La intolerancia de Gabriel Levinas: afirmó que "la Argentina no está preparada" para tener un presidente tartamudo

La intolerancia de Gabriel Levinas: afirmó que Argentina no está preparada para tener un presidente tartamudo

El periodista Gabriel Levinas realizó una polémica y repudiable declaración al sostener que Argentina "no está preparada" para tener un presidente tartamudo, en relación a una eventual candidatura del ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

"Esto puede parecer una cosa de segregación, pero para nada. Me gustaría un país en el que estemos tan evolucionados intelectualmente donde el presidente pueda ser una persona que es tartamuda, quisiera un país así. Pero si vas a poner una persona de esta naturaleza como candidato a presidente sabes que en argentina va a fallar no está preparada para eso", expresó Levinas en la señal de noticias TN.

"¿Por qué lo pones igual? ¿Por qué lo señalas igual? Prefiero no meterme en la cabeza de Cristina pero eso va al muere. Justamente un partido que lo único que hace bien es hablar: la oratoria de Menem, de Kirchner, de Cristina, de Perón, pones un tipo que no puede hacer oratoria...", agregó el periodista antes de cambiar a otro tema.

"El silencio te hace ver lo que el kirchnerismo no hace": Gabriel Levinas, Periodista

Wado de Pedro se emocionó al hablar de su disfluencia en el habla

En diciembre del 2021, Wado de Pedro sorprendió y emocionó al hablar de la disfluencia en el habla en un encuentro sobre la tartamudez organizado por la Cámara de Diputados de Salta.

"La tartamudez no nos define, somos personas que hacemos muchas más cosas que esto", marcó el ministro ante un centenar de niños, niñas y adolescentes con dificultades en el habla y sus familias que participaron del encuentro.

Durante el Congreso, De Pedro rememoró su experiencia personal con la disfluencia y pidió "aceptarnos como somos para lograr una sociedad mejor y más inclusiva".

"No soy un ejemplo de superación porque no he superado y es algo que sé que lo voy a llevar toda mi vida", aclaró visiblemente emocionado y con la voz quebrada el ministro, que al iniciar su alocución confesó que "le cuesta mucho" referirse al tema en su condición de "protagonista" pero también de padre.

En ese sentido, sostuvo que mejor que "plantear metas de superación que no son posibles alcanzar", es aprender a "convivir" con esta condición y "aceptarse" como uno es.

"Yo empecé a mejorar cuando empecé a aceptarme, durante todo el tiempo que quise superarme y dejar de tartamudear, capaz hasta reforcé la disfluencia. Cada chico, cada familia, es un mundo; y uno tiene su motivo para mantener la tartatamudez", contó.

"Tuve la suerte de tener compañeros de secundaria que jamás me han hecho bullyng, pero sí sufrí la discriminación del resto de los cursos, sí pasé por esas situaciones donde nos enfermábamos el día antes de ir a una lección de lectura, sí me pasó de pedir toda la vida los dos gustos de helado que me salían", contó.

El funcionario relató que en una época de su vida se bajaba del colectivo dos cuadras antes o después del destino, "porque la parada era en una calle que para mí era imposible de decírsela al chofer", y que muchas veces le pasó de "morirse de ganas por comer algo y tener que pedir aquello que te salía" en un restaurante.

De Pedro contó que al mudarse a Buenos Aires lo "ayudó mucho" la participación en la Asociación Argentina de Tartamudez donde "compartíamos las mismas vivencias".

"Lo que quiero transmitirles es que nos aceptemos como somos. Yo tartamudeo, me trabo en la primera sílaba o en la segunda, voy a tardar pero voy a comer el gusto que quiero y el mozo tiene que esperar, el heladero tiene que esperar", dijo.