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, que estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.
Se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 75 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
¿Cuándo deja de llover? El pronóstico extendido para CABA
Para este martes 7, el escenario es de alta inestabilidad. Durante la tarde, las probabilidades de lluvias y tormentas se elevan hasta un 70%, con temperaturas que alcanzarán los 21°. Es fundamental prestar atención a las ráfagas de viento, que irán en aumento hasta tocar los 60-69 km/h durante la noche, lo que podría generar complicaciones.
La jornada del miércoles 8 marcará el inicio de la mejora, aunque de manera paulatina. Si bien por la mañana todavía persiste una probabilidad de lluvias de hasta el 40% y ráfagas fuertes de viento (60-69 km/h), hacia la noche la nubosidad comenzará a disiparse. La temperatura máxima subirá levemente a los 22°C, pero la mínima ya empezará a descender hasta los 16°, anticipando el recambio de masa de aire.
Hacia la segunda mitad de la semana, el cielo se despejará casi por completo. El jueves 9 y el viernes 10 presentarán condiciones de pleno sol con máximas de 23°. Sin embargo, vuelve el frío a Buenos Aires: el viernes 10 se posiciona como el día más frío de la semana, con una temperatura mínima que caerá hasta los 13°.
Alerta meteorológica por tormenta y viento: las localidades afectadas
Tormenta
Corrientes: Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce -General Alvear - Paso de los Libres - San Martín - Santo Tomé -Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar - Bella Vista - Esquina - Goya - Lavalle.
Misiones: toda la provincia.
Chaco: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando - Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo -Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes
Buenos Aires: Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil -Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón - Brandsen - Cañuelas - Oeste de Magdalena - San Vicente -General San Martín - Hurlingham - Ituzaingó - Jose C. Paz - Malvinas Argentinas - Moreno - Morón - Pilar - San Miguel - Tres de Febrero-Berisso - Ensenada - La Plata -Campana - Exaltación de la Cruz - San Antonio de Areco - Zárate -Baradero - Ramallo - San Nicolás - San Pedro -Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil -Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón.
Entre Ríos: Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala - Uruguay -Gualeguay - Victoria.