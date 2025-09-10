Artesanos, sabores y naturaleza: el destino maravilloso de Córdoba para conocer

Hay una localidad que sorprende con su circuito de artesanos, postas religiosas y rincones naturales que combinan descanso y tradición serrana.

En Villa Giardino, cada rincón se combina lo simple con lo pintoresco, en un entorno que parece pensado para bajar un cambio.

Un camino de artesanos y sabores, viejas postas religiosas y espacios verdes para desconectar. Así se presenta Villa Giardino , un rincón de Punilla que guarda la esencia de los pueblos serranos de Córdoba .

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que tiene un paseo natural encantador

Quienes llegan hasta aquí suelen toparse primero con el famoso reloj floral , una de las postales más reconocibles del pueblo. A pocos metros, aparecen capillas y grutas que conforman un circuito religioso muy visitado. Desde la gruta de Lourdes hasta la capilla Nuestra Señora de la Merced, cada parada cuenta con su propio encanto y tradiciones que se transmiten de generación en generación.

Pero Giardino no se agota en lo espiritual. La villa propone experiencias para quienes buscan contacto con la naturaleza, tardes de picnic junto al río y caminatas entre árboles nativos.

A poco más de 80 kilómetros de Córdoba capital , dentro del Valle de Punilla, se encuentra Villa Giardino. El pueblo está rodeado por un paisaje serrano que varía entre arroyos cristalinos, quebradas y lomas cubiertas de vegetación autóctona. Su ubicación lo convierte en un punto intermedio estratégico entre La Cumbre y La Falda , dos de los destinos más transitados del corredor.

Entre los planes clásicos aparece el Camino de los Artesanos , un recorrido de 9 kilómetros que une la villa con La Cumbre. En el trayecto se despliegan talleres de cerámica, locales de cuchillería artesanal, tejidos y hasta casas de té que se han vuelto muy populares entre los visitantes.

La agenda natural también ofrece variedad. La reserva ecológica El Portocelo, el balneario y camping municipal, o el escondido arroyo Los Quimbaletes, son paradas ideales para disfrutar del agua y el aire puro serrano. Quien busque una vista panorámica inolvidable, puede subir al antiguo Molino de Thea, desde donde se observa el cauce del río Grande de Punilla.

En los últimos años, Villa Giardino también se abrió al turismo enológico. El viñedo Nébula ofrece catas y maridajes que complementan la experiencia local con vinos de producción regional. En cuanto a la gastronomía, no faltan parrillas, pastas caseras y confiterías que hacen honor a la tradición cordobesa.

villa giardino

Cómo llegar a Villa Giardino

El acceso en auto desde Córdoba capital tiene dos alternativas: tomar la ruta E53 hasta el Camino del Cuadrado y conectar con la RN 38, o bien salir por la autopista hacia Carlos Paz y desde allí continuar por la misma RN 38.

Quien opte por ir en colectivo puede optar por la empresa Ersa, con salidas regulares desde la Terminal de Córdoba. El viaje dura aproximadamente una hora y media.