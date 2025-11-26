Se conoció quién era una de las dos fallecidas tras el vuelco del micro en ruta 2

La mujer integraba el grupo de 56 pasajeros que se trasladaban hacia el Congreso Internacional de Hábitat Popular, que se iba a realizar en Mar del Plata.

Dos personas murieron luego del vuelco del micro en ruta 2 camino hacia Mar del Plata. De los casi 60 pasajeros que estaban en viaje hacia el Congreso Internacional de Hábitat Popular desde la zona oeste de Buenos Aires, otros 47 resultaron heridos.

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes cuando un micro que salía desde General Pirán aparentemente perdió el equilibrio al tomar una curva y despistó, produciendo la muerte de dos pasajeros. Según confirmó el propio fiscal de la causa en diálogo con De Una en C5N, se trata de dos mujeres mayores de edad. Paula Marussich, en tanto, confirmó que una de las fallecidas era de Moreno, mientras que la otra era de José C.Paz.

Recién pasado el mediodía del martes, y tras un especial operativo coordinado entre Vialidad y el SAME , una grúa llegó al lugar del inicidente para remover el micro volcado sobre la calzada. En la misma línea, lograron retirar a uno de los cuerpos fallecidos, que permanecía atrapado dentro del vehículo y trabajan para poder remover al segundo.

Con el correr de las horas trascendió la identidad de una de las fallecidas, identificada como Mónica Mendoza , exdirectora de Hábitat de la Municipalidad de José C. Paz. Desde el municipio la despidieron en redes sociales mediante un emotivo posteo: "Siempre al servicio de nuestra gente y también muy comprometida con la comunidad desde la Mutual Primavera. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan difícil".

El chofer del micro que volcó este martes sobre la Ruta 2, a la altura de General Pirán, quedó aprehendido luego de que se confirmara que dos personas murieron y 44 resultaron heridas. La Justicia investiga su responsabilidad en el hecho, ya que las primeras pericias apuntan a un error humano y se espera por el resultado de las pruebas toxicológicas.

Así lo confirmó el fiscal de la causa, Germán Vera Tapia. "El chofer que iba al volante está aprehendido en la Fiscalía, al menos hasta mañana (por el miércoles) que preste declaración. El delito es 'homicidio culposo agravado' por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte", detalló.

El hecho ocurrió minutos antes de las 8, a la altura del kilómetro 325, sentido a Mar del Plata. El colectivo transportaba a unas 56 personas, de las cuales dos fallecieron en el lugar. Otras 44 sufrieron politraumatismos y lesiones, y fueron trasladados a centros de salud de Mar del Plata, General Pirán y Coronel Vidal.

"Es todo preliminar, mañana veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Policía Científica en el lugar", explicó el fiscal a TN.

La hipótesis principal se centra en un error humano, ya que ese tramo de la ruta no presenta inconvenientes y no había problemas de visibilidad. Según las primeras versiones, el chofer dijo que se despistó al tratar de esquivar a un auto que se habría cruzado.

Sin embargo, el fiscal señaló que no le consta que haya habido otro vehículo involucrado. "Pude hablar con tres sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída", explicó.

En medio de las investigaciones, el que declaró fue el acompañante del chofer, quien contó que el hombre estaba dormido porque había manejado durante la primera parte del viaje. Por eso, el fiscal comentó a 0223: “Cambiaron de posición en Lezama, el imputado hizo una parada de cuarenta minutos en el parador ubicado a la vera de la ruta en Castelli y allí siguió su marcha, por lo que él se quedó dormido”.