Feroz incendio en Berazategui: se prendió fuego la parrilla que se hizo viral por recibir más de 1.000 currículums

Un voraz incendio afectó las instalaciones de Los Agüero, la conocida parrilla que se había viralizado cuando lanzó una convocatoria laboral en la que más de mil personas hicieron filas de hasta cinco cuadras. El siniestro, que se desató este sábado por la mañana, destruyó entre el 50% y el 60% del local, consumiendo gran parte del salón principal, las heladeras y el mobiliario. La tragedia, que por suerte no se cobró víctimas fatales ni heridos, ocurrió a tan solo 23 días de su inauguración oficial.
El resto bar, ubicado en la intersección de la avenida Eva Perón y la calle 114, en la localidad bonaerense de Berazategui, había cobrado gran repercusión mediática semanas atrás, cuando lanzó una convocatoria laboral para cubrir entre 14 y 15 puestos de trabajo el pasado 17 de septiembre. Gracias al buen desempeño inicial del restaurante, los dueños habían logrado ampliar la plantilla contratando finalmente a 22 trabajadores.
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En declaraciones a TN, Marcelo Agüero, propietario del comercio, explicó que la hipótesis principal informada por los bomberos indica un cortocircuito en una de las heladeras del salón como el desencadenante del fuego. Asimismo, el comerciante aclaró que no contaban con póliza de seguro debido a que estaban terminando de regularizar la situación administrativa del negocio, descartando categóricamente las versiones malintencionadas sobre la intencionalidad del hecho.
Las pérdidas materiales son sumamente graves y se estima que la reconstrucción del establecimiento demandará una inversión superior a los $10 millones. A través de un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, la familia dueña del restaurante expresó la profunda tristeza e impotencia vivida ante la pérdida del esfuerzo invertido, remarcando que "donde hace unos días había música, familias compartiendo y risas, hoy solo quedan cenizas y destrucción".
Pese al devastador escenario, tanto los propietarios como los empleados se presentaron en el local para comenzar de inmediato con las tareas de limpieza y remoción de escombros. Con el acompañamiento y los mensajes de apoyo de los vecinos de la zona, los fundadores ratificaron su compromiso de volver a poner en pie la parrilla y dejaron un mensaje esperanzador: "Esta historia no termina entre cenizas".