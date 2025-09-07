De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix Una nueva producción estadounidense de 2025 llegó a la popular plataforma de streaming y está siendo furor.







Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y enloquecen a los televidentes de este sitio web. Asimismo, en los últimos meses de este año han aumentado notoriamente los suscriptores y usuarios convirtiéndola en la más consumida a nivel mundial.

Ahora llegó un super lanzamiento estadounidense de 2025, se trata de Falso amor y venganza, el documental estreno de la gran N roja que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. Ideal para disfrutar este domingo en casa con amigos o familia. No te pierdas todos los detalles que te dejamos en esta nota.

Sinopsis de Falso amor y venganza, el documental estreno de Netflix Varias víctimas de estafas románticas buscan reconstruir sus vidas tras ser engañadas por "El timador de Tinder". Con la ayuda de Cecilie Fjellhøy y la investigadora privada Brianne Joseph, enfrentan los engaños y manipulación emocional sufridos, mientras intentan recuperar confianza, justicia y cerrar heridas.

Este documental explora la vulnerabilidad, el impacto psicológico de las estafas amorosas y la lucha por exponer a los responsables y proteger a futuras víctimas.

falso amor Tráiler de Falso amor y venganza Embed - FALSO AMOR Y VENGANZA | DOCU-SERIE TRAILER ESPAÑOL | 5 Septiembre/25 - NETFLIX Reparto de Falso amor y venganza El documental de Netflix "Falso amor y venganza" (título original "Love, Deception and Revenge") cuenta con el siguiente reparto: Cecilie Fjellhøy, una de las protagonistas víctimas del estafador, y la investigadora Brianne Joseph.

