Viajar a Córdoba: el destino secreto que es un paraíso natural

La provincia de Córdoba tiene rincones que todavía sorprenden, incluso a los locales. Entre esos parajes poco transitados hay un destino que combina historia, río y montaña. Quienes lo visitan aseguran que se trata de un sitio que todavía conserva ese aire de pueblo donde el tiempo parece pasar más despacio.

A tan solo unas horas de la capital provincial, este lugar se abre paso entre las sierras con un entorno que invita a desconectarse de la rutina. El río San Guillermo, con sus aguas claras y frescas , se convierte en el gran atractivo para quienes buscan descanso en un entorno natural. Sin embargo, el encanto no se queda solo en la naturaleza: la tradición y las huellas del pasado también forman parte de la propuesta.

Hoy, Cruz de Caña es una villa turística en crecimiento. No es un punto de turismo masivo, pero eso es justamente lo que la hace especial.

Cruz de Caña está ubicada en el departamento Cruz del Eje , dentro del noroeste del Valle de Traslasierra. Se encuentra a unos 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a pocos minutos del Paso del Carmen , un sector muy buscado por quienes disfrutan de la pesca de truchas. La localidad se levanta en las llamadas Sierras de Gaspar , último tramo de las Sierras Grandes, y está dominada por el cerro Cruz de Caña, de más de mil metros de altura.

Qué puedo hacer en Cruz de Caña

La oferta turística es variada y se adapta a distintos perfiles. Para quienes buscan relax, nada mejor que pasar la tarde en las orillas del río San Guillermo, donde se puede hacer picnic o simplemente tirarse al sol. Los más inquietos suelen optar por las caminatas hasta el cerro Cruz de Caña, que regala vistas panorámicas de todo el valle.

Otro plan recomendado es recorrer la capilla de San Nicolás de Bari, construida a mediados del siglo pasado, o acercarse a la Estancia Jesuítica La Candelaria, Patrimonio de la Humanidad. Además, cada 6 de enero el pueblo celebra su fiesta patronal, con procesiones, música y platos típicos que hacen que la visita sea todavía más pintoresca.

Cómo llegar a Cruz de Caña

El camino más común desde Córdoba capital es tomar la Ruta Nacional 38 hasta Villa de Soto y desde allí seguir por la Ruta Provincial 15. El trayecto demora unas tres horas y media en auto. Otro acceso posible es desde Mina Clavero, también por la RP 15, que conecta con Villa Cura Brochero y La Higuera; desde ese paraje, un desvío de tierra conduce hasta el pueblo.

Para quienes viajan en transporte público, existen servicios de colectivos que llegan hasta Villa de Soto, aunque el último tramo suele requerir vehículo particular o combis locales. Un dato a tener en cuenta: la estación de servicio más cercana con GNC está en Cruz del Eje, a unos 60 kilómetros, así que conviene salir preparado.