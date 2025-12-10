10 de diciembre de 2025 Inicio
Macabro hallazgo en Córdoba: una mujer encontró un cráneo en un basural

El hallazgo se produjo mientras la empleada de una planta de tratamiento de residuos hacía su trabajo. Instantáneamente llamó a la Policía, quien inició una investigación.

El cráneo estaba en el basural.

Una mujer que trabaja en una planta de residuos encontró un cráneo en un basural de Córdoba, hizo la denuncia y se inició una investigación para determinar si los restos encontrados son humanos.

Suárez mató a su hijo Francisco de un disparo en la cabeza, y luego se suicidó con la misma arma.
El hallazgo se dio en la empresa Geocycle, ubicada en la localidad de Yocsina, en la zona de Malagueño. La empleada estaba ejerciendo su labor como cada día cuando encontró el cráneo que parecía ser humano.

La mujer de 51 años avisó a la Policía mientras preservaba los restos en una bandeja de plástico y los envió en nylon para que queden resguardados. Por el momento, las autoridades analizan el origen de los mismos.

Las fuerzas de seguridad llegaron al lugar e intervino la fiscalía de turno para llevar adelante la investigación judicial.

