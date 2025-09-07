Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Las habilidades de coqueteo de Sophie Turner son ampliamente reconocidas, aunque no siempre resultan beneficiosas para ella.

Las habilidades de coqueteo de Sophie Turner resultan bastante conocidas, aunque no siempre generan efectos positivos. La actriz, de 29 años, relató una experiencia inesperada durante su participación en el programa Late Night With Seth Meyers el jueves 14 de agosto. Turner promocionaba su nueva película Trust cuando recordó, junto al presentador, un suceso del pasado que tuvo repercusiones sorprendentes.

Durante la entrevista, la actriz y el presentador, de 51 años, rememoraron una fiesta posterior a la Comic Con que se celebró hace una década. En ese entonces, Juego de Tronos comenzaba a consolidarse, y el elenco, incluida Turner, se encontraba muy entusiasmado por el éxito de la serie. La celebración era un momento de diversión, aunque una de las interacciones de Turner tendría un efecto más significativo de lo esperado.

En medio del festejo, los encantos de Turner provocaron que una pareja famosa, cuyo nombre no se reveló, terminara su relación . Aunque la actriz no ofreció detalles sobre la dinámica de la ruptura, reconoció entre risas que sus habilidades de coqueteo influyeron en la separación. Este episodio, aunque anecdótico, refleja cómo las interacciones sociales pueden tener consecuencias inesperadas en el mundo de las celebridades.

Durante la celebración, Turner se cruzó con la pareja involucrada. Sin revelar sus nombres, reconoció que la interacción que tuvo con ellos resultó suficiente para generar conflictos en su relación.

El coqueteo de Turner, que ella misma definió como legendario, fue el detonante de la discordia. Aunque no detalló el tipo de conversación o intercambio, dejó claro que su carisma y encanto desempeñaron un papel central en los hechos de esa noche.

Al día siguiente, la actriz se enteró de la separación de la pareja. Los acontecimientos de la fiesta parecen haber sido el factor decisivo que la pareja no logró superar.

Seth Meyers reaccionó entre risas ante la confesión, y el público mostró asombro. La historia de Turner recuerda cómo incluso interacciones casuales en el mundo de las celebridades pueden tener un impacto significativo en la vida personal de los famosos.

