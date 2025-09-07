IR A
Mirtha Legrand se reconcilió con una histórica enemiga: "¡Me tenía prohibida!"

La conductora sorprendió con un impensado mensaje en televisión para una reconocida actriz con la que tuvo un fuerte conflicto en el pasado.

Captura El Trece
Durante una nueva emisión de La noche de Mirtha, fue la actriz Nora Cárpena quien se encargó de revelar la situación. "Mirtha estaba enojada conmigo. Yo dije algo que seguramente no le cayó bien. ¡Me tenía prohibida! Es una alegría muy grande para mí estar acá. El tiempo pasa. Yo ya cumplí 80 años y quiero que las cosas estén en paz en mi vida", expresó.

Ante esto, fue la propia Mirtha Legrand quien agregó: "No nos saludábamos. Ni nos mirábamos. ¿Vos 80? ¡Estás espléndida, nena!". Con estas palabras, dejó en claro que la pelea quedó en el pasado y, a sus 98 años, decidió hacer las paces con una de sus históricas enemigas, algo que podría ayudarla a sentir paz en este momento de su vida.

La disputa mediática entre Mirtha Legrand y Nora Cárpena comenzó en 2016, cuando la actriz se enojó al no ser invitada al programa de la Chiqui y expresó que la conductora no invitaba a mujeres mayores por cuestiones de rating. Ante esto, comenzó un conflicto que las tuvo alejadas públicamente hasta esta reconciliación que se vivió en La noche de Mirtha.

