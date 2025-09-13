Viajar a Córdoba: el cerro que conserva pictografías de pueblos originarios y ofrece un paisaje único

Un rincón cordobés guarda más de 3.000 pinturas rupestres y la memoria de Atahualpa Yupanqui, entre paisajes de arenisca roja y senderos con historia.

El norte de Córdoba esconde un sitio que mezcla arqueología, naturaleza y tradición popular. No sólo es un paisaje distinto al típico serrano, sino también un archivo abierto de lo que dejaron los pueblos originarios . Allí, entre aleros y cavernas de arenisca, se conservan pictografías que cuentan historias de siglos.

Las paredes de piedra son el lienzo donde los Comechingones y Sanavirones dibujaron su mundo con pigmentos naturales. La variedad de escenas sorprende: figuras humanas, animales, símbolos rituales y, en los trazos más recientes, hasta caballos y jinetes españoles. Ese contraste muestra un largo recorrido que va desde el siglo V hasta la llegada de los conquistadores.

Además de su valor arqueológico, el Cerro Colorado también respira cultura moderna. El cantautor Atahualpa Yupanqui eligió vivir allí, inspirado por la energía de la zona. Hoy su antigua casa funciona como museo, con guitarras, manuscritos y recuerdos que lo traen de vuelta.

El área se encuentra en el norte de la provincia de Córdoba , a unos 160 kilómetros de la capital. La zona es parte de una reserva natural y cultural que fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1961 , un reconocimiento que puso en evidencia la importancia de preservar tanto sus formaciones rocosas como sus vestigios artísticos.

El escritor Leopoldo Lugones fue uno de los primeros en llamar la atención sobre el valor de este sitio. A fines del siglo XIX publicó un artículo en el que subrayaba el carácter arqueológico del cerro, ayudando a que comenzara a ser estudiado con seriedad.

Qué puedo hacer en el Cerro Colorado

El plan más buscado es la visita guiada a los aleros que conservan pinturas rupestres. Se calcula que hay unas 3.000 pictografías, repartidas en más de cien aleros, con una antigüedad de hasta 1.500 años. Los guías locales cuentan el contexto histórico y explican cómo se elaboraban los pigmentos, a base de minerales y vegetales.

Además de las pinturas, el paisaje de areniscas rojas ofrece un espectáculo en sí mismo: grutas, formaciones extrañas y senderos que parecen salidos de otro planeta. Hay recorridos de distinta dificultad, aptos tanto para caminatas tranquilas como para quienes buscan un poco más de aventura.

La otra parada obligada es la Casa Museo de Atahualpa Yupanqui. Allí se pueden ver objetos personales, partituras originales y hasta un cuadro dedicado por Quinquela Martín. El espacio transmite la conexión del artista con el lugar y cómo ese entorno influyó en su obra.

Cómo llegar al Cerro Colorado

Desde la ciudad de Córdoba, el viaje en auto toma alrededor de dos horas y media. El camino más directo es por la Ruta Nacional 9 hasta Santa Elena, y desde allí se sigue por caminos provinciales hacia el cerro.

También hay servicios de transporte que conectan la capital con las localidades cercanas, aunque para llegar hasta la reserva conviene contar con movilidad propia o contratar excursiones que salen desde distintos puntos turísticos de Córdoba.