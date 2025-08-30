Femicidio en San Martín: su expareja la roció con nafta y la prendió fuego La mujer de 31 años terminó con el 95% quemado, fue derivada a un hospital y a las pocas horas falleció. El sospechoso, quien tenía denuncias por violencia de género, fue detenido. Por







La víctima de 31 años era mamá de dos hijos. Redes sociales

Un brutal femicidio ocurrió en la localidad de San Martín luego de que un hombre rociara a su expareja con combustible después de cruzársela con su actual novio en la calle. La mujer fue trasladada a un hospital con el 95% del cuerpo quemado y, a las pocas horas, falleció.

El hecho ocurrió el miércoles, pero se dio a conocer en las últimas horas, luego de que toda la secuencia quede grabada por las cámaras de seguridad. Allí se puede ver a la víctima de 31 años, Ana Clara, y al padre de sus hijos, identificado con las siglas A.G. en el cruce de calles Ombú y El Clavel.

Se puede ver como discuten y todo comienza a escalar. El sospechoso de 35 años, quien ya tenía antecedentes de violencia de género, tomó un líquido inflamable y la roció por todo el cuerpo. Luego la prendió fuego con un encendedor delante de varios testigos y se empezó a prender fuego.

La mujer corrió hasta la esquina donde estaba su novio y sus amigos, quienes intentaron contener el fuego hasta apagarlo y lo lograron. La joven se desplomó en el pavimento y fue trasladada al Hospital Fleming, donde le realizaron primeros auxilios.

La joven tenía gran parte de su cuerpo quemado y, debido a la gravedad de las quemaduras, la llevaron hasta el Hospital Diego Thompson, ubicado en la localidad de Villa Lynch. A las pocas horas, los médicos informaron su fallecimiento.

Efectivos de la Comisaría Quinta de San Martín lo ubicaron en la avenida Márquez, donde procedieron a detenerlo. En las próximas semanas comenzará la investigación.