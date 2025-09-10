10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Artesanos, sabores y naturaleza: el destino maravilloso de Córdoba para conocer

Hay una localidad que sorprende con su circuito de artesanos, postas religiosas y rincones naturales que combinan descanso y tradición serrana.

Por
En Villa Giardino

En Villa Giardino, cada rincón se combina lo simple con lo pintoresco, en un entorno que parece pensado para bajar un cambio.

Un camino de artesanos y sabores, viejas postas religiosas y espacios verdes para desconectar. Así se presenta Villa Giardino, un rincón de Punilla que guarda la esencia de los pueblos serranos de Córdoba.

En la localidad de Exaltación de la Cruz, existe un pueblito ideal para conectarse con la naturaleza y disfrutar de las mejores parrillas al aire libre.
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que tiene un paseo natural encantador

Quienes llegan hasta aquí suelen toparse primero con el famoso reloj floral, una de las postales más reconocibles del pueblo. A pocos metros, aparecen capillas y grutas que conforman un circuito religioso muy visitado. Desde la gruta de Lourdes hasta la capilla Nuestra Señora de la Merced, cada parada cuenta con su propio encanto y tradiciones que se transmiten de generación en generación.

Pero Giardino no se agota en lo espiritual. La villa propone experiencias para quienes buscan contacto con la naturaleza, tardes de picnic junto al río y caminatas entre árboles nativos.

villa giardino - cordoba

Dónde queda Villa Giardino

A poco más de 80 kilómetros de Córdoba capital, dentro del Valle de Punilla, se encuentra Villa Giardino. El pueblo está rodeado por un paisaje serrano que varía entre arroyos cristalinos, quebradas y lomas cubiertas de vegetación autóctona. Su ubicación lo convierte en un punto intermedio estratégico entre La Cumbre y La Falda, dos de los destinos más transitados del corredor.

Qué puedo hacer en Villa Giardino

Entre los planes clásicos aparece el Camino de los Artesanos, un recorrido de 9 kilómetros que une la villa con La Cumbre. En el trayecto se despliegan talleres de cerámica, locales de cuchillería artesanal, tejidos y hasta casas de té que se han vuelto muy populares entre los visitantes.

La agenda natural también ofrece variedad. La reserva ecológica El Portocelo, el balneario y camping municipal, o el escondido arroyo Los Quimbaletes, son paradas ideales para disfrutar del agua y el aire puro serrano. Quien busque una vista panorámica inolvidable, puede subir al antiguo Molino de Thea, desde donde se observa el cauce del río Grande de Punilla.

En los últimos años, Villa Giardino también se abrió al turismo enológico. El viñedo Nébula ofrece catas y maridajes que complementan la experiencia local con vinos de producción regional. En cuanto a la gastronomía, no faltan parrillas, pastas caseras y confiterías que hacen honor a la tradición cordobesa.

villa giardino

Cómo llegar a Villa Giardino

El acceso en auto desde Córdoba capital tiene dos alternativas: tomar la ruta E53 hasta el Camino del Cuadrado y conectar con la RN 38, o bien salir por la autopista hacia Carlos Paz y desde allí continuar por la misma RN 38.

Quien opte por ir en colectivo puede optar por la empresa Ersa, con salidas regulares desde la Terminal de Córdoba. El viaje dura aproximadamente una hora y media.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este pequeño pueblo es ideal para una escapada de fin de semana.

Turismo en Argentina: el pueblito rural que nadie conoce donde reina la quietud

Las cuevas de Acsibi son una de las tantas perlas que se esconden en la provincia de Salta.

Viajar a Salta: las dos cuevas maravillosas que impactan a todos

Este encantador destino del norte de nuestro país se presenta como la alternativa perfecta para escapar del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

Turismo en Argentina: está en el norte y es perfecto para quienes buscan destinos alternativos

Este destino, cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se perfila como una alternativa ideal para una escapada de turismo rural.

Está a solo 100 kilómetros de Buenos Aires y es un destino muy lindo pero que muchos no conocen

Visitar la Casita de Cristal no es un paseo cualquiera: es una experiencia que combina esfuerzo físico, naturaleza pura y un pedacito de historia cordobesa.

Viajar a Córdoba: la casita de cristal que todo turista tiene que conocer

Paul French Gallery sorprende con su ubicación en pleno Palermo, detrás de una gran puerta de hierro.

Escapada en Buenos Aires: el oasis de gastronomía y decoración que tenés que conocer

Rating Cero

La maratón gratuita de la saga está disponible en el canal oficial de Lionsgate Movies hasta el 14 de septiembre.
play

Transmiten gratis la saga completa de Crepúsculo y quedan pocos días para verla

Ángel de Brito se enteró de la renuncia de una integrante de Bondi Live.

Inesperada renuncia en Bondi Live, en medio de las vacaciones de Ángel de Brito

Rossello contó toda la interna en Luzu TV 

Grego Rossello contó la interna en Luzu TV y reveló los motivos por los que renunció

El llamativo vestido de Evangelina Anderson.

Con un look mexicano: Evangelina Anderson lució un vestido gris metalizado extra ajustado

El cielo sí existe, ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

El cielo sí existe es la conmovedora película que está en tendencia en Netflix: de qué se trata

Úrusla y el Chino tendrán su primer hijo.

La reacción de la madre del Chino Darín ante el embarazo de Úrsula Corberó

últimas noticias

El policía en el interior de la escuela de Mendoza. 

El tenso momento entre un policía y la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "No, corazón, no"

Hace 5 minutos
Para lograr la textura perfecta consiste en incorporar claras batidas a punto nieve.

El ingrediente secreto para hacer un budín de pan esponjoso y sabroso

Hace 5 minutos
Una famosa cocinera reveló el truco definitivo para que las verduras de hojas verdes duren mucho más.

Una famosa cocinera e influencer reveló el truco para guardar las verduras de hojas verdes

Hace 7 minutos
Alarma en la escuela secundaria: la desigualdad en matemática creció 30% en la última década

Alarma en las secundaria: la desigualdad en matemática creció 30% en la última década

Hace 8 minutos
Esta es la tendencia que te hará lucir de una forma única e innovadora en septiembre 2025.

Nuevos estilos: esta es la tendencia que te hará lucir de una forma única e innovadora en septiembre 2025

Hace 18 minutos