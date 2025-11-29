29 de noviembre de 2025 Inicio
Córdoba: intentó espantar a una avispa, perdió el control del auto y volcó

El insecto ingresó al vehículo y se quedó posado en el parabrisas. Todo terminó en caos.

El auto volcó y el conductor no sufrió grandes heridas.

Una avispa generó un caos en el barrio General Paz, en Córdoba, porque un conductor perdió el control del vehículo al intentar sacar al insecto. Finalmente terminó volcando e impactó contra otro auto estacionado.

Todo pasó el viernes a las 6 entre Esquiú y General Paz con un Fiat Palio como protagonista del momento. Según lo que el automovilista mismo contó, perdió de vista la calle, y chocó contra un Peugeot 208 que se encontraba detenido en la calle.

“Tenía una avispa en el parabrisas que la quise sacar, me distraje y cuando vi tenía el auto. Venía con cinturón, por eso estoy sin lastimaduras”, contó.

Y agregó: “Le pegué de ángulo; iba despacio, el daño del auto estacionado es poquito”. El conductor no sufrió heridas de gravedad, pero tuvo que ser asistido por emergencias por una cuestión de prevención.

