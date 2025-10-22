Desaparición de dos jubilados en Chubut: la nueva hipótesis que maneja el fiscal del caso es por "homicidio"

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, aseguró que "hay dos carátulas: búsqueda y homicidio". Aunque detalló que en el área donde desaparecieron existen "muchos puestos y lugares abandonados donde podrían haberse resguardado".

Reanudaron la búsqueda de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), dos jubilados que desaparecieron camino de Comodoro Rivadavia a Camarones, en la provincia de Chubut. En las últimas horas, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz , aseguró que "hay dos carátulas: búsqueda y homicidio".

Durante el día de ayer el área de rastrillaje se amplió a la zona de la Ruta 1, donde trabajan más de 60 efectivos policiales, junto a personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y Defensa Civil municipal. En el megaoperativo las autoridades utilizan drones, canes especializados en la búsqueda de personas.

Según explicó Iturrioz que "estaban a siete kilómetros de refugio con víveres" y que "muchos puestos y lugares abandonados donde podrían haberse resguardado".

Además, explicaron que "sabemos que había una relación incipiente entre ellos y no descartamos ninguna hipótesis" , por el momento el fiscal tiene dos carátulas abiertas, por un lado, el de "búsqueda" y por el otro de "homicidio".

Desde Chubut, la periodista Mariela López Brown informó para C5N sobre cómo sigue el operativo: "Ahora nos encontramos a la vera de la ruta 3; estamos a 55 kilómetros exactamente de Comodoro Rivadavia, hacia el norte. Hoy el operativo es a la inversa: vienen por donde, en teoría, Pedro y Juana deberían haber agarrado para ir a Camarones".

En esa línea agregó que "esa es la intención que tienen hoy: hacer el camino inverso, porque la lógica entiende que ellos, para ir a Camarones, deberían haber tomado la ruta 3 y no la ruta 1, que fue la que hicimos ayer".

El operativo se desarrolla en una zona de difícil acceso, con un terreno complejo que solo puede recorrerse con vehículos 4x4 y conductores experimentados. En el lugar, los equipos trabajan a pie realizando rastrillajes en el área donde se concentrará la búsqueda. Alrededor de veinte camionetas equipadas con perros y drones ingresaron para cubrir las cuadrículas establecidas, que abarcan un radio aproximado de seis kilómetros desde el punto en el que fue hallada la camioneta.

Una cámara de seguridad del barrio comodorense Caleta Córdova capturó el paso de la camioneta de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados que permanece desaparecida desde el 11 de octubre. Se trata del último registro con el que cuentan las autoridades para hallarlos, en el marco de la investigación.

En la imagen se observa una Toyota Hilux beige, que luego fue hallada varada y empantanada en medio del desierto costero de Rocas Coloradas, a más de 80 kilómetros de Comodoro Rivadavia. El hallazgo se produjo en un camino de difícil acceso, atravesando cañadones y espejos de agua.

En tal sentido, el vehículo se encontraba con el cierre centralizado y encajada en el barro. Según los investigadores, el sistema de alarma sonó durante horas hasta agotar la batería.

“Estaba en el medio de la nada”, había explicado el comisario Lucas Cocha, jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia. “Es una zona inmensa, sin caminos definidos y con terrenos que cambian constantemente por la erosión del viento. Es muy fácil perder la orientación”, agregó.

En tanto, los equipos trabajan con un grupo electrógeno para recargar la batería de la camioneta. También se movilizaron al lugar camionetas especiales para poder retirar la 4x4 de Kreder del lodo. Se detectó un vidrio roto, aunque se presume que pudo haberse dañado después del hallazgo.

La hipótesis más firme es que la pareja se encajó con la camioneta y, sin poder salir del lugar, decidió continuar a pie para buscar ayuda. En ese trayecto, habrían perdido el rumbo.