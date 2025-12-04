Se sortea el Mundial 2026: las sedes que le podrían tocar a la Selección argentina El sorteo se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre donde se definirán los 12 grupos de la primera fase de la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El campeón del mundo será cabeza de serie. Por + Seguir en







La FIFA no permite que haya países de la misma confederación en un mismo grupo

A seis meses del inicio del Mundial 2026, este viernes se conocerá cómo quedarán conformados los grupos y, por consecuencia, qué rivales le tocarán a la Selección argentina. A su vez, el combinado nacional conocerá qué sedes le tocarám para que los fanáticos empiecen a organizar su viaje para alentar a los campeones del mundo.

Este evento será histórico, ya que el del 2026 será el primer Mundial que se disputará con 48 selecciones participantes, y que se conformarán 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Para armarlos, los países se dividirán en cuatro bombos distintos (del A a la L), según el ranking FIFA de cada uno.

Lo que ya se sabe es que los tres países anfitriones tienen asignados sus grupos: México (A), Canadá (B) y Estados Unidos (D) ocuparán posiciones fijas en Grupos predeterminados. Para bombos 2, 3 y 4, la posición exacta dentro del grupo (quién va en A2, A3, A4, etc.) se definirá según un patrón preestablecido por la organización del sorteo.

Hasta el momento, se sabe que los dirigidos por Lionel Scaloni será cabeza de serie e integrarán el bombo 1 junto a México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Alemania y Países Bajos.

Ahora, lo que resta saber quiénes serán los rivales y sobre todo cuáles son las posibles sedes donde la campeona del mundo pasará la primera fase. Una de las posibles ciudades donde podría radicar es un lugar donde Lionel Messi conoce bien: Miami.