Muerte de bebés en Córdoba: la enfermera Brenda Agüero pidió la nulidad del juicio

Según su defensa, una de las integrantes del jurado popular conocía a una de las imputadas y debió haberse excusado del proceso, entre otras presuntas inconsistencias. La mujer fue condenada a cadena perpetua.

La defensa de Agüero sostuvo que existe "ausencia de certeza" sobre su participación en los hechos.

La defensa de la enfermera Brenda Agüero, condenada a prisión perpetua por la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba , presentó una serie de recursos en Casación para pedir la nulidad del juicio, la deliberación y la sentencia.

Los abogados Gustavo Daniel Nievas y Juan Manuel Rivero apuntaron contra el proceso de deliberación del jurado popular. Señalaron que una de las integrantes , Melina Abril Soria, ocultó a la Justicia que conocía a una de las imputadas y debería haberse excusado.

También, según el documento al que accedió Noticias Argentinas, remarcaron que no existe una "prueba directa" que vincule a Agüero con los homicidios ya que " nadie la vio colocar una inyección a ningún bebé". A esto se suman "inconsistencias metodológicas" en la pericia psicológica y pruebas forenses de apoyo "débiles o inconsistentes".

"La sentencia se basa en una cadena de indicios débiles, construidos sobre pruebas circunstanciales, pericias sesgadas y una omisión de factores cruciales para una investigación justa y equitativa", subrayaron. Según los abogados, existe "ausencia de certeza" sobre la participación de Agüero en los hechos.

"Consideramos que en el sistema de análisis de la prueba se exacerbó prueba insignificante , se minimizó prueba relevante y no se analizaron pruebas importantes. Hasta se tergiversaron informes de los médicos y psicólogos. Si analizás la prueba mal, la conclusión a la que llegás es mala", señaló Nievas a TN.

Brenda Agüero fue condenada a prisión perpetua en el mes de julio.

También destacó que Soria "ocultó información y mintió en la audiencia de selección de jurados", algo que "salió a la luz después de que se terminara el juicio".

"Si el jurado ocultó su subjetividad e influyó en otros jurados, la deliberación, la votación y la sentencia es nula. Se tiene que impugnar", sostuvo.

Nievas afirmó que "cada una de las probanzas intentadas directamente en contra de Brenda no dieron resultado alguno".

"La investigación fallida se focalizó en incriminarla, descartando líneas de investigación que hubieran sido de gran ayuda para descubrir la verdad", consideró.

"Este juicio no puede ser de nuevo llevado adelante por la Cámara Séptima; no pueden ser los mismos jueces, no pueden ser los mismos fiscales. Hay que empezar de nuevo", concluyó.