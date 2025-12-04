4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este crimen de una estadounidense en Italia aún hoy sigue generando polémica: ¿quién fue condenado?

El proceso estuvo marcado por idas y vueltas, juicios anulados, apelaciones y una fuerte exposición mediática a nivel internacional.

Por
Recientemente salió una serie del caso

Recientemente salió una serie del caso, la cual hizo que vuelva a estar en boc de todos

  • El caso Amanda Knox volvió al debate público a partir de una miniserie que revisa el proceso judicial y los errores de la investigación en Italia.
  • Knox y Raffaele Sollecito fueron condenados, liberados, nuevamente condenados y finalmente absueltos de forma definitiva por la Justicia italiana.
  • El Tribunal Supremo de Italia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconocieron fallas graves en la investigación y en los interrogatorios policiales.
  • Rudy Guede fue el único condenado de manera firme por el asesinato de Meredith Kercher, aunque su rol quedó opacado por la cobertura mediática del caso.

Uno de los casos judiciales más resonantes de las últimas décadas en Europa volvió a instalarse en el debate público por su complejidad y por las profundas divisiones que generó desde el inicio. El crimen de una joven estadounidense en Italia no solo impactó por la brutalidad del hecho, sino también por el entramado judicial que se desarrolló después.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial fijó períodos diferenciados según la edad.
Te puede interesar:

Cuál es la edad límite hasta la que podés tramitar la licencia de conducir

La cobertura constante y las diferencias entre los sistemas judiciales de Estados Unidos e Italia alimentaron la polémica y multiplicaron las interpretaciones sobre lo ocurrido. Aún hoy, el caso sigue siendo citado como ejemplo de controversia judicial, errores investigativos y presión mediática.

Cómo fue el crimen que tuvo una sanción para Amanda Knox pero terminó absuelta

Amanda Knox

La miniserie The Twisted Tale of Amanda Knox (“Amanda Knox: una historia retorcida”) reconstruye el controvertido proceso judicial que derivó en la condena inicial de la joven estadounidense por el asesinato de su compañera de estudios, Meredith Kercher, en Italia. A 17 años del crimen de la estudiante británica de 21 años, ocurrido en Perugia, se anunció la producción de una ficcionalización de ocho episodios basada en el caso.

Knox y Raffaele Sollecito pasaron casi cuatro años en prisión pese a declararse inocentes desde el primer momento, y lograron recuperar la libertad en 2011 tras la anulación de la condena. Sin embargo, el proceso no terminó allí: en 2014 ambos volvieron a ser condenados en un nuevo juicio, hasta que en 2015 el Tribunal Supremo de Italia los absolvió de manera definitiva.

En paralelo, Rudy Guede (el tercer implicado) fue condenado a 16 años de prisión, de los cuales cumplió 13 antes de quedar en libertad en 2021. El máximo tribunal italiano sostuvo que la investigación original presentaba “fallas flagrantes”, mientras que en 2019 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó al Estado italiano indemnizar a Knox con 21.500 dólares por irregularidades en los interrogatorios iniciales.

El caso estuvo atravesado además por un fuerte juicio mediático. Knox fue presentada por la prensa sensacionalista y parte de la fiscalía, encabezada por Giuliano Mignini, como una figura hipersexualizada bajo el apodo “Foxy Knoxy”, y se instaló la hipótesis de una orgía satánica que habría terminado en el asesinato. Con el tiempo, esa teoría se derrumbó, al igual que las pruebas de ADN utilizadas, que resultaron incorrectas.

Knox sostuvo que la serie busca volver a poner el foco en el verdadero responsable del crimen: Guede, quien fue juzgado en un proceso abreviado y sin la exposición pública que marcó el resto del caso. En una entrevista reciente con Newsweek, expresó que la atención mediática nunca estuvo puesta en Meredith Kercher ni en su asesino, sino en la construcción de una historia escandalosa que terminó desplazando la verdad de los hechos.

Noticias relacionadas

Se espera que la máxima llegue a los 35° este jueves en CABA.

Calor extremo: la Ciudad supera los 33° en el día más caluroso de la semana

La mujer terminó detenida.

Detenida le colocaba la tobillera electrónica a su hija para salir a pasear: cómo la encontraron

Un pasaje de Caballito se convertirá en el Callejón Diagon de Harry Potter.

Un pasaje de Caballito se transformará con la magia de Harry Potter

El ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Volvieron los "robaporteros": lo arrancaron de un edificio en Belgrano

Detuvieron a diez guardias de una cárcel de Córdoba acusadas de golpear brutalmente a un interno trans

Detuvieron a diez guardias de una cárcel de Córdoba acusadas de golpear brutalmente a un interno trans

play

Llega una ola de calor extremo a la Argentina: cuándo baja la temperatura y vuelven las lluvias

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, una asombrante película de Taiwán, se trata de La chica zurda, el estreno que está siendo tendencia en este sitio web y alcanzó el top ten de las más vistas en diciembre.
play

De qué se trata La chica zurda, la película que llegó a Netflix basada en una histórica novela

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix
play

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix: cuál es y de qué se trata

De terror: Netflix abrió diciembre con un estreno que ya está entre los más vistos
play

Esta película combina terror con mucho suspenso y te dejará al borde del sillón hasta el final: llegó a Netflix y es furor

Larissa Riquelme confirmó su separación.

Una reconocida famosa anunció su separación tras 14 años de relación: "Me siento..."

Marvel sabe que el reboot tiene que ser grande, cuidado y emocional. Por eso, aunque el proceso vaya con calma, la intención es construir un proyecto que pueda sostener varias fases del universo. 

No es lo que pensas: Marvel aclaró las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

Este estreno volvió a instalar el interés por casos que dejan más preguntas que respuestas.
play

Esta serie documental con desapariciones que aún no tienen resolución es furor en Netflix: cuál es

últimas noticias

Aunque cada pareja define sus propias reglas, existen patrones que permiten comprender por qué ciertos comportamientos se consideran desleales.

Por qué hay personas que son infieles y otras que no: qué dice la psicología

Hace 16 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una asombrante película de Taiwán, se trata de La chica zurda, el estreno que está siendo tendencia en este sitio web y alcanzó el top ten de las más vistas en diciembre.

De qué se trata La chica zurda, la película que llegó a Netflix basada en una histórica novela

Hace 19 minutos
Aníbal Moreno debutó con la Selección argentina en octubre.

Fue convocado hace poco por Scaloni y tiene chances de regresar al fútbol argentino

Hace 21 minutos
play
Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix: cuál es y de qué se trata

Hace 24 minutos
La Agencia Nacional de Seguridad Vial fijó períodos diferenciados según la edad.

Cuál es la edad límite hasta la que podés tramitar la licencia de conducir

Hace 25 minutos