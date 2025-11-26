La Ciudad de Buenos Aires le sacará la licencia de conducir a quien cometa delitos con motos o autos "Hasta ahora, si alguien cometía un delito podía seguir teniendo registro para conducir como si nada. Eso cambió. Ahora, quien comete un delito con una moto o un auto en la Ciudad se queda sin registro", advirtió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Por + Seguir en







Para reforzar su plan integral de seguridad, la Ciudad de Buenos Aires anunció que dará de baja la licencia de conducir de quienes cometan delitos con motos o autos.

Este sistema se podrá aplicar a partir de un intercambio de información entre dos áreas del Gobierno porteño: la Secretaría de Seguridad notificará a la oficina responsable de emitir las licencias de conducir los datos de las personas que fueron detenidas por cometer delitos con autos o motos. Luego, la Dirección General de Habilitación de Conductores analizará esa información y aplicará la normativa vigente que llegaría hasta el retiro de las licencias de conducir.

"Hasta ahora, si alguien cometía un delito podía seguir teniendo registro para conducir como si nada. Eso cambió. Ahora, quien comete un delito con una moto o un auto en la Ciudad se queda sin registro", advirtió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

"En lo que va del año detuvimos a 125 delincuentes que usaron vehículos para robar y tenían licencias vigentes emitidas por la Ciudad. Esas licencias se dan de baja, y lo mismo vamos a hacer con las de cada nuevo delincuente que detengamos. En la Ciudad, el orden no se negocia", agregó.

La información de esas 125 personas y de las que sean detenidas en adelante serán remitidas a la Dirección General de Habilitación de Conductores para la revisión de sus licencias y su baja.