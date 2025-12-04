Este crimen de una estadounidense en Italia aún hoy sigue generando polémica: ¿quién fue condenado? El proceso estuvo marcado por idas y vueltas, juicios anulados, apelaciones y una fuerte exposición mediática a nivel internacional. Por + Seguir en







Recientemente salió una serie del caso, la cual hizo que vuelva a estar en boc de todos

El caso Amanda Knox volvió al debate público a partir de una miniserie que revisa el proceso judicial y los errores de la investigación en Italia.

Knox y Raffaele Sollecito fueron condenados, liberados, nuevamente condenados y finalmente absueltos de forma definitiva por la Justicia italiana.

El Tribunal Supremo de Italia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconocieron fallas graves en la investigación y en los interrogatorios policiales.

Rudy Guede fue el único condenado de manera firme por el asesinato de Meredith Kercher, aunque su rol quedó opacado por la cobertura mediática del caso. Uno de los casos judiciales más resonantes de las últimas décadas en Europa volvió a instalarse en el debate público por su complejidad y por las profundas divisiones que generó desde el inicio. El crimen de una joven estadounidense en Italia no solo impactó por la brutalidad del hecho, sino también por el entramado judicial que se desarrolló después.

La cobertura constante y las diferencias entre los sistemas judiciales de Estados Unidos e Italia alimentaron la polémica y multiplicaron las interpretaciones sobre lo ocurrido. Aún hoy, el caso sigue siendo citado como ejemplo de controversia judicial, errores investigativos y presión mediática.

Cómo fue el crimen que tuvo una sanción para Amanda Knox pero terminó absuelta Amanda Knox La miniserie The Twisted Tale of Amanda Knox (“Amanda Knox: una historia retorcida”) reconstruye el controvertido proceso judicial que derivó en la condena inicial de la joven estadounidense por el asesinato de su compañera de estudios, Meredith Kercher, en Italia. A 17 años del crimen de la estudiante británica de 21 años, ocurrido en Perugia, se anunció la producción de una ficcionalización de ocho episodios basada en el caso.

Knox y Raffaele Sollecito pasaron casi cuatro años en prisión pese a declararse inocentes desde el primer momento, y lograron recuperar la libertad en 2011 tras la anulación de la condena. Sin embargo, el proceso no terminó allí: en 2014 ambos volvieron a ser condenados en un nuevo juicio, hasta que en 2015 el Tribunal Supremo de Italia los absolvió de manera definitiva.

En paralelo, Rudy Guede (el tercer implicado) fue condenado a 16 años de prisión, de los cuales cumplió 13 antes de quedar en libertad en 2021. El máximo tribunal italiano sostuvo que la investigación original presentaba “fallas flagrantes”, mientras que en 2019 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó al Estado italiano indemnizar a Knox con 21.500 dólares por irregularidades en los interrogatorios iniciales.