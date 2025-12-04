4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Subte B: abrieron los molinetes de la estación Lacroze por una denuncia de acoso laboral

Los trabajadores realizaron una medida de fuerza de una hora en reclamo por el despedido de una trabajadora, quien había denunciado a un Policía. “Emova defendió al acosador", indicó el referente de la línea B, Claudio Dellecarbonara.

Por

La apertura de molinetes es de 7 a 8.

Redes sociales

Los trabajadores de la línea B del subte realizaron una medida de fuerza y levantaron los molinetes durante una hora porque Emova decidió despedir a una trabajadora que estaba a prueba, pero había denunciado un acoso de parte de un Policía. “Defendieron al acosador”, indicaron.

Las cámaras de seguridad registraron el incidente en Liniers.
Te puede interesar:

"¡Pará, pisaste a un tipo!": un colectivo retrocedió y atropelló a un inspector en Liniers

El referente de la línea B, Claudio Dellecarbonara, difundió un comunicado firmado por los trabajadores donde denunciaron "la actitud criminal y cómplice de Emova frente al acoso sufrido por una trabajadora en la línea B de parte de un agente de la policía. Cuando sucedió este hecho y frente a la denuncia que le presentó la trabajadora”.

“Emova defendiendo al acosador, trasladó a la compañera a otra línea, primero (dejando al acosador en su puesto), luego ejerciendo violencia laboral a través de supervisores y finalmente desvinculándola de su puesto de trabajo. Pretendían que soportara y callara el abuso del personal policial y la violencia de los supervisores de Emova si es que quería quedar efectiva en su puesto, ya que ingresó por intermedio de la bolsa de trabajo", indicaron.

Por ese motivo, de 7 a 8 liberaron los molinetes en la estación Federico Lacroze para alertar la situación de una trabajadora de limpieza. “No estamos dispuestos a permitir que Emova implemente, avale y sea cómplice de actitudes de acoso, violencia y persecución contra trabajadoras y/o trabajadores en el subterráneo de la Ciudad por ese motivo anunciamos que no descartamos nuevas medidas en los próximos días”, concluyeron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Arranca el último mes del año y vuelven los aumentos: suben el colectivo, el subte y peajes del AMBA

Reabrirá una estación de subte clave.

Reabre una estación de subte clave después de obras de remodelación

Los ferrocarriles argentinos, a mitad de camino entre la inversión por la emergencia y el afán privatizador.

Advierten sobre la "preprivatización" de los ferrocarriles: "El Estado invierte para reparar lo que luego será entregado"

Cuatro líneas de colectivos realizan un paro.

Se levantó el sorpresivo paro de cuatro líneas de colectivos en el AMBA

La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados

Cuáles son todos los feriados que tendrá Buenos Aires en diciembre 2025

El sur de la provincia de Buenos Aires se verá afectado por tormentas. 

A pesar de la alerta por calor extremo en Argentina, vuelven las lluvias y tormentas

Rating Cero

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

últimas noticias

El sur de la provincia de Buenos Aires se verá afectado por tormentas. 

A pesar de la alerta por calor extremo en Argentina, vuelven las lluvias y tormentas

Hace 15 minutos
play

Corte total en Panamericana tras el vuelco de un camión que derramó combustible y aceite

Hace 24 minutos
play

Subte B: abrieron los molinetes de la estación Lacroze por una denuncia de acoso laboral

Hace 36 minutos
Las dos mujeres detenidas tras el crimen de un jubilado en Rosario.

Dos mujeres detenidas por el asesinato de un jubilado en Rosario: una de ellas era pareja de la víctima

Hace 8 horas
El Estado se asegura más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

El Estado se asegura más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

Hace 8 horas