Subte B: abrieron los molinetes de la estación Lacroze por una denuncia de acoso laboral Los trabajadores realizaron una medida de fuerza de una hora en reclamo por el despedido de una trabajadora, quien había denunciado a un Policía. “Emova defendió al acosador", indicó el referente de la línea B, Claudio Dellecarbonara. Por + Seguir en







La apertura de molinetes es de 7 a 8. Redes sociales

Los trabajadores de la línea B del subte realizaron una medida de fuerza y levantaron los molinetes durante una hora porque Emova decidió despedir a una trabajadora que estaba a prueba, pero había denunciado un acoso de parte de un Policía. “Defendieron al acosador”, indicaron.

El referente de la línea B, Claudio Dellecarbonara, difundió un comunicado firmado por los trabajadores donde denunciaron "la actitud criminal y cómplice de Emova frente al acoso sufrido por una trabajadora en la línea B de parte de un agente de la policía. Cuando sucedió este hecho y frente a la denuncia que le presentó la trabajadora”.

“Emova defendiendo al acosador, trasladó a la compañera a otra línea, primero (dejando al acosador en su puesto), luego ejerciendo violencia laboral a través de supervisores y finalmente desvinculándola de su puesto de trabajo. Pretendían que soportara y callara el abuso del personal policial y la violencia de los supervisores de Emova si es que quería quedar efectiva en su puesto, ya que ingresó por intermedio de la bolsa de trabajo", indicaron.

Por ese motivo, de 7 a 8 liberaron los molinetes en la estación Federico Lacroze para alertar la situación de una trabajadora de limpieza. “No estamos dispuestos a permitir que Emova implemente, avale y sea cómplice de actitudes de acoso, violencia y persecución contra trabajadoras y/o trabajadores en el subterráneo de la Ciudad por ese motivo anunciamos que no descartamos nuevas medidas en los próximos días”, concluyeron.