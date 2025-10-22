22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Identificaron el cuerpo hallado en el río Negro: se trata de un joven desaparecido en Viedma

El Ministerio Público confirmó que los restos encontrados cerca de Guardia Mitre corresponden a Carlos Alberto Tomasini, de 20 años. La autopsia descartó indicios de criminalidad y el cuerpo será entregado a su familia.

Por
Identificaron el cuerpo hallado en el río Negro: se trata de un joven desaparecido en Viedma

Identificaron el cuerpo hallado en el río Negro: se trata de un joven desaparecido en Viedma

El cuerpo hallado el martes en las aguas del río Negro, en la localidad rionegrina de Guardia Mitre fue identificado como Carlos Alberto Tomasini, un joven de 20 años oriundo de Viedma que había sido visto por última vez el pasado 9 de octubre.

Julieta Silva fue condenada por la Justicia.
Te puede interesar:

Mendoza: condenaron a Julieta Silva a 9 meses de prisión por violencia contra su marido

El hallazgo se produjo durante un operativo de rastrillaje ordenado por la Fiscalía provincial, a unos 75 kilómetros de la capital rionegrina. Tras el reconocimiento, el Ministerio Público de Río Negro dispuso el traslado de los restos a la morgue judicial, donde se practicó la autopsia.

El informe preliminar descartó signos de violencia o indicios de criminalidad. Con esos resultados, las autoridades autorizaron la entrega del cuerpo a los familiares del joven durante la jornada.

Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, la investigación continuará para establecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento, aunque por el momento no se detectaron elementos que apunten a la intervención de terceros.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Imagen de los bomberos trabajando para recuperar el cuerpo. 

Misterio en Chubut: qué se sabe del cuerpo que apareció atado y con heridas en la cabeza

El Zanjón de Visser es una zona irregular que puede resultar peligrosa.
play

Misterio en Chubut: qué es un sumidero, una de las hipótesis de los investigadores sobre la desaparición de los jubilados

Una nueva serie se estrenó en HBO MAX este año,

Este crimen de Texas lleva más de 30 años sin resolverse y cambió para siempre a una ciudad estadounidense

play

Qué le dijo Mariana Lens, la argentina que era buscada en Mallorca, a la Policía española

Al parecer se trataría de un hombre mayor de edad. 

Misterio en Chubut: hallaron un cuerpo envuelto en una frazada y atado con sogas

Once días de búsqueda en Chubut.

La inesperada hipótesis sobre los jubilados desaparecidos en Chubut: "¿Y si se los tragó la tierra?"

Rating Cero

Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez.

La repudiable sugerencia de Yanina Latorre para la China Suárez: "Mauriño atendela que se aburre"

Shakira eligió a Ed Sheeran para relanzar Hips Dont Lie.

Shakira relanzó Hips Don't Lie junto a Ed Sheeran: dónde escuchar la canción

Frankenstein, Stranger Things y Death by Lightning, lo más destacado de noviembre.

Llega el mes de Stranger Things: Netflix confirmó todos sus estrenos para noviembre

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

Conocé los detalles del divorcio de los papás de la reconocida cantante y actriz

Cómo fue el divorcio de los padres de Miley Cyrus tras décadas de estar juntos

últimas noticias

El mandatario francés llamó a acelerar las medidas de seguridad en el Louvre tras el robo

Robo en el Louvre: la ministra de Cultura decidió no remover a la presidenta y Macron exigió reforzar la seguridad

Hace 10 minutos
“Estamos este año celebrando el inicio de la transición democrática como consecuencia de la muerte del dictador Francisco Franco, dijo el presidente español, Pedro Sánchez, ante el Congreso de los Diputados.

España quitará en noviembre todos los homenajes que quedaron de la dictadura franquista

Hace 12 minutos
play
One Piece apareció por primera vez como historieta en la revista japonesa Weekly Shōnen Jump, en 1997.

Qué es One Piece, el animé que se convirtió en símbolo de las protestas de la Generación Z

Hace 19 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 23 de octubre

Hace 21 minutos
Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez.

La repudiable sugerencia de Yanina Latorre para la China Suárez: "Mauriño atendela que se aburre"

Hace 28 minutos