Macabro hallazgo en Córdoba: una mujer encontró un cráneo en un basural







El cráneo estaba en el basural. Redes sociales

Una mujer que trabaja en una planta de residuos encontró un cráneo en un basural de Córdoba, hizo la denuncia y se inició una investigación para determinar si los restos encontrados son humanos.

El hallazgo se dio en la empresa Geocycle, ubicada en la localidad de Yocsina, en la zona de Malagueño. La empleada estaba ejerciendo su labor como cada día cuando encontró el cráneo que parecía ser humano.

La mujer de 51 años avisó a la Policía mientras preservaba los restos en una bandeja de plástico y los envió en nylon para que queden resguardados. Por el momento, las autoridades analizan el origen de los mismos.

Las fuerzas de seguridad llegaron al lugar e intervino la fiscalía de turno para llevar adelante la investigación judicial.