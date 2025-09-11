11 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Encontraron los cuerpos sin vida del hombre y su hijo que eran buscados en Córdoba

Cristian Fink y Álvaro fueron hallados en la zona de búsqueda entre unas ramas en el agua, a dos metros de profundidad.

Por
Padre e hijo habían salido a pasear como de costumbre pero nunca regresaron.

Padre e hijo habían salido a pasear como de costumbre pero nunca regresaron.

Redes Sociales

Los cuerpos del padre y el hijo de 3 años que eran buscados intensamente en Córdoba fueron hallados sin vida, enganchados en unos ramas en la profundidad del agua. según comunicó el Ministerio Público Fiscal.

Alejandro Ainsworth había sido visto por última vez el domingo 7 de septiembre.
Te puede interesar:

Encontraron muerto al argentino secuestrado en Brasil

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín comunicó, este jueves a la tarde, que son los cuerpos de Cristian Sergio Fink, de 37 años, y de Alvaro Fink Olariaga de 3 años, que eran buscados en la zona del Dique El Cajón.

El personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y de la policía provincial los encontraron en las aguas del dique, en una zona de más de dos metros de profundidad.

Ambos estaban extraviados desde el día 10 de setiembre en horas de la tarde en Capilla del Monte. En las últimas horas habían hallado el auto del hombre intacto, pero sin rastros de ellos dos.

Los efectivos trabajaban en las tareas de rescate de los cuerpos, mientras la Fiscalía a cargo de Nelson Lingua seguía con la investigación.

En el operativo participaron equipos de buzos, agentes del DUAR, brigadas del ETAC, bomberos voluntarios, personal de la Departamental Punilla, perros rastreadores y se utilizaron drones para realizar la búsqueda desde el aire. Se esperan las autopsias de los cuerpos para constatar las causas y la data del deceso.

Los hechos

Los investigadores descubrieron pisadas que pertenecerían a personas que caminaron a casi un kilómetro del lugar donde se halló el automóvil, por lo que se sospecha que corresponderían al padre y el menor.

En diálogo con el diario local El Doce, Lorena, la madre de Álvaro, dijo que ambos "salieron de la casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, tirar piedritas". Y agregó: "como no volvían, yo los llamé y no contestaban. Encontré el auto cerrado. Solo, vacío. No se lo ve forzado, nada".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los restos de Solange estaban dentro de una bolsa de residuos, envueltos en frazadas y atados con sogas. 

Horror en Pilar: hallaron el cuerpo descuartizado de una joven que estaba desaparecida desde hacía diez días

El menor que mató a la nena segrirá recluído en un instituto de menores.

Rechazaron la domiciliaria para el menor que arrastró 15 cuadras a Kim Gómez

Una niña ingresó a una escuela con un arma en Mendoza.

Conmovedoras revelaciones de una madre: su hija va a la escuela en que una alumna abrió fuego

play

Pánico en una escuela de Mendoza: otra alumna debió quedar internada por una crisis nerviosa

Mar del Plata: encontraron el cuerpo de una mujer en la playa

Encontraron el cuerpo de una mujer en una playa de Mar del Plata

La víctima se llamaba Kevin Doherty.

Se enojó porque le sacaron fotos, discutieron y lo mató

Rating Cero

Dillom se prepara para su gran show en Vélez.

Dillom se burla de la suspensión y anunció la nueva fecha para su show en Vélez

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su romance luego de varios idas y vueltas.

Nicki Nicole compartió una foto íntima con Lamine Yamal tras confirmar su romance

Warner Bros. Discovery podría fusionarse con Paramount Global.

El hombre más rico del mundo quiere comprar Warner Bros. Discovery

Zendaya volverá a Marvel de la mano de Spider-Man: Brand New Day﻿.

Zendaya sorprendió con un inesperado look: ¿cambia de papel en Marvel?

La actriz de Papá X 2 fue tendencia en redes sociales.

La impresionante transformación de Celeste Cid por un tratamiento estético

Yanina Latorre sorprendió con sus palabras contra Gimena Accardi.

Yanina Latorre explotó contra Gimena Accardi: "Si te haces la canchera, después no digas que no das notas"

últimas noticias

El ministro volvió a visitar el canal de streaming oficialista Carajo.

Luis Caputo: "Votar cada dos años me parece una ridiculez"

Hace 6 minutos
El Mundial contará con 104 partidos que se jugarán en 16 ciudades anfitrionas en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

La FIFA reveló los horarios de todos los partidos del Mundial 2026: la buena noticia para los argentinos

Hace 55 minutos
Dillom se prepara para su gran show en Vélez.

Dillom se burla de la suspensión y anunció la nueva fecha para su show en Vélez

Hace 56 minutos
Los restos de Solange estaban dentro de una bolsa de residuos, envueltos en frazadas y atados con sogas. 

Horror en Pilar: hallaron el cuerpo descuartizado de una joven que estaba desaparecida desde hacía diez días

Hace 1 hora
Diputados ya diagraman una sesión para insistir con la Ley Garrahan y frenar los vetos de Milei

Diputados ya diagraman una sesión para insistir con la Ley Garrahan y frenar los vetos de Milei

Hace 1 hora