La noche eterna de Charly García: crónica de una vigilia argentina Charly García cumplió años y lo celebró rodeado de amigos. Como cada año, el músico repitió el ritual de los fanáticos de reunirse en Coronel Díaz y Santa Fe, para celebrar la vida de nuestro prócer del rock nacional. Aurora Luna









Charly García celebrando su cumple 74 Agustin Dusserre

Pasadas las 21:20, entre aplausos y flashes, Charly García salió de su casa rumbo a La Fábrica, el estudio donde escribió parte de su historia y que hoy volvió a ser bar y sala de música. Allí, en Fitz Roy 1245, lo esperaban su familia y una constelación de amigos: David Lebón, Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Benito y Lisa Cerati, Rosario Ortega, El Zorrito Von Quintiero, Mariana Fabbiani, Joaquín Levinton y Andy Chango quién se coló en vivo al cumple en el móvil de C5N. Todos personajes que alguna vez compartieron escenario, grabación o alguna anécdota.

El lugar no podía ser más simbólico: fue su búnker creativo entre 1986 y 2005, donde nacieron Filosofía barata y zapatos de goma, La hija de la lágrima y el mismísimo concepto Say No More. Esa noche, los muros volvieron a respirar historia. Hubo empanadas, buñuelos, focaccia, mini hamburguesas y una torta con el emblema SNM que llegó justo a medianoche. Era el cumpleaños del mito, pero también la celebración de un país que lo siente propio.



ASÍ FESTEJÓ CHARLY SU CUMPLEAÑOS NÚMERO 74 Charly García celebró a las doce de este jueves sus 74 años rodeados de familiares y amigos. Como es de costumbre, se reunió en un bar de Palermo con los cercanos y también recibió el cálido cariño de sus fans que se acercaron a su casa para homenajearlo.

Mientras tanto, en Palermo, cientos de personas seguían apostadas en la vereda de su edificio. Cantaban, compartían vino y anécdotas, esperando que García regresara. Cuando Charly volvió a su casa, pasadas las 12:30, la calle explotó. La gente lo rodeó, lo tocó, lo saludó con un respeto tembloroso. Fanáticos de todas las edades, porque nuestro prócer del rock nacional trasciende generaciones como nadie. Una nena de 7 años le escribió una carta que decía “te amamos” y con su remera de Say No More reconoció que su canción favorita es Dinosaurios y le deseó Feliz Cumple en vivo en Andate a Dormir Vos de C5N.



La emoción de la mini fan de #CharlyGarcía en su cumpleaños: la pequeña estuvo presente en la puerta de la casa del artista, donde los fans se acercaron para saludarlo y homenajearlo

No era un recital. Era una vigilia. Un acto colectivo de amor. A medida que caía la noche, se multiplicaban los parlantes que reproducían Nos siguen pegando abajo, los mates compartidos, las camperas de cuero gastadas y los abrazos entre desconocidos que sabían que estaban en el lugar correcto. Algunos llevaban flores, otros guitarras, y varios llegaron con fotos de Charly en su época de Piano Bar o con Say No More escrito en el pecho. “Charly me salvó en un momento muy oscuro”, decía un pibe de 20 años con lágrimas contenidas.

CHARLY GARCÍA CUMPLE 74 AÑOS y lo FESTEJÓ con la GENTE Ser contemporáneo de Charly García es saber que la historia del rock argentino no se lee: se vive. Es entender que su música nos formó como generaciones enteras, que sus canciones nos explican mejor que cualquier manual de sociología. Charly no es solo un artista: es una emoción colectiva, un espejo distorsionado en el que seguimos viéndonos.

Después de 3 años en que no festejaba su cumpleaños con amigos, a sus 74 años encontramos un Charly activo y repuesto, sigue haciendo música y vigente en los corazones de sus fanáticos. Anoche, en esa esquina porteña, quedó claro que el tiempo no pasa igual para todos. Algunos cumplen años; otros, como él, los convierten en leyenda. Y mientras haya una multitud dispuesta a esperarlo en la madrugada, Charly García seguirá siendo el prócer más vivo de la Argentina.