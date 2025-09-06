La escapada de fin de semana de Buenos Aires para desconectar en un paisaje serrano

De qué se trata este místico destino dentro de Córdoba. Punto a Punto

Antes las exigencias del trabajo, muchos buscan hacer una escapada de fin de semana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para salir de la rutina. Lo que no todos conocen es que existen una infinidad de pueblos ocultos que aseguran un descanso ideal, así como un hermoso ambiente natural.

Uno de ellos es Capilla del Monte es uno de los destinos más importantes y concurridos de la provincia de Córdoba. Se trata de una localidad que ofrece una experiencia única que fusiona el turismo aventura con el misticismo. Está además ubicada en las faldas del mítico Cerro Uritorco, que domina el horizonte de este pueblo cordobés y representa la sexta Maravilla Natural de Córdoba.

Asimismo, su fama se debe fundamentalmente a el reconocimiento mundial por sus avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis). Su privilegiada posición en el Valle de Punilla la convierte en un punto de acceso ideal para explorar las sierras cordobesas, rodeada de montañas, quebradas, ríos cristalinos y lagos que conforman uno de los paisajes más cautivadores del centro argentino.

capilla-del-monte - EL ENVIADOR EL ENVIADOR Dónde queda Capilla del Monte Capilla del Monte se encuentra en el departamento Punilla, pedanía Dolores, en la provincia de Córdoba, República Argentina. Esta localidad serrana está estratégicamente ubicada al pie del legendario Cerro Uritorco, a 109 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 725 kilómetros de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Capilla del Monte Capilla del Monte ofrece una gran diversidad de actividades para realizar durante una estadía: