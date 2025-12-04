4 de diciembre de 2025 Inicio
Se sortea el Mundial 2026: las sedes que le podrían tocar a la Selección argentina

El sorteo se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre donde se definirán los 12 grupos de la primera fase de la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El campeón del mundo será cabeza de serie.

La FIFA no permite que haya países de la misma confederación en un mismo grupo

A seis meses del inicio del Mundial 2026, este viernes se conocerá cómo quedarán conformados los grupos y, por consecuencia, qué rivales le tocarán a la Selección argentina. A su vez, el combinado nacional conocerá qué sedes le tocarám para que los fanáticos empiecen a organizar su viaje para alentar a los campeones del mundo.

El sorteo se realizará este viernes.
Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo verlo en vivo

Este evento será histórico, ya que el del 2026 será el primer Mundial que se disputará con 48 selecciones participantes, y que se conformarán 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Para armarlos, los países se dividirán en cuatro bombos distintos (del A a la L), según el ranking FIFA de cada uno.

Lo que ya se sabe es que los tres países anfitriones tienen asignados sus grupos: México (A), Canadá (B) y Estados Unidos (D) ocuparán posiciones fijas en Grupos predeterminados. Para bombos 2, 3 y 4, la posición exacta dentro del grupo (quién va en A2, A3, A4, etc.) se definirá según un patrón preestablecido por la organización del sorteo.

Hasta el momento, se sabe que los dirigidos por Lionel Scaloni será cabeza de serie e integrarán el bombo 1 junto a México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Alemania y Países Bajos.

Ahora, lo que resta saber quiénes serán los rivales y sobre todo cuáles son las posibles sedes donde la campeona del mundo pasará la primera fase. Una de las posibles ciudades donde podría radicar es un lugar donde Lionel Messi conoce bien: Miami.

Es que el Hard Rock Stadium, la casa del Inter Miami de Lionel Messi, será uno de los estadios donde el cabeza de serie disputará los partidos del Grupo H. Además, el estadio restante de esa zona será el NRG Stadium, en Houston, una ciudad en el estado de Texas que queda a dos horas de viaje en avión desde Florida.

Mundial 2026: cuáles son las sedes de los grupos

  • Grupo A: se jugará en México, donde el anfitrión encabeza la zona y, repartirá su localía entre Distrito Federal (DF), Guadalajara y Monterrey. A estas tres plazas se suma Atlanta, ciudad que completa un grupo donde los desplazamientos superan las tres horas por trayecto.
  • Grupo B: Canadá, que hará de local por ser país anfitrión, inicia su ruta en Toronto y Vancouver, sus dos ciudades sede. Desde ahí el grupo se expande hacia la costa oeste de Estados Unidos: Seattle, San Francisco y Los Ángeles, como paradas obligatorias.
  • Grupo C: las Selecciones deberán recorrer la franja este de Estados Unidos con Miami, Filadelfia, Boston y Nueva York. Además, Atlanta se suma como nodo estratégico en el sur.
  • Grupo D: Estados Unidos es la cabeza de serie, donde concentra en la costa oeste y el noroeste: Las Vegas, San Francisco y Seattle conforman el circuito y se suma Vancouver (Canadá). Desplazamientos largos, climas estables y estadios bien ubicados.
  • Grupos E: tendrá actividad en Toronto (Canadá), Nueva York, Filadelfia, Kansas City y Houston (Estados Unidos): tendrán que combinar el frío, calor y trayectos extensos.
  • Grupo F: se disputará en la región central del continente: Houston (EE.UU), Monterrey (México), Dallas y Kansas City (EE.UU) completan una ruta más compacta pero exigente en todos los aspectos para quienes busquen avanzar.
  • Grupo G: se disputará en Vancouver, Los Ángeles y Seattle
  • Grupo H: Miami albergará dos juegos (los del H1), aparte se disputará en Atlanta, Houston y en la ciudad mexicana de Guadalajara.
  • Grupo I, J, K y L: contará con sedes en Boston, Nueva York, Toronto y Filadelfia. Para el segundo mencionado estará San Francisco, Dallas y Kansas City. El tercero será en Huston, Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Atlanta. Mientras que la última zona se disputará en Toronto, Dallas, Boston, Nueva York y Filadelfia.
Fixture Mundial 2026 sedes
Argentina jugará el Mudial 2026 como defensora del título y va en busca de la carta estrella

La confianza de Messi de cara al Mundial: "Lo vamos a volver a intentar"

El álbum será el más grande de la historia.

Panini presentó la portada del álbum del Mundial 2026: así será la nueva edición que ya es furor

Con su inclusión como una de las sedes del Mundial 2026, se abre un nuevo capítulo para un estadio que ya forma parte de la tradición futbolística.

Cuál es el estadio más grande que tendrá el Mundial 2026

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 será este viernes.

FIFA confirmó los artistas y presentadores del sorteo del Mundial 2026: un show inesperado

Dibu Martínez aseguró que el postre entero de toda mi carrera fue siempre jugar con la Selección argentina.

La confianza de Dibu Martínez en la previa del sorteo del Mundial 2026: "Tengo más ilusión de este que del anterior"

Este exfutbolista, hoy DT, jugó el Mundial de Corea-Japón 2002.

De jugar un Mundial con Argentina a ser DT de otra selección y disputar la Copa del Mundo en 2026

