Avanza la ciclogénesis por Buenos Aires: hasta qué hora seguirá lloviendo en la Ciudad

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuerte viento con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. La inestabilidad y el mal tiempo se extenderá hasta el miércoles.

Mientras las tormentas avanzan hacia el noroeste argentino , la ciclogénesis que trajo lluvias y chaparrones en Buenos Aires se mantendrá durante la jornada del martes 7 de abril . Según el pronóstico extendido, el mal tiempo y la inestabilidad continuarán hasta la mitad de la semana, acompañados por temperaturas mínimas entre los 13 y 14 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento para gran parte de Buenos Aires y Entre Ríos , ambas provincias serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Además, continúa activa la alerta por tormentas para las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, que estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

Se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h . Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 75 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Para este martes 7 , el escenario es de alta inestabilidad. Durante la tarde, las probabilidades de lluvias y tormentas se elevan hasta un 70% , con temperaturas que alcanzarán los 21° . Es fundamental prestar atención a las ráfagas de viento, que irán en aumento hasta tocar los 60-69 km/h durante la noche, lo que podría generar complicaciones.

CABA pronóstico 7-4-26 Captura del SMN. Servicio Meteorológico Nacional

La jornada del miércoles 8 marcará el inicio de la mejora, aunque de manera paulatina. Si bien por la mañana todavía persiste una probabilidad de lluvias de hasta el 40% y ráfagas fuertes de viento (60-69 km/h), hacia la noche la nubosidad comenzará a disiparse. La temperatura máxima subirá levemente a los 22°C, pero la mínima ya empezará a descender hasta los 16°, anticipando el recambio de masa de aire.

Hacia la segunda mitad de la semana, el cielo se despejará casi por completo. El jueves 9 y el viernes 10 presentarán condiciones de pleno sol con máximas de 23°. Sin embargo, vuelve el frío a Buenos Aires: el viernes 10 se posiciona como el día más frío de la semana, con una temperatura mínima que caerá hasta los 13°.

Alerta meteorológica por tormenta y viento: las localidades afectadas

Tormenta

Corrientes : Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce -General Alvear - Paso de los Libres - San Martín - Santo Tomé -Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar - Bella Vista - Esquina - Goya - Lavalle.

: Concepción - Curuzú Cuatiá - Mercedes - San Roque - Sauce -General Alvear - Paso de los Libres - San Martín - Santo Tomé -Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar - Bella Vista - Esquina - Goya - Lavalle. Misiones : toda la provincia.

: toda la provincia. Chaco : Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando - Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo -Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes

: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando - Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo -Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes Formosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané.

Viento