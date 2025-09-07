Horóscopo de hoy, lunes 8 de septiembre

7 de septiembre de 2025 Inicio
Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 8 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Las fuerzas internas con vigor y entusiasmo. Día con distintos matices en el que demostrarán su equilibrio y capacidad resolutiva. Limpieza.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Se notará en ustedes ciertos cambios positivos. No se agarren de recuerdos que sólo aportan pena o nervios, miren adelante con esperanza siempre.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Si sienten que los invade una sensación de angustia, vean por qué y luego busquen distraerse y provocarse un día lleno de energía positiva.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Mucha distinción y reconocimiento en este día de encuentros sociales en los que lucirán sus encantos. Personas nuevas y sueños que se cumplen.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Día con consideraciones internas respecto a necesidades que sienten tener y desear. los tiempos cambian y hay que mirar hacia adelante. Sorpresa.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Se despiertan con mucha energía que deberán aprovechar para poner su óptica en horizontes más positivos y calmos a la vez. Preservación.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Librianos hagan un paquete mental y pongan dentro todo lo que no desean que les ocurra más. Ser feliz es una decisión vital.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Quizás sientan la necesidad de comprometerse más en el plano afectivo. Las etapas de la vida se ofrecen, falta decidirlas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Día para la paciencia y para ordenar los pensamientos. Domingo que debiera ser plácido como para tomarse los tiempos propios.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Eviten discusiones sin sentido y hagan de este domingo un día pleno como para poder descubrir virtudes propias que deben lucir.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Sentirán que es un día para cumplir con cosas que tienen que ver con el plano familiar. Hagan lo que sientan, las obligaciones con otra interpretación.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tomen las riendas de sus vidas y decisiones. Día con algo de dudas o sensibilidad extrema. No pongan en juego sus principios ni deseos.

