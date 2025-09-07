7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 8 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 8 de septiembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

El beneficio alcanza a titulares de AUH, AUE y PNC para madres de siete hijos o más.
Te puede interesar:

Tarjeta Alimentar de ANSES: 3 claves que tenés que saber en septiembre 2025

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 0.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes con DNI terminado en 0.

Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 0 y 1.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de octubre.

Desempleo Plan 2

Quienes cuenten con Desempleo Plan 2 pueden cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los ingresos del hogar y la falta de gas natural son determinantes para acceder al beneficio.

Programa Hogar de ANSES: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

Los nuevos montos en septiembre incluyen un incremento del 1,90% vinculado a la inflación.

AUH de ANSES: por qué el 19 de septiembre es una fecha clave

Las madres de siete hijos cobrarán $390.277 en septiembre 2025 con el bono previsional.

Atención ANSES: este grupo cobra $390.277 desde el 8 de septiembre 2025

Anses explicó cuál es el tercer beneficio al que pueden acceder los jubilados este mes.

Se suma al bono y al aumento: el tercer beneficio de ANSES para jubilados en septiembre 2025

Anses destacó cuáles son los topes de ingresos para acceder a la AUE.

AUE de ANSES: estos son los topes de ingresos de septiembre 2025

Anses informó las fechas de pago de septiembre del Programa Hogar.

Programa Hogar de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

Rating Cero

Basada en hechos reales, esta película de Emily Blunt y Chris Evans es furor en Netflix.
play

Brilla en Netflix, es una películas tremenda y tiene una trama que te atrapa de principio a fin

Mirtha Legrand se reconcilió con una enemiga luego de muchos años.
play

Mirtha Legrand se reconcilió con una histórica enemiga: "¡Me tenía prohibida!"

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday.

Estrella de Marvel adelantó la trama de Avengers Doomsday: "Les va a derretir el cerebro"

últimas noticias

En Lomas de Zamora, la Policía detuvo a un delincuente con captura vigente por robo agravado.

Elecciones en la Provincia: al menos siete detenidos por la Policía en las escuelas bonaerenses

Hace 21 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 8 de septiembre

Hace 50 minutos
play
Elecciones bonaerenses: cerca del cierre, votó el 55,5% del padrón electoral.

Elecciones bonaerenses: cerca del cierre, votó el 50,5% del padrón electoral

Hace 1 hora
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 8 de septiembre

Hace 1 hora
Francia, Argentina y Alemania ganaron los últimos tres Mundiales de la FIFA.

Un campeón del mundo jugará en la liga de Qatar: era el capitán de su club

Hace 1 hora