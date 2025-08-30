30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Femicidio en San Martín: su expareja la roció con nafta y la prendió fuego

La mujer de 31 años terminó con el 95% quemado, fue derivada a un hospital y a las pocas horas falleció. El sospechoso, quien tenía denuncias por violencia de género, fue detenido.

Por

La víctima de 31 años era mamá de dos hijos.

Redes sociales

Un brutal femicidio ocurrió en la localidad de San Martín luego de que un hombre rociara a su expareja con combustible después de cruzársela con su actual novio en la calle. La mujer fue trasladada a un hospital con el 95% del cuerpo quemado y, a las pocas horas, falleció.

Un abuelo y su nieto volvían de ver a River y murieron tras chocar en la ruta.
Te puede interesar:

Conmoción: un abuelo y su nieto volvían de ver a River y murieron tras chocar en la ruta de San Luis

El hecho ocurrió el miércoles, pero se dio a conocer en las últimas horas, luego de que toda la secuencia quede grabada por las cámaras de seguridad. Allí se puede ver a la víctima de 31 años, Ana Clara, y al padre de sus hijos, identificado con las siglas A.G. en el cruce de calles Ombú y El Clavel.

Se puede ver como discuten y todo comienza a escalar. El sospechoso de 35 años, quien ya tenía antecedentes de violencia de género, tomó un líquido inflamable y la roció por todo el cuerpo. Luego la prendió fuego con un encendedor delante de varios testigos y se empezó a prender fuego.

La mujer corrió hasta la esquina donde estaba su novio y sus amigos, quienes intentaron contener el fuego hasta apagarlo y lo lograron. La joven se desplomó en el pavimento y fue trasladada al Hospital Fleming, donde le realizaron primeros auxilios.

La joven tenía gran parte de su cuerpo quemado y, debido a la gravedad de las quemaduras, la llevaron hasta el Hospital Diego Thompson, ubicado en la localidad de Villa Lynch. A las pocas horas, los médicos informaron su fallecimiento.

Efectivos de la Comisaría Quinta de San Martín lo ubicaron en la avenida Márquez, donde procedieron a detenerlo. En las próximas semanas comenzará la investigación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El acusado de robarle al Chicho Serna fue obligado a abandonar la ciudad

Robo a Chicho Serna: ordenaron al detenido a abandonar Villa La Angostura en menos de 48 horas

Diego Fernández Lima y Cristian Graf, el único imputado en la causa que investiga su muerte

Crimen de Coghlan: Cristian Graf pidió el sobreseimiento de la causa penal

play

Escándalo en Pergamino: denunciaron a un cura por violencia de género y descubrieron un arsenal en la casa

La escena fue captada por un repartidor y se hizo viral.

Un policía federal discutió con un conductor y le apuntó con un arma en plena General Paz: el relato viral de un testigo

Crimen de Claudia Scrazzlo: el dato clave que compromete a la hija de la víctima

Crimen en Tristán Suárez: una mujer fue asesinada, enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente

play

Violenta pelea entre mujeres: discutieron y le clavó un hierro en la cabeza a su concuñada

Rating Cero

¿Qué cantante confesó ser muy religoso?

Qué famoso cantante reveló que quiere ser sacerdote a los 60 años

Katia se accidentó con su moto.

Una exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito: "Esperando en el hospital"

La Monja 1, ya está disponible en Netflix y podés disfrutarla en agosto 2025 ya que está siendo tendencia.
play

La Monja es la película de terror que es de lo más visto en Netflix: de qué se trata

Una película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix.
play

Esta película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix: de cuál se trata

Los nuevos personajes de la película de Marvel Spider Man 4.

Cuáles son todos los personajes de Marvel confirmados para Spider-Man: Brand New Day

El look con el que Fulop brilló en las redes.

El espectacular look de Catherine Fulop: escote y total black

últimas noticias

El secreto está en la moderación y en saber detectar las señales de alerta que envían las uñas.

Para cuidar la piel: una dermatóloga reveló el tiempo ideal para mantener la manicura semipermanente

Hace 13 minutos
La elección correcta del producto es clave para conseguir un resultado eficaz y seguro.

Esta experta en limpieza reveló el truco para quitar todas las manchas del piso: "Limpia y seca súper rápido"

Hace 15 minutos
El relato de la novia generó miles de reacciones en redes sociales.

Viajó a Brasil, sintió una molestia en el pie y el médico le reveló lo peor: qué tenía

Hace 17 minutos
¿Hablar sin trabarte? La Luna en Sagitario del 31 de agosto trae el ritual perfecto.

¿Hablar sin trabarte? La Luna en Sagitario del 31 de agosto trae el ritual perfecto

Hace 19 minutos
Conocé las formas de reciclar y hacer juguetes únicos para los más pequeños

Estas son las mejores ideas para reciclar elementos perdidos de tu casa y generar juguetes para los niños

Hace 19 minutos