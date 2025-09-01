1 de septiembre de 2025 Inicio
En lo que va de 2025, se registraron 164 femicidios en la Argentina

Según un relevamiento del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en el país ocurre un femicidio cada 36 horas.

En lo que va de 2025 se registraron 164 femicidios en la Argentina

En lo que va de 2025 se registraron 164 femicidios en la Argentina

En los primeros nueve meses del 2025 se registraron en el país un total de 164 femicidios, reveló el informe difundido por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. La cifra equivale a un crimen de estas características cada 36 horas.

El estudio, elaborado a partir del análisis de medios de comunicación de todo el país, señala que durante agosto se contabilizaron 15 casos. Además, se relevaron 264 intentos de asesinato vinculados a situaciones de violencia de género.

En el 15% de los femicidios la víctima había realizado al menos una denuncia previa, mientras que en el 10% existía una medida judicial de protección. El relevamiento también destaca que 14 agresores pertenecían a fuerzas de seguridad.

En cuanto al vínculo con la víctima, el 42% de los femicidios fueron cometidos por parejas actuales, el 29% por exparejas y, en menor medida, por otros familiares.

Las provincias con mayor cantidad de casos en relación con su población son Chaco, Salta, Santa Cruz, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja, Jujuy y Mendoza.

Sobre las modalidades de los crímenes, el 24,4% fueron perpetrados con armas de fuego, el 22% con armas blancas, el 19,5% por asfixia, el 13,4% a golpes y el 6,1% mediante quemaduras. En el 14,6% de los casos no se especificó el método. El informe también da cuenta de que 133 niños y niñas quedaron sin madre como consecuencia de la violencia de género.

“Denunciamos, una vez más, el vaciamiento del Estado que impulsa esta gestión. La eliminación sistemática de programas destinados a garantizar derechos y a brindar protección a las víctimas no sólo desmantela las políticas de cuidado, sino que agrava mes a mes la situación de miles de mujeres y diversidades”, señala el comunicado de la organización.

Si sufrís o conocés a alguien que atraviesa una situación de violencia de género, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas, todos los días, al 144 o mediante la aplicación oficial.

