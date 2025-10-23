Crece el misterio en Chubut: la denuncia anónima que reaviva una hipótesis clave en la investigación

Pedro Kreder y Juana Morales viajaron a la provincia patagónica por un viaje de turismo y desde el 11 de octubre que la familia no tiene noticias de su paradero. La camioneta que se transportaban apareció en medio de la Ruta Provincial Nº1. El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, confirmó la recepción de un llamado al 134.

Crece la incertidumbre por la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales , los jubilados que realizaron un viaje de turismo a la provincia de Chubut y desde el hace 12 días se desconoce su paradero. Una denuncia anónima al 134 reavivó en las últimas horas una de las hipótesis clave en la investigación del caso.

La preocupación de la familia se acrecentó luego de que la camioneta Toyota Hilux beige donde se transportaba la pareja apareciera abandonada en un zanjón al norte de Comodoro Rivadavia, en la zona de Cañadón Visser / Rocas Coloradas.

En tanto, una denuncia anónima realizada al 134 reavivó la hipótesis de un robo . Según el testimonio, la pareja habría sido interceptada o forzada a desviarse de la ruta principal hacia un camino alternativo, lo que explicaría por qué eligieron transitar la peligrosa Ruta Provincial Nº 1 en lugar de usar la Ruta 3.

El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, confirmó a medios locales la recepción de una denuncia anónima al 134 donde afirma haber sufrido un intento de robo en la zona de Rocas Coloradas, aunque logró escapar. “ Estamos investigando en paralelo dos hipótesis centrales: la de la pérdida accidental y la del homicidio”, afirmó el funcionario.

Misterio en Chubut: qué es un sumidero, una de las hipótesis de los investigadores sobre la desaparición de los jubilados

En medio de la desesperada búsqueda de Juana y Pedro, los jubilados desaparecidos en Chubut, un guía baqueano que participa en el trabajo de los investigadores planteó una hipótesis que tiene que ver con la posibilidad de haber caído en un sumidero, algo muy común para la zona donde se perdieron, el Zanjón de Visser, un terreno irregular y de difícil acceso donde fue hallada su camioneta.

"¿Y si se los tragó la tierra?", planteó Martín Pérez, el hombre en cuestión. La explicación tiene que ver con partes de la tierra, la cual tiene pequeños orificios que son como la huella hídrica del lugar. "Es un agujero que penetra en la tierra y que por debajo del sumidero se producen cavernas o cárcavas", explicó.

"Vos te podés llegar a subir a un sumidero y no pasa nada, pero en algún momento, algún sumidero puede estar tan frágil que se hunde y te podés caer sin saber qué profundidad tienen. No corresponde terminar la vida de este modo. A mí me duele porque puede ser mi abuelo. Ahora creo que acá se busca un cuerpo, no se busca a la persona con vida", agregó en diálogo con Clarín.