Encontraron los cuerpos sin vida del hombre y su hijo que eran buscados en Córdoba

Cristian Fink y Álvaro fueron hallados en la zona de búsqueda entre unas ramas en el agua, a dos metros de profundidad.

Los cuerpos del padre y el hijo de 3 años que eran buscados intensamente en Córdoba fueron hallados sin vida , enganchados en unos ramas en la profundidad del agua. según comunicó el Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín comunicó, este jueves a la tarde, que son los cuerpos de Cristian Sergio Fink , de 37 años, y de Alvaro Fink Olariaga de 3 años, que eran buscados en la zona del Dique El Cajón.

El personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y de la policía provincial los encontraron en las aguas del dique, en una zona de más de dos metros de profundidad .

Ambos estaban extraviados desde el día 10 de setiembre en horas de la tarde en Capilla del Monte. En las últimas horas habían hallado el auto del hombre intacto, pero sin rastros de ellos dos.

Los efectivos trabajaban en las tareas de rescate de los cuerpos, mientras la Fiscalía a cargo de Nelson Lingua seguía con la investigación.

En el operativo participaron equipos de buzos, agentes del DUAR, brigadas del ETAC, bomberos voluntarios, personal de la Departamental Punilla, perros rastreadores y se utilizaron drones para realizar la búsqueda desde el aire. Se esperan las autopsias de los cuerpos para constatar las causas y la data del deceso.

Los hechos

Los investigadores descubrieron pisadas que pertenecerían a personas que caminaron a casi un kilómetro del lugar donde se halló el automóvil, por lo que se sospecha que corresponderían al padre y el menor.

En diálogo con el diario local El Doce, Lorena, la madre de Álvaro, dijo que ambos "salieron de la casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, tirar piedritas". Y agregó: "como no volvían, yo los llamé y no contestaban. Encontré el auto cerrado. Solo, vacío. No se lo ve forzado, nada".