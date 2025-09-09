Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación La Justicia Federal y la Policía allanaron una vivienda del barrio Villa La Tela, en la capital provincial, donde funcionaba un supuesto centro de rehabilitación. Rescataron a ocho personas que eran sometidas a la servidumbre. Por







El operativo se realizó este martes en la zona oeste de Córdoba capital. El Doce

La Justicia Federal investiga a un pastor evangélico acusado de los delitos de trata de personas y explotación laboral, luego de un allanamiento que se realizó este martes por la mañana en un supuesto centro de rehabilitación de Córdoba donde se rescató a ocho personas que se encontraban sometidas a la servidumbre.

El operativo, del que participó la Policía de Córdoba, se hizo en una vivienda del barrio Villa La Tela, en la zona oeste de la capital provincial. El lugar se presentaba como un centro de contención espiritual y se identificaba mediante un cartel con la inscripción "Hogar Levantando al Caído".

Según las autoridades, las ocho personas se habían acercado al centro buscando asistencia con sus problemas de adicciones, pero los responsables del lugar se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad y los obligaron a trabajar de forma forzada, sin recibir ninguna remuneración.

"Son ocho personas, con problemas de adicción, que llegaron acá buscando una solución espiritual y se encuentran con esta situación que realmente muestra una cara inhumana de la sociedad", sostuvo a El Doce el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros.

Durante el allanamiento se secuestró documentación importante para la causa, que quedó a cargo del fiscal federal Carlos Casas Nóblega. El pastor evangélico apuntado como principal responsable del centro aún no fue detenido, ya que no vive en esa casa y no se encontraba allí al momento del operativo.

Ahora, la investigación del fiscal Nóblega apunta a determinar el verdadero alcance de la organización para saber si hay más personas involucradas y si existen más víctimas además de las ocho personas rescatadas este martes.