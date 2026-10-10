10 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Feroz incendio en Berazategui: se prendió fuego la parrilla que se hizo viral por recibir más de 1.000 currículums

El fuego afectó entre el 50% y el 60% del establecimiento Los Agüero a solo 23 días de su inauguración. El dueño, Marcelo Agüero, histórico líder de la banda Los Leales, confirmó que el siniestro se debió a un cortocircuito y prometió reconstruir el local.

Por
A menos de un mes de la inauguración

A menos de un mes de la inauguración, el restó bar "Los Agüero" se incendió.

Un voraz incendio afectó las instalaciones de Los Agüero, la conocida parrilla que se había viralizado cuando lanzó una convocatoria laboral en la que más de mil personas hicieron filas de hasta cinco cuadras. El siniestro, que se desató este sábado por la mañana, destruyó entre el 50% y el 60% del local, consumiendo gran parte del salón principal, las heladeras y el mobiliario. La tragedia, que por suerte no se cobró víctimas fatales ni heridos, ocurrió a tan solo 23 días de su inauguración oficial.

Te puede interesar:

Más de mil personas se presentaron a una búsqueda laboral en una parrilla de Berazategui

El resto bar, ubicado en la intersección de la avenida Eva Perón y la calle 114, en la localidad bonaerense de Berazategui, había cobrado gran repercusión mediática semanas atrás, cuando lanzó una convocatoria laboral para cubrir entre 14 y 15 puestos de trabajo el pasado 17 de septiembre. Gracias al buen desempeño inicial del restaurante, los dueños habían logrado ampliar la plantilla contratando finalmente a 22 trabajadores.

View this post on Instagram

En declaraciones a TN, Marcelo Agüero, propietario del comercio, explicó que la hipótesis principal informada por los bomberos indica un cortocircuito en una de las heladeras del salón como el desencadenante del fuego. Asimismo, el comerciante aclaró que no contaban con póliza de seguro debido a que estaban terminando de regularizar la situación administrativa del negocio, descartando categóricamente las versiones malintencionadas sobre la intencionalidad del hecho.

Las pérdidas materiales son sumamente graves y se estima que la reconstrucción del establecimiento demandará una inversión superior a los $10 millones. A través de un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, la familia dueña del restaurante expresó la profunda tristeza e impotencia vivida ante la pérdida del esfuerzo invertido, remarcando que "donde hace unos días había música, familias compartiendo y risas, hoy solo quedan cenizas y destrucción".

Pese al devastador escenario, tanto los propietarios como los empleados se presentaron en el local para comenzar de inmediato con las tareas de limpieza y remoción de escombros. Con el acompañamiento y los mensajes de apoyo de los vecinos de la zona, los fundadores ratificaron su compromiso de volver a poner en pie la parrilla y dejaron un mensaje esperanzador: "Esta historia no termina entre cenizas".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un agente de Seguridad Ciudadana de Lanús sufrió el robo de su moto.

Ola de inseguridad en Lanús: robos violentos, ataque a un agente municipal y un crimen que llega a juicio

La influencer Cindy Tamez se suicidó después de matar a su pareja y a sus tres hijos. 

Conmoción en México: una influencer habría matado a su pareja y a sus tres hijos antes de quitarse la vida

El hecho ocurrió cuando el oficial estaba solo en un puesto de vigilancia.

Investigan la muerte de un soldado en la Base Aérea de Morón: tenía un disparo en la cabeza

Un automovilista atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas. 

Conmoción en Misiones: buscan a un automovilista que mató a un hombre en silla de ruedas y se dio a la fuga

Punta Alta sigue conmocionada por las dos muertes y el presunto femicidio. 

Punta Alta: aparecieron muertos un hombre y una mujer y se investiga un presunto femicidio seguido de suicidio

Aprovecharon que la casa estaba vacía por el partido de Messi, entraron a robar y sus rostros quedaron grabados.

Video: tres ladrones quedaron registrados al robar un departamento durante la despedida de Messi

Rating Cero

Wanda Nara sorpredió con su nueva figura: la estricta dieta que siguió para bajar 10 kilos.

Wanda Nara encendió las redes con su nueva figura: el secreto de la polémica dieta de las Kardashian que siguió

Benjamín Vicuña expresó su preocupación por lo que sucede en su país natal.
play

Benjamín Vicuña sorprendió con un impactante video y un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: el motivo

Wanda Nara contó cómo fue la experiencia de filmar escenas hot con Agustin Bernasconi.

Wanda Nara reveló intimidades de las escenas hot con Agustín Bernasconi y sorprendió con una confesión

Chloe Bello reveló un dato desconocido sobre la conversación que mantuvo con Matías Martin.

Chloe Bello destrozó a Matías Martin: reveló el audio que le envió y la actitud que terminó por desatar su furia

Barby Franco junto a su pequeña hija Sarah, de 3 años.

El gran susto de Barby Franco con su hija Sarah y la reacción de Fernando Burlando: "Quedé bloqueada"

Evelyn Botto mostró su impactante transformación en redes.

Evelyn Botto mostró su transformación física y reveló la dieta que cambió sus hábitos

últimas noticias

Wanda Nara sorpredió con su nueva figura: la estricta dieta que siguió para bajar 10 kilos.

Wanda Nara encendió las redes con su nueva figura: el secreto de la polémica dieta de las Kardashian que siguió

Hace 14 minutos
Advierten que se esperan más lluvias y que el río podría superar el límite de alerta.

Concordia: crece la amenaza por la crecida del río Uruguay y prevén que el agua siga subiendo en los próximos días

Hace 51 minutos
El Huevo grita con alma y vida el gol tempranero del Millonario.

Con gol de Huevo Acuña, River gana 1-0 y manda al descenso a Estudiantes RC

Hace 1 hora
play
Benjamín Vicuña expresó su preocupación por lo que sucede en su país natal.

Benjamín Vicuña sorprendió con un impactante video y un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: el motivo

Hace 1 hora
Hallazgo de los cuerpos de los cinco buceadores italianos en Maldivas.

Se conocieron las autopsias de los cinco buzos italianos que murieron en Maldivas

Hace 1 hora