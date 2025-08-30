Femicidio en San Martín: su expareja la roció con nafta y la prendió fuego

Un brutal femicidio ocurrió en la localidad de San Martín luego de que un hombre rociara a su expareja con combustible después de cruzársela con su actual novio en la calle. La mujer fue trasladada a un hospital con el 95% del cuerpo quemado y, a las pocas horas, falleció.
El hecho ocurrió el miércoles, pero se dio a conocer en las últimas horas, luego de que toda la secuencia quede grabada por las cámaras de seguridad. Allí se puede ver a la víctima de 31 años, Ana Clara, y al padre de sus hijos, identificado con las siglas A.G. en el cruce de calles Ombú y El Clavel.
Se puede ver como discuten y todo comienza a escalar. El sospechoso de 35 años, quien ya tenía antecedentes de violencia de género, tomó un líquido inflamable y la roció por todo el cuerpo. Luego la prendió fuego con un encendedor delante de varios testigos y se empezó a prender fuego.
La mujer corrió hasta la esquina donde estaba su novio y sus amigos, quienes intentaron contener el fuego hasta apagarlo y lo lograron. La joven se desplomó en el pavimento y fue trasladada al Hospital Fleming, donde le realizaron primeros auxilios.
La joven tenía gran parte de su cuerpo quemado y, debido a la gravedad de las quemaduras, la llevaron hasta el Hospital Diego Thompson, ubicado en la localidad de Villa Lynch. A las pocas horas, los médicos informaron su fallecimiento.
Efectivos de la Comisaría Quinta de San Martín lo ubicaron en la avenida Márquez, donde procedieron a detenerlo. En las próximas semanas comenzará la investigación.