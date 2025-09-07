Franco Colapinto volvió a Monza, pero no tuvo la carrera que esperaba: sin sobresaltos, terminó 17° El piloto argentino regresó al circuito en donde debutó y había alta expectativa por un resultado positivo, pero no pudo adelantar y finalizó hacia el fondo de la grilla, solo por delante de Lance Stroll, que terminó último. Pierre Gasly, con una estrategia mejor, lo superó en la última vuelta y quedó 16°. Por







Con una gran expectativa por sus buenos resultados en las últimas actuaciones en el Gran Premio de Monza, Franco Colapinto no tuvo la carrera que esperaba y finalizó 17°. El ganador de la jornada fue Max Verstappen, quien volvió al primer puesto por encima de Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren.

El polito de Red Bull dominó de principio a fin en Monza y se quedó con la victoria en la Fórmula 1 cómodo sin sobresaltos. La disputa estuvo más en los segundo y tercera ubicación donde el británico de la escudería naranja recibió la orden de dejar pasar a su compañero en una polémica decisión por un fallo en los boxes.

De igual modo, Norris logró sobre pasar al australiano y quedó segundo, logrando así acortar la distancia en la pelea por el Campeonato de Pilotos. Piastri sigue liderando con 324 puntos, mientras que el británico lo sigue con 293 unidades. Con la victoria, el neerlandés está tercero con 230.

Por su parte, Alpine no puede demostrar una buena carrera y sus pilotos pelearon por los últimos puestos: Pierre Gasly terminó 16°, mientras que el argentino terminó por detrás, pese a haber tenido momento donde llegó a ocupar el undécimo puesto y utilizó lo más posible el cambio de neumáticos incluso logrando superar a Gasly. Sin embargo, cuando fue a boxes perdió todo lo que tenía y quedó en el puesto 18.

Si bien, entre paradas y errores, recuperó una posición y finalizó en el 17mo lugar, solo por delante de Lance Stroll (Aston Martin). El mencionado problema físico lo afectó, sumando una dificultad.