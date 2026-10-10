Feroz incendio en Berazategui: se prendió fuego la parrilla que se hizo viral por recibir más de 1.000 currículums El fuego afectó entre el 50% y el 60% del establecimiento Los Agüero a solo 23 días de su inauguración. El dueño, Marcelo Agüero, histórico líder de la banda Los Leales, confirmó que el siniestro se debió a un cortocircuito y prometió reconstruir el local. Por Agregar C5N en









A menos de un mes de la inauguración, el restó bar "Los Agüero" se incendió.

Un voraz incendio afectó las instalaciones de Los Agüero, la conocida parrilla que se había viralizado cuando lanzó una convocatoria laboral en la que más de mil personas hicieron filas de hasta cinco cuadras. El siniestro, que se desató este sábado por la mañana, destruyó entre el 50% y el 60% del local, consumiendo gran parte del salón principal, las heladeras y el mobiliario. La tragedia, que por suerte no se cobró víctimas fatales ni heridos, ocurrió a tan solo 23 días de su inauguración oficial.

El resto bar, ubicado en la intersección de la avenida Eva Perón y la calle 114, en la localidad bonaerense de Berazategui, había cobrado gran repercusión mediática semanas atrás, cuando lanzó una convocatoria laboral para cubrir entre 14 y 15 puestos de trabajo el pasado 17 de septiembre. Gracias al buen desempeño inicial del restaurante, los dueños habían logrado ampliar la plantilla contratando finalmente a 22 trabajadores.

View this post on Instagram En declaraciones a TN, Marcelo Agüero, propietario del comercio, explicó que la hipótesis principal informada por los bomberos indica un cortocircuito en una de las heladeras del salón como el desencadenante del fuego. Asimismo, el comerciante aclaró que no contaban con póliza de seguro debido a que estaban terminando de regularizar la situación administrativa del negocio, descartando categóricamente las versiones malintencionadas sobre la intencionalidad del hecho.

Las pérdidas materiales son sumamente graves y se estima que la reconstrucción del establecimiento demandará una inversión superior a los $10 millones. A través de un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, la familia dueña del restaurante expresó la profunda tristeza e impotencia vivida ante la pérdida del esfuerzo invertido, remarcando que "donde hace unos días había música, familias compartiendo y risas, hoy solo quedan cenizas y destrucción".