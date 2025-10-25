25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Crece el misterio en Chubut: denunciaron la desaparición de dos hombres en medio de la búsqueda de los jubilados

Se trata de Luciano Emanuel Vivar y Héctor Omar Carrasco, cuyos paraderos se desconocen desde el 16 de octubre. Ambos comparten la misma ciudad que Juana Morales y Pedro Kreder.

Por
Los hombres desaparecieron en Comodoro Rivadavia.

Los hombres desaparecieron en Comodoro Rivadavia.

Mónica Débora Mujica fue arrestada en La Boca. 
Te puede interesar:

Triple femicidio en Florencia Varela: detuvieron a la esposa de Víctor Sotacuro, uno de los principales imputados

Se trata de Luciano Vivar y Héctor Carrasco, quienes fueron vistos por última vez el mismo día que los adultos mayores. Vivar desapareció en la zona del kilómetro 8, mientras que Carrasco fue visto por última vez en el barrio Máximo Abásolo.

Las autoridades solicitaron la colaboración de los vecinos y aledaños para aportar cualquier dato que ayude a ubicarlos. Según la descripción difundida, Vivar tiene contextura robusta, mide 1,75 metros, es de tez blanca y cabello negro corto. Vestía una campera negra, pantalón jogging del mismo color y zapatillas grises.

desaparecido2

Carrasco, en tanto, mide 1,70 metros, es delgado, de tez morocha y cabello largo y negro. Llevaba puesto un pantalón de jean, chaleco negro y gorra de lana azul.

desaparecido1

La policía pidió que quienes obtengan cualquier información sobre su paradero se comuniquen al teléfono (297) 154-082600 o a las líneas de emergencia 101 y 911.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A pesar de los esfuerzos de los médicos, no pudieron revertir la lesión.

Mendoza: una nena de dos años metió el brazo en un secarropas y tuvieron que amputárselo

El accidente fue en la intersección de Simón Pérez y Libres.

Impactante accidente en La Matanza: un joven atropelló a dos niñas tras perder el control del auto

Leandro García Gómez fue detenido e imputarlo por privación ilegítima de la libertad de Lourdes Fernández.

Causa contra la expareja de Lourdes Fernández: designaron nuevo juez y fiscal

La madre de Lourdes habló con la prensa tras la aparición de su hija. 
play

Habló la mamá de Lourdes Fernández tras su aparición: "Está re enojada conmigo"

Qué halló la policía en el departamento en el que estaba secuestrada.
play

Tras su aparición, qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada Lourdes de Bandana

play

La hermana de Lourdes advirtió que "está en una situación vulnerable y es muy difícil acercarse"

Rating Cero

Yanina Latorre no perdonó a Tini Stoessel.

Yanina Latorre apuntó sorpresivamente contra Tini Stoessel: "No se olviden de Cami Homs"

La serie recrea los brutales asesinatos que aterrorizaron a la región de la Toscana.
play

Netflix estrenó El monstruo de Florencia y rápidamente llegó a lo más visto: cuál es la historia

A Vengadores 5, que se estrena en cines en diciembre de 2026, le seguirá la secuela Vengadores: Secret Wars, también con los Russo como directores. La película, que llega a los cines en diciembre de 2027, se encargará de reiniciar el UCM.

Fue clave en Los Vengadores, tuvo su serie de Marvel pero no se sabe si estará en Doomsday: quién es

Si te fascinaron Ed Gein, The Serpent, Mindhunter o True Detective, esta serie es una opción imperdible: una combinación de investigación, tensión y dramatización que mantendrá a los espectadores al borde del asiento.
play

Esta serie de true crime sigue con la tendencia de asesinos en serie, se estrenó en Netflix y rápidamente llegó a lo más visto

Thiago Medina deberá operarse.

La delicada operación que deberá realizarse Thiago Medina para respirar por sus propios medios

Marlon Wayans consolidó su fama con películas como Scary Movie y ¿Y dónde están las rubias?

La impresionante transformación del actor de ¿Y dónde están las rubias? para el regreso de Scary Movie

últimas noticias

play

Se realizó la campaña contra el cáncer de mama en C5N

Hace 19 minutos
Yanina Latorre no perdonó a Tini Stoessel.

Yanina Latorre apuntó sorpresivamente contra Tini Stoessel: "No se olviden de Cami Homs"

Hace 34 minutos
 Sus videos virales muestran desde cómo identificar una buena tira de asado hasta qué errores evitar al pedir carne.

Cómo podés elegir los mejores cortes para hacer un asado y no gastar de más

Hace 44 minutos
Al día de hoy muchos recordamos este caso como un símbolo de la importancia de la lucha trans por los derechos de las personas 

Fue un travesticidio que sacudió a toda una provincia y su resolución marcó un precedente histórico: de cuál se trata

Hace 48 minutos
play

Inundación trágica: desde la Ciudad apuntaron a la falta de inversión en infraestructura

Hace 58 minutos