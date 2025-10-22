Identificaron el cuerpo hallado en el río Negro: se trata de un joven desaparecido en Viedma El Ministerio Público confirmó que los restos encontrados cerca de Guardia Mitre corresponden a Carlos Alberto Tomasini, de 20 años. La autopsia descartó indicios de criminalidad y el cuerpo será entregado a su familia. Por







Identificaron el cuerpo hallado en el río Negro: se trata de un joven desaparecido en Viedma

El cuerpo hallado el martes en las aguas del río Negro, en la localidad rionegrina de Guardia Mitre fue identificado como Carlos Alberto Tomasini, un joven de 20 años oriundo de Viedma que había sido visto por última vez el pasado 9 de octubre.

El hallazgo se produjo durante un operativo de rastrillaje ordenado por la Fiscalía provincial, a unos 75 kilómetros de la capital rionegrina. Tras el reconocimiento, el Ministerio Público de Río Negro dispuso el traslado de los restos a la morgue judicial, donde se practicó la autopsia.

El informe preliminar descartó signos de violencia o indicios de criminalidad. Con esos resultados, las autoridades autorizaron la entrega del cuerpo a los familiares del joven durante la jornada.

Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, la investigación continuará para establecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento, aunque por el momento no se detectaron elementos que apunten a la intervención de terceros.