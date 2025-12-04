No es lo que pensas: Marvel aclaró las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday El proyecto mutante del MCU empieza a tomar forma, aunque Marvel sigue jugando al despiste. + Seguir en







Marvel Studios ya dejó claro que este reboot será totalmente independiente de la era Fox, sin resurrecciones milagrosas del reparto clásico. El proyecto mutante del MCU empieza a tomar forma, aunque Marvel sigue jugando al despiste. Cuando parecía que La Casa de las Ideas estaba demasiado ocupada apagando incendios multiversales, de repente llega un soplo de aire fresco: el reboot de X-Men empieza por fin a moverse. Y no hablamos de rumores de esos que se desinflan en una tarde; esta vez, varias fuentes apuntan a que el estudio ya está trasteando con el guion y que el casting no tardará demasiado en abrirse. Vamos, que si alguien sueña con ser mutante, que vaya actualizando el currículum.

La filtración más jugosa llega desde el habitual insider @MyTimeToShineHello, que asegura que Marvel está reescribiendo el guion y que el proceso de selección de actores se abrirá oficialmente a principios de 2026. Exacto: falta poco para que empecemos a ver audiciones, listas de candidatos, memes y debates eternos sobre “este sí pega, este no pega ni con pegamento”. A continuación te contamos más detalles.

Qué dijo Marvel sobre las filtraciones de Avengers Doomsday Y como no podía ser de otra manera, las quinielas ya han empezado a descontrolarse. El nombre que más ruido genera es Millie Bobby Brown, porque claro, si algo se mueve entre superpoderes adolescentes, internet la mete en la ecuación. La actriz de Stranger Things estaría “siendo considerada” para un papel en el equipo mutante, aunque nadie aclara cuál. Entre los fans, las apuestas oscilan entre Jean Grey, Kitty Pryde, Mystique o Rogue. Vamos, un bingo mutante en toda regla.

millie Marvel Studios ya dejó claro que este reboot será totalmente independiente de la era Fox, sin resurrecciones milagrosas del reparto clásico. Nada de Hugh Jackman, nada de Patrick Stewart, nada de “una última aparición más, lo prometo”. El estudio quiere empezar de cero y encajar a los mutantes dentro del MCU tras Secret Wars, cuyo estreno está fijado para el 17 de diciembre de 2027. Esto coloca el reboot en la siguiente fase, cuando la saga del Multiverso haya cerrado —suponiendo que la cierren sin liarla más, que también podría pasar.

El proyecto estará dirigido por Jake Schreier, responsable de Thunderbolts. Y sí, esto también ha generado debate: hay quien celebra que Marvel dé oportunidades a nuevos directores y quien está levantando ceja con la misma intensidad que Cyclops abre el visor. Pero es lo que hay.

Además de Millie Bobby Brown, se están moviendo otros nombres bastante interesantes. Según varios informes, Marvel estaría tanteando a: Jesse Plemons

Julia Butters

Hunter Schafer

Trinity Jo-Li Bliss

Cynthia Erivo

Margaret Qualley

como Picara, elección que ya ha generado debates eternos. Harris Dickinson y Jack Champion para Ciclope, porque al parecer Scott Summers ahora viene en pack doble. Lo habitual: nombres por aquí, especulación por allá y cero confirmaciones oficiales. Marvel sigue guardando silencio, como si no supiera que internet está ardiendo con cada detalle mínimo. El renacer de los X-Men dentro del MCU no es solo un capricho: es una necesidad estratégica. Tras años de altibajos, polémicas, cambios de rumbo y proyectos que se han sentido más experimentales que sólidos, Marvel busca una “segunda vida”. Y pocos equipos tienen tanto tirón popular como los mutantes. Con historias personales potentes, conflictos sociales que encajan con cualquier época y personajes que ya son iconos globales, la franquicia puede revitalizar el MCU casi por inercia. X-Men XMen Marvel Marvel Marvel sabe que el reboot tiene que ser grande, cuidado y emocional. Por eso, aunque el proceso vaya con calma, la intención es construir un proyecto que pueda sostener varias fases del universo. Nada de improvisar, porque el público ya no perdona un paso en falso.