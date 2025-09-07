IR A
La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

La conductora del programa de Telefe sorprendió a todos tras revelar su conversación privada con el padre de sus hijos.

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La mediática Wanda Nara dejó a todos sorprendidos en redes sociales luego de su controversial promesa a Maxi López, la cual ella misma se encargó de hacer pública y no hizo más que ser viral, ya que se trata de su exmarido y padre de sus tres hijos varones.

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara compartió dos capturas de pantalla de su conversación privada con Maxi López y sorprendió a todos. En un primer lugar, luego de que él le confesara que estaba en pleno aprendizaje de cocina, ella le escribió: "Nunca imaginé leer este mensaje de vos. Tus hijos orgullosos. Si ganas te devuelvo el Rolex de la final de la champion (sic) y Santa Bárbara. Pedile al Chat GPT resetas (sic) originales".

Pero eso no fue lo único, sino que el exfutbolista también le mostró otro plato y ella le respondió: "La conductora no puede hablar mucho con los participantes. Seguí practicando. No busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo. Pensa que cada plato es una final". Con estas palabras, lo incentivó a que continúe por este camino para llegar lejos en el certamen de Telefe.

Wanda Nara historias Maxi López MasterChef
Wanda Nara y Maxi López mantienen un vínculo cercano por la crianza de sus hijos.

Luego de la confirmación de los 24 participantes para MasterChef Celebrity, el nombre que hizo más ruido fue el de Maxi López, ya que se trata del exmarido de la conductora Wanda Nara. Pero, lo cierto es que desde el escándalo con Mauro Icardi, han conseguido reconciliarse por el bien de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

Wanda Nara Mauro Icardi
Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a un acuerdo para la división de bienes.

