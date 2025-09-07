Estrella de Marvel adelantó la trama de Avengers Doomsday: "Les va a derretir el cerebro" La productora cinematográfica se encuentra en vísperas de lo que será un 2026 muy movido y los detalles continúan filtrándose.







Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday. Redes sociales

La productora cinematográfica Marvel Studios se encuentra en plenas filmaciones para la película Avengers: Doomsday y se trata de un filme con una enorme cantidad de protagonistas, por lo que las entrevistas publicitarias no hacen más que adelantar cada vez más detalles en redes sociales sobre el esperado lanzamiento.

En diálogo con el portal Collider, el actor Channing Tatum fue consultado por su debut en Marvel y se mostró muy feliz por la oportunidad. "Cuando llegué al set de Deadpool & Wolverine, ya había visto a Ryan (Reynolds) como Deadpool, pero no a Hugh (Jackman) como Wolverine. Luego fui Gambit, como si estuviera haciendo un cosplay de mi infancia, y luego miré y pensé: '¡Ahí está Wolverine! ¡Es Blade! ¡Es Elektra! ¡Son todos!'. Me estaba volviendo loco", comenzó por expresar.

Y allí fue el momento en el que adelantó la parte que todos esperaban: "Estaba completamente loco, y es exactamente igual en Avengers. Simplemente, no pueden entender lo que va a ser esto. A cualquiera que le hayan gustado estas cosas de pequeño, les va a derretir el cerebro. Va a ser lo más grande que hayan hecho, eso es seguro". Vale recordar que él fue parte de la lista de 27 actores y actrices confirmados para Doomsday.

Pedro Pascal Reed Richards Robert Downey Jr Doctor Doom Channing Tatum Gambit Avengers Doomsday Channing Tatum apareció justo detrás de Pedro Pascal y Robert Downey Jr., los dos protagonistas de Avengers: Doomsday. Marvel Studios Para finalizar, Tatum agregó que las grabaciones todavía están lejos de concluir: "Aún no terminé de filmar mis escenas, todavía me quedan más". Vale recordar que su interpretación de Gambit fue muy bien recibida por el público, de forma que es evidente que Marvel querrá darle un rol más grande y extenso en Avengers: Doomsday.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans" La productora cinematográfica Marvel Studios prepara el estreno de su película más esperada en el 2026 y los fanáticos quedaron expectantes por recibir novedades luego de la revelación de su protagonista en una entrevista.