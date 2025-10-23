Misterio en Chubut: el testimonio clave que sigue la Justicia para dar con la pareja desaparecida Un testigo afirmó haber visto a dos hombres en una camioneta similar a la que viajaban Pedro Kremer y Juana Morales. La Policía trabaja para corroborar el dato cotejando las cámaras de seguridad. Por







Buscan a Pedro y Juana en Chubut. Redes sociales

La búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales, desaparecidos hace once días en Chubut, sumó en las últimas horas un dato que podría resultar clave para la causa.

Un testigo se presentó ante la Policía de la provincia y aportó un testimonio que abre una nueva línea de investigación sobre el posible recorrido de la pareja antes de perder contacto. El hombre aseguró haber visto una camioneta similar a la de Kreder saliendo del basural y escombrera municipal del kilómetro 18, en dirección a Caleta Córdova.

Jubilados desaparecidos Chubut Pedro Kremer y Juana Morales.

De acuerdo con lo que informó Crónica de Comodoro Rivadavia, el testigo señaló en su declaración que en el vehículo viajaban dos hombres “que parecían desorientados”. El testimonio fue registrado en la Comisaría de Km 8, donde los efectivos detallaron las características observadas.

Los investigadores trabajan ahora en verificar la veracidad del relato mediante el análisis de cámaras instaladas en los accesos a Caleta Córdova y Km 8, con el objetivo de reconstruir el trayecto del vehículo y determinar si realmente pasó por el basural al que hio mención el testigo.

Mientras tanto, los rastrillajes continúan en la zona donde apareció la camioneta, aunque por el momento no se han obtenido resultados concretos, solo una huella que por el momento no brinda más información. La búsqueda de la pareja sigue activa y las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis sobre su desaparición.