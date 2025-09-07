7 de septiembre de 2025 Inicio
Desde Provincia aseguraron que "la jornada transcurrió con tranquilidad" y se esperan los resultados para las 21

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, brindó detalles sobre el cierre de los comicios y el inicio del conteo de votos desde el Centro de Cómputos en Monte Grande, Esteban Echeverría.

Desde Provincia aseguraron que la jornada transcurrió con tranquilidad y se esperan los resultados para las 21

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó un conferencia de prensa al cierre de los comicios en la provincia de Buenos Aires en la que confirmó que la jornada transcurrió con normalidad.

Elecciones bonaerenses: cerca del cierre, votó el 55,5% del padrón electoral.
Elecciones bonaerenses: cerca del cierre, votó el 50,5% del padrón electoral

NOTA EN DESARROLLO.-

Esteban Bullrich votó en las elecciones legislativas en PBA.

El mensaje de Esteban Bullrich tras participar de las elecciones bonaerenses: "¡Qué lindo es votar!"

Las mejores perlitas que daron las Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires

La emoción de Kicillof, el presidente de mesa que salió corriendo y el homenaje a Pablo Grillo: lo que dejaron las elecciones bonaerenses

Tralalero Tralala y la estrella del Conicet sorprendieron durante las Elecciones 2025.

Brainrot y la estrella del Conicet, los inesperados protagonistas de las elecciones bonaerenses

Homenajearon a Pablo Grillo en la escuela donde debería haber votado.

Realizaron un homenaje a Pablo Grillo en la escuela de Remedios de Escalada donde debía votar

play

Massa insistió con la participación: "El ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos"

El fiscal fue visto por un votante que ingresó al cuarto oscuro 

Detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas

Desde Provincia aseguraron que la jornada transcurrió con tranquilidad y se esperan los resultados para las 21

Desde Provincia aseguraron que "la jornada transcurrió con tranquilidad" y se esperan los resultados para las 21

En Lomas de Zamora, la Policía detuvo a un delincuente con captura vigente por robo agravado.

Elecciones en la Provincia: al menos siete detenidos por la Policía en las escuelas bonaerenses

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 8 de septiembre

Elecciones bonaerenses: cerca del cierre, votó el 55,5% del padrón electoral.

Elecciones bonaerenses: cerca del cierre, votó el 50,5% del padrón electoral

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 8 de septiembre

