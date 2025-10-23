Horóscopo de hoy, viernes 24 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 24 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco .

(21 de marzo al 20 de abril)

Su círculo de amistades le dará una alegría inesperada. Apueste fuerte en los negocios y se verá recompensado. Esfuércese para que en el trabajo reine el compañerismo. Para llevar la vida sana que desea debe vigilar su dieta.

(21 de abril al 21 de mayo)

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Su entrevista de trabajo tiene buenas perspectivas. Su estómago notará los excesos culinarios.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Reencuentro casual con un antiguo amor. No es el momento idóneo para derrochar su dinero. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. Buen momento para un chequeo médico.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Mal momento para obtener beneficios. Es un buen día para buscar ofertas de trabajo. Esa molestia ocular puede ser por falta de sueño.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No malinterprete los consejos de su pareja o sus amigos. Está a punto de llegar un ingreso inesperado. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Póngase en manos de un masajista.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

La necesidad de cariño le hace llamar la atención de sus amigos. Sorprenda a todos con el plan de ahorro que ha diseñado. Ambiente tenso en el trabajo, sea cauto y prevenido. Un pequeño sacrificio en las comidas le devolverá su figura.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Estará sentimental y un poco sensible, así que espabile. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. Su naturaleza resiste perfectamente su ritmo de vida.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tómese la relación con calma o lo arruinará todo. Hará un préstamo a una persona cercana. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. Un paseo diario le vendrá muy bien.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No se vuelva loco buscando un romance. Revise su economía, controle un poco los gastos. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. Descanse más y hágase una revisión general.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Introduzca novedades en su relación sentimental. Momento económico diez, disfrútelo. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Jornada tranquila física y mentalmente.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

El amor será el aspecto más brillante del día. Confórmese con lo que tiene, ser ambicioso es peligroso. La jornada laboral vendrá marcada por el aprendizaje. Si le gusta bailar, es un buen ejercicio.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Romanticismo exacerbado con su pareja. Puede sufrir un pequeño bache económico. Controle su agresividad en el trabajo. Le falta energía, descanse un poco.