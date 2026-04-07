7 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Avanza la ciclogénesis por Buenos Aires: hasta qué hora seguirá lloviendo en la Ciudad

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuerte viento con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. La inestabilidad y el mal tiempo se extenderá hasta el miércoles.

Por
Avanza la ciclogénesis por Buenos Aires: hasta qué hora seguirá lloviendo en la Ciudad

Mientras las tormentas avanzan hacia el noroeste argentino, la ciclogénesis que trajo lluvias y chaparrones en Buenos Aires se mantendrá durante la jornada del martes 7 de abril. Según el pronóstico extendido, el mal tiempo y la inestabilidad continuarán hasta la mitad de la semana, acompañados por temperaturas mínimas entre los 13 y 14 grados.

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, bajo alerta por lluvia en el comienzo de semana.
Te puede interesar:

Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: hasta cuándo siguen las lluvias en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento para gran parte de Buenos Aires y Entre Ríos, ambas provincias serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2041465120807694592&partner=&hide_thread=false

Además, continúa activa la alerta por tormentas para las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, que estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

Se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 75 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

¿Cuándo deja de llover? El pronóstico extendido para CABA

Para este martes 7, el escenario es de alta inestabilidad. Durante la tarde, las probabilidades de lluvias y tormentas se elevan hasta un 70%, con temperaturas que alcanzarán los 21°. Es fundamental prestar atención a las ráfagas de viento, que irán en aumento hasta tocar los 60-69 km/h durante la noche, lo que podría generar complicaciones.

CABA pronóstico 7-4-26
Captura del SMN.

Captura del SMN.

La jornada del miércoles 8 marcará el inicio de la mejora, aunque de manera paulatina. Si bien por la mañana todavía persiste una probabilidad de lluvias de hasta el 40% y ráfagas fuertes de viento (60-69 km/h), hacia la noche la nubosidad comenzará a disiparse. La temperatura máxima subirá levemente a los 22°C, pero la mínima ya empezará a descender hasta los 16°, anticipando el recambio de masa de aire.

Hacia la segunda mitad de la semana, el cielo se despejará casi por completo. El jueves 9 y el viernes 10 presentarán condiciones de pleno sol con máximas de 23°. Sin embargo, vuelve el frío a Buenos Aires: el viernes 10 se posiciona como el día más frío de la semana, con una temperatura mínima que caerá hasta los 13°.

Alerta meteorológica por tormenta y viento: las localidades afectadas

Tormenta

  • Corrientes: Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce -General Alvear - Paso de los Libres - San Martín - Santo Tomé -Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar - Bella Vista - Esquina - Goya - Lavalle.
  • Misiones: toda la provincia.
  • Chaco: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando - Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo -Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes
  • Formosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané.

Viento

  • Buenos Aires: Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil -Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón - Brandsen - Cañuelas - Oeste de Magdalena - San Vicente -General San Martín - Hurlingham - Ituzaingó - Jose C. Paz - Malvinas Argentinas - Moreno - Morón - Pilar - San Miguel - Tres de Febrero-Berisso - Ensenada - La Plata -Campana - Exaltación de la Cruz - San Antonio de Areco - Zárate -Baradero - Ramallo - San Nicolás - San Pedro -Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil -Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón.
  • Entre Ríos: Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala - Uruguay -Gualeguay - Victoria.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

play

Impactante temporal en Tucumán: un niño de 12 años murió electrocutado

Santa Fe, con alerta naranja por tormentas para este domingo.

Semana Santa cierra con tormentas: alerta amarilla y naranja en 9 provincias

Los fanáticos deberán esperar 24 horas para ver a la banda de rock.

Por un violento temporal, se suspendió el recital de Tan Biónica en Tucumán

La alerta se emitó para el 4 de abril desde las 7 a las 19.

Tras el feroz temporal que afectó Buenos Aires, emiten una alerta por crecida del Río de la Plata

Las tormentas se mantendrán en el centro y norte de la Argentina. 

Cuándo deja de llover: continúa activa la alerta por tormentas para varias provincias

Rating Cero

Marilina Bertoldi recibió insultos y amenazas de hinchas de Independiente por su tatuaje.

La explicación de Marilina Bertoldi por su tatuaje viral del escudo de Independiente: "Es lo más estúpido que hice"

La dinámica entre ambos, especialmente en Luke Cage e Iron Fist, tenía ese aire clásico de “pareja improbable” que termina funcionando. Y eso es algo que muchos esperan volver a ver ahora. 

Iron Fist y Luke Cage vuelven a Marvel en Daredevil: Born Again 3 y ya están las primeras imágenes

La comedia dirigida por Marco Petry a partir del guion de Jane Ainscough, Petry y Hortense Ullrich cuenta con un elenco principal conformado por Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Rúrik Gíslason, Anna Herrmann, Doa Gürer y Kerim Waller.
play

Cuál es la trama de Comer, rezar, ladrar, la película que suena como el best seller pero es pura comedia

 La locutora contó cómo se dio el primer encuentro entre su suegra y su familia. 

Aunque usted no lo crea: Evelyn Botto y Carmen Barbieri compartieron un almuerzo familiar sin Federico Bal

También se suman figuras como Huh Joon-ho, Park Sung-woong, Choi Si-won, Tae Won-seok, Park Seo-joon, Hwang Chan-sung y Dex, quienes aportan nuevas dinámicas a la historia. 
play

La temporada 2 de Sabuesos ya está en Netflix y es de lo más visto: ¿de qué se trata?

Transformaciones físicas extremas en películas con alto realismo.

Tres transformaciones físicas muy impactantes en películas: hubo cambios muy notorios

últimas noticias

Esperanza Gracias: los signos del zodiaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026

Los signos del zodíaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026, según Esperanza Gracia

Hace 11 minutos
Dura respuesta de Irán a la amenaza de Trump: Nuestra respuesta irá más allá de la región

Irán contestó a la amenaza de Trump: "Nuestra respuesta irá más allá de la región"

Hace 19 minutos
play

Intento de desalojo en Pinar de Rocha: reclaman falta de pago del alquiler y podrían demoler el boliche

Hace 34 minutos
La misión Artemis II rompió el récord de mayor distancia alcanzada por seres humanos respecto de la Tierra.

La impactante primera foto de la NASA desde la cara oculta de la Luna: "La humanidad, desde el otro lado"

Hace 48 minutos
No te rompés más la espalda para limpiar los rincones: este electrodoméstico hace todo por vos. 

Adiós a barrer: así es el dispositivo inteligente que te va a cambiar la vida

Hace 1 hora