Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 8 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 8 de septiembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 0.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes con DNI terminado en 0.
Pensiones no Contributivas
Los beneficiarios de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 0 y 1.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de octubre.
Desempleo Plan 2
Quienes cuenten con Desempleo Plan 2 pueden cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.