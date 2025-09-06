Córdoba: condenaron a prisión perpetua al femicida que abusó de su hijastra de 16 años y la mató de 25 puñaladas Se trata del crimen de Milagros Geraldina Reyes, que ocurrió el 21 de noviembre de 2023, y conmocionó al país. Leonardo Romero fue hallado culpable de abuso sexual y homicidio calificado. Por







La adolescente tenía 16 años y era madre de un bebé de 1 año. Redes Sociales

La Justicia de Córdoba condenó al femicida Leonardo Dante Romero a prisión perpetua, por ser considerado autor del crimen de Milagro Geraldina Reyes, la adolescente de 16 años, madre de un bebé, que fue abusada sexualmente y asesinada de 25 puñaladas por la expareja de su madre. El macabro homicidio sucedió el 21 de noviembre de 2023 en su domicilio de barrio Monja Sierra, en la capital provincial.

La Cámara 11ª del Crimen de Córdoba, integrado por los jueces Gabriela Rojas Moresi (vocal), Horacio Carranza (vocal) y presidido por Susana Frascaroli, junto a los 8 jurados populares, decidieron por unanimidad condenar a prisión perpetua a Romero por abuso sexual con acceso carnal en concurso real y homicidio calificado por el contexto de violencia de género (femicidio) y criminis causa, lo que implica la pena máxima del Código Penal.

El femicida había mantenido una relación con la madre de Geraldina hasta un año antes del hecho, con quien tuvo mellizos. La investigación reveló que la separación devino cuando la madre descubrió que el hombre guardaba fotos de su hija desnuda. El agresor había sido denunciado y tenía una orden de restricción.

geraldina reyes Geraldina fue brutalmente asesinada en noviembre de 2023. La investigación judicial determinó que Romero aprovechó la ausencia de la mujer, que estaba en una clínica acompañando a sus hijos mellizos, para ingresar a la vivienda. La adolescente, que era madre de un bebé de un año, fue atacada por Romero cuando estaba sola. Después de abusarla, la mató a puñaladas y escapó.

Vanesa, la mamá de la víctima, había contado a medios locales que fue su otro hijo de 12 años quien encontró el cuerpo de su hermana sobre la cama. “‘Mamá, vení por favor, la Geral está tapada en sangre’, me dijo él. Su hermanito la encontró muerta, junto a su hijo”, reveló la mujer.

El crimen, que conmocionó al país hace casi dos años, recibió sentencia del tribunal cordobés y estableció que las pruebas forenses, los testimonios y la investigación eran suficientes para declarar al imputado culpable.