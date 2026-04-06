6 de abril de 2026 Inicio
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Le robó los datos de la tarjeta a una compañera de trabajo y la usó para pagar hasta la factura de gas

Una mujer de 42 años fue detenida por estafas reiteradas en La Plata. Usó los datos de una tarjeta de crédito de una compañera de trabajo para financiar vacaciones, comprar muebles, joyas, una TV, ropa, comida y pagar los servicios de su casa.

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La mujer quedó detenida tras un allanamiento.

La mujer quedó detenida tras un allanamiento.

Diario El Día

Una mujer de 42 años, empleada como auxiliar en un jardín de infantes de la ciudad de La Plata, resultó detenida este lunes tras una investigación por estafas reiteradas. La acusada aprovechó el ámbito laboral para sustraer los datos y códigos de seguridad de la tarjeta de crédito de una colega.

El hecho se produjo en Recoleta.
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Según publicó el diario El Día, la denuncia original data de mediados de enero, cuando la víctima detectó múltiples consumos desconocidos en sus estados de cuenta. Según la instrucción de la UFIJ N° 16, la estafadora realizó las operaciones ilegales entre finales de noviembre y diciembre de 2025.

Las tareas de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen permitieron rastrear compras en diversas plataformas digitales. Entre los gastos figuraban pasajes a San Bernardo para la imputada y su hijo, una cama de dos plazas, joyas, un televisor y vestimenta diversa.

La investigación determinó que la mujer también utilizó el dinero ajeno para cubrir necesidades cotidianas y compras en supermercados. En el listado de transacciones detectadas por los peritos resaltó, incluso, el pago de la factura de gas de su propio domicilio particular.

Durante el registro de la vivienda de la sospechosa, los agentes policiales secuestraron la totalidad de los artículos mencionados y dispositivos electrónicos. Además, hallaron anotaciones manuscritas con los números y claves bancarias de la damnificada, prueba que consolidó el pedido de detención.

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