IR A
IR A

Estrella de Marvel adelantó la trama de Avengers Doomsday: "Les va a derretir el cerebro"

La productora cinematográfica se encuentra en vísperas de lo que será un 2026 muy movido y los detalles continúan filtrándose.

Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday.

Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday.

Redes sociales
Las mejores ocho películas más aclamadas de por el publico y la crítica de Marvel.
Te puede interesar:

Estas son las 8 películas de Marvel más aclamadas por la crítica

En diálogo con el portal Collider, el actor Channing Tatum fue consultado por su debut en Marvel y se mostró muy feliz por la oportunidad. "Cuando llegué al set de Deadpool & Wolverine, ya había visto a Ryan (Reynolds) como Deadpool, pero no a Hugh (Jackman) como Wolverine. Luego fui Gambit, como si estuviera haciendo un cosplay de mi infancia, y luego miré y pensé: '¡Ahí está Wolverine! ¡Es Blade! ¡Es Elektra! ¡Son todos!'. Me estaba volviendo loco", comenzó por expresar.

Pedro Pascal Reed Richards Robert Downey Jr Doctor Doom Channing Tatum Gambit Avengers Doomsday
Channing Tatum apareció justo detrás de Pedro Pascal y Robert Downey Jr., los dos protagonistas de Avengers: Doomsday.

Channing Tatum apareció justo detrás de Pedro Pascal y Robert Downey Jr., los dos protagonistas de Avengers: Doomsday.

Para finalizar, Tatum agregó que las grabaciones todavía están lejos de concluir: "Aún no terminé de filmar mis escenas, todavía me quedan más". Vale recordar que su interpretación de Gambit fue muy bien recibida por el público, de forma que es evidente que Marvel querrá darle un rol más grande y extenso en Avengers: Doomsday.

Marvel Studios lanzamientos 2025 2026 2027 Disney
Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Para David Leitch, la posibilidad de regresar al mundo de Marvel no depende de un personaje en particular o de la magnitud del proyecto, en realidad su única condición es tener un grado significativo de control creativo. 

El director de Deadpool 2 reveló la única condición para volver a dirigir en Marvel

Los miembros de su equipo, además de encargarse de ejecutar acrobacias imposibles, combinan el buen humor físico y un realismo impresionante. Jackie Chan, por su parte, posee dos Récords Guinness como el actor que con Más acrobacias realizadas en vivo.

Las mejores maniobras: Jackie Chan trabaja junto a Marvel para ayudar a Tom Holland

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Ni las escenas poscréditos ni el futuro del superhéroe volvieron a formar parte del UCM.

Este personaje fue presentado por Marvel pero en casi 5 años no tuvo participación: qué podría pasar

El anuncio de los protagonistas de Avengers: Doomsday﻿ contó con muchas ausencias de peso.

Estrella de Marvel habló sobre su ausencia en Avengers Doomsday y sorprendió: "No hubo suficiente..."

Columbus, el director de los cuatro fantásticos que fue despedido y a su vez, manifestó no querer saber más nada con Marvel.

Estaba en Los 4 Fantásticos antes de Marvel pero hizo una crítica y lo despidieron: de quién se trata

últimas noticias

Las mejores perlitas que daron las Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires

La emoción de Kicillof, el presidente de mesa que salió corriendo y el homenaje a Pablo Grillo: lo que dejaron las elecciones bonaerenses

Hace 4 minutos
play
Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

Hace 22 minutos
La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Hace 22 minutos
Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Astrología viral: signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Hace 23 minutos
La cultura digital sigue modificando el lenguaje, incorporando constantemente nuevos términos al diccionario.

Cuál es el significado de Skibidi, la palabra que ya está en el diccionario

Hace 24 minutos