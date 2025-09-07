7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones bonaerenses: cerca del cierre, votó el 50,5% del padrón electoral

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó el corte electoral de las 16 había votado 50,5% del padrón electoral.

Por
Elecciones bonaerenses: cerca del cierre

Elecciones bonaerenses: cerca del cierre, votó el 55,5% del padrón electoral.

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires informó un nuevo corte de las 16, donde se indicó que el porcentaje de participación en los comicios asciende al 50,5% del padrón.

Esteban Bullrich votó en las elecciones legislativas en PBA.
Te puede interesar:

El mensaje de Esteban Bullrich tras participar de las elecciones bonaerenses: "¡Qué lindo es votar!"

El primer dato de la jornada llegó a las 12.30, cuando desde el gobierno bonaerense indicaron que había votado el 29,74% del padrón.

Según el padrón bonaerense, unas 13.361.359 personas argentinas, entre 6.795.909 mujeres, 6.564.739 varones y 711 no binarias, estuvieron habilitadas para votar este domingo además de unas 1.015.232 personas extranjeras. En base a estos datos, se estima que hasta el momento habrían sufragado alrededor de 5.031.807 personas, el 35% del padrón total.

Urna

Desde La Libertad Avanza advierten que la participación electoral será del 60%

Sebastián Pareja, armador de La Libertad Avanza, votó en las elecciones bonaerenses de este domingo en Lomas de Zamora y planteó que desde el espacio esperan por una participación electoral del 60%. "Los comicios se están desarrollando de manera normal", aunque advirtió que hubo demoras "producto de algunas inasistencias de las autoridades". "No se cuánto va a influir los audios, pero esperamos que la gente elija lo que considera que es mejor", indicó.

"Como todo acto electoral, los que participamos activamente estamos contentos, en lo particular muy orgullosos del trabajo que hemos hecho, estamos viendo algunas demoras, producto de alguna inasistencia de las autoridades de mesa, pero en principio parecería que la votación se está desarrollando de forma normal, ojalá sea una jornada de paz. Aspiramos a que la gente vaya a votar, que se acerque porque es la única manera que tenemos de manifestarnos", expresó en diálogo con los medios tras el sufragio.

Embed

Sergio Massa: "El ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos"

El dirigente del Frente Renovador Sergio Massa votó este domingo en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo en un escuela de Tigre desde donde pidió a los bonaerenses que se acerquen a votar. "El ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos", señaló a la prensa.

“Es la primera vez después de mucho tiempo que tenemos una elección provincial. La logística y la presencia de la enorme mayoría de los presidentes de mesa son importantes. Esto demuestra que la sociedad tiene vocación de participación”, afirmó en un primer momento el ex ministro de Economía.

Luego insistió en la necesidad de que los bonaerenses concurran a las urnas: “Le pido a la gente que vaya a votar. No importa a quién vote, es la mejor herramienta”. En ese sentido, señaló que “comparado con otras provincias, el nivel de votación es un buen número” y subrayó: “Es importante trabajar unidos”.

massa

NOTICIA EN DESARROLLO

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tralalero Tralala y la estrella del Conicet sorprendieron durante las Elecciones 2025.

Brainrot y la estrella del Conicet, los inesperados protagonistas de las elecciones bonaerenses

play

Massa insistió con la participación: "El ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos"

El fiscal fue visto por un votante que ingresó al cuarto oscuro 

Detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas

play

Grabois, tras emitir su voto: "Tengo muy buenas expectativas"

El Ministerio de Educación bonaerense confirmó si habrá clases el lunes.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: ¿hay clases el lunes 8 de septiembre?

play

Taiana: "Esta elección va a ser un anticipo de cómo está el ambiente"

Rating Cero

Basada en hechos reales, esta película de Emily Blunt y Chris Evans es furor en Netflix.
play

Brilla en Netflix, es una películas tremenda y tiene una trama que te atrapa de principio a fin

Mirtha Legrand se reconcilió con una enemiga luego de muchos años.
play

Mirtha Legrand se reconcilió con una histórica enemiga: "¡Me tenía prohibida!"

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday.

Estrella de Marvel adelantó la trama de Avengers Doomsday: "Les va a derretir el cerebro"

últimas noticias

En Lomas de Zamora, la Policía detuvo a un delincuente con captura vigente por robo agravado.

Elecciones en la Provincia: al menos siete detenidos por la Policía en las escuelas bonaerenses

Hace 21 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 8 de septiembre

Hace 50 minutos
play
Elecciones bonaerenses: cerca del cierre, votó el 55,5% del padrón electoral.

Elecciones bonaerenses: cerca del cierre, votó el 50,5% del padrón electoral

Hace 1 hora
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 8 de septiembre

Hace 1 hora
Francia, Argentina y Alemania ganaron los últimos tres Mundiales de la FIFA.

Un campeón del mundo jugará en la liga de Qatar: era el capitán de su club

Hace 1 hora