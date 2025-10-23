23 de octubre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 24 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 24 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Anses explicó hasta cuándo hay tiempo de cobrar un beneficio importante para desempleados. 
ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyo haber supere el haber mínimo podrán cobrar este viernes 24 de octubre con DNI finalizado en 4 y 5.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las titulares de la Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Segunda Quincena, percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.

Desempleo Plan 1

El organismo comunicó que los beneficiarios del Plan 1 de Desempleo con DNI terminados en 6 y 7 percibirán sus montos este viernes 24 de octubre en las sucursales bancarias correspondientes.

