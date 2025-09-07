Elecciones bonaerenses: cerca del cierre, votó el 50,5% del padrón electoral

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires informó un nuevo corte de las 16, donde se indicó que el porcentaje de participación en los comicios asciende al 50,5% del padrón .

El primer dato de la jornada llegó a las 12.30, cuando desde el gobierno bonaerense indicaron que había votado el 29,74% del padrón.

Según el padrón bonaerense, unas 13.361.359 personas argentinas, entre 6.795.909 mujeres, 6.564.739 varones y 711 no binarias, estuvieron habilitadas para votar este domingo además de unas 1.015.232 personas extranjeras. En base a estos datos, se estima que hasta el momento habrían sufragado alrededor de 5.031.807 personas, el 35% del padrón total.

Sebastián Pareja , armador de La Libertad Avanza , votó en las elecciones bonaerenses de este domingo en Lomas de Zamora y planteó que desde el espacio esperan por una participación electoral del 60% . "Los comicios se están desarrollando de manera normal", aunque advirtió que hubo demoras "producto de algunas inasistencias de las autoridades". "No se cuánto va a influir los audios, pero esperamos que la gente elija lo que considera que es mejor", indicó.

"Como todo acto electoral, los que participamos activamente estamos contentos, en lo particular muy orgullosos del trabajo que hemos hecho, estamos viendo algunas demoras, producto de alguna inasistencia de las autoridades de mesa, pero en principio parecería que la votación se está desarrollando de forma normal, ojalá sea una jornada de paz. Aspiramos a que la gente vaya a votar, que se acerque porque es la única manera que tenemos de manifestarnos", expresó en diálogo con los medios tras el sufragio.

Sergio Massa: "El ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos"

El dirigente del Frente Renovador Sergio Massa votó este domingo en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo en un escuela de Tigre desde donde pidió a los bonaerenses que se acerquen a votar. "El ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos", señaló a la prensa.

“Es la primera vez después de mucho tiempo que tenemos una elección provincial. La logística y la presencia de la enorme mayoría de los presidentes de mesa son importantes. Esto demuestra que la sociedad tiene vocación de participación”, afirmó en un primer momento el ex ministro de Economía.

Luego insistió en la necesidad de que los bonaerenses concurran a las urnas: “Le pido a la gente que vaya a votar. No importa a quién vote, es la mejor herramienta”. En ese sentido, señaló que “comparado con otras provincias, el nivel de votación es un buen número” y subrayó: “Es importante trabajar unidos”.

