Viajar a Córdoba: 4 lugares que están escondidos bajo tierra Espacios ocultos en la capital de la provincia revelan historias coloniales y religiosas que aún sorprenden a locales y turistas. Por







Córdoba Capital no solo se cuenta en plazas, iglesias y edificios coloniales: también late bajo tierra.

Caminar por Córdoba capital es atravesar siglos de historia. A simple vista, la ciudad despliega su arquitectura colonial, sus iglesias centenarias y su vida estudiantil vibrante. Pero lo que muchos no saben es que, bajo el asfalto y los edificios, se esconde un mundo que permaneció en silencio durante años.

Se trata de criptas, pasillos y antiguas celdas que fueron olvidadas y que hoy resurgen como parte del patrimonio cultural. Algunos de estos espacios funcionaron como cárceles, otros como sitios de enterramiento religioso y hasta como depósitos escolares. El halo de misterio que los rodea los convierte en un atractivo poco común dentro del circuito turístico.

No todos estos lugares están abiertos al público de manera permanente. Algunos se visitan con guías especializados y otros solo se muestran en ocasiones puntuales. Pero lo cierto es que descubrir estas estructuras subterráneas es asomarse a una Córdoba distinta, menos visible, que guarda secretos bajo tierra.

Celdas del Cabildo-cordoba-turismo Celdas del Cabildo Debajo del edificio histórico frente a la Plaza San Martín aparecieron, en 1989, varias celdas ocultas a unos cuatro metros de profundidad. Los especialistas sostienen que datan del siglo XVIII y que se usaban para encerrar a presos, en especial a aquellos condenados a muerte. La experiencia de descender a esos espacios produce una mezcla de asombro y escalofríos: el aire denso, los muros de piedra y las dimensiones reducidas recuerdan el costado más oscuro de la justicia colonial.

Celda del Colegio Monserrat-cordoba-turismo Celda del Colegio Monserrat El tradicional colegio, uno de los más antiguos de la Argentina, guarda bajo uno de sus patios una celda que también remonta al siglo XVIII. Según la historia, era el lugar donde se enviaba a los estudiantes considerados “rebeldes” para que reflexionaran. Con el tiempo, su uso cambió: llegó a convertirse en un pequeño almacén de la institución. Aunque hoy no se utiliza, sigue siendo parte del patrimonio escondido del colegio jesuita.

museo-san-alberto-cordoba-turismo Museo San Alberto En la antigua Casa de Huérfanas existe una puerta trampa que conduce a catacumbas utilizadas para enterrar a religiosos jesuitas en el siglo XVII. Lo más curioso es que en ese mismo edificio funcionó la primera imprenta de la Argentina en 1764. Tras la expulsión de los jesuitas, la imprenta desapareció, pero quedaron rastros de impresiones de más de doscientos años. El contraste entre el silencio sepulcral de las catacumbas y la memoria cultural de la imprenta le da un valor único a este espacio. Cripta-Jesuitica-cordoba-turismo Cripta jesuítica del Noviciado Viejo Ubicada en la esquina de avenida Colón y Rivera Indarte, esta cripta es parte de un proyecto inconcluso de iglesia jesuítica. Durante años estuvo enterrada y pasó inadvertida hasta que, al ensanchar la avenida, en la década de 1920, fue redescubierta. La historia cuenta que incluso una empresa de telefonía se topó con sus muros mientras instalaba cableado. Hoy puede visitarse como uno de los ejemplos más claros de cómo la Córdoba colonial sigue emergiendo desde abajo de sus calles más transitadas.