Crece el misterio en Chubut: denunciaron la desaparición de dos hombres en medio de la búsqueda de los jubilados Se trata de Luciano Emanuel Vivar y Héctor Omar Carrasco, cuyos paraderos se desconocen desde el 16 de octubre. Ambos comparten la misma ciudad que Juana Morales y Pedro Kreder.







Los hombres desaparecieron en Comodoro Rivadavia.

Un nuevo caso conmociona a Chubut: la División de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia abrió una investigación paralela a la que se realiza por la desaparición de los jubilados Juana Morales (69) y Pedro Kreder (79), tras reportarse otros dos casos ocurridos bajo circunstancias y fechas similares.

Se trata de Luciano Vivar y Héctor Carrasco, quienes fueron vistos por última vez el mismo día que los adultos mayores. Vivar desapareció en la zona del kilómetro 8, mientras que Carrasco fue visto por última vez en el barrio Máximo Abásolo.

Las autoridades solicitaron la colaboración de los vecinos y aledaños para aportar cualquier dato que ayude a ubicarlos. Según la descripción difundida, Vivar tiene contextura robusta, mide 1,75 metros, es de tez blanca y cabello negro corto. Vestía una campera negra, pantalón jogging del mismo color y zapatillas grises.

Carrasco, en tanto, mide 1,70 metros, es delgado, de tez morocha y cabello largo y negro. Llevaba puesto un pantalón de jean, chaleco negro y gorra de lana azul.

desaparecido1 La policía pidió que quienes obtengan cualquier información sobre su paradero se comuniquen al teléfono (297) 154-082600 o a las líneas de emergencia 101 y 911.