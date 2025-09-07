7 de septiembre de 2025 Inicio
Se cayó el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense: la alternativa para saber dónde votar

La página sufrió problemas en su funcionamiento durante toda la mañana debido al exceso de consultas de la gente que intentó ingresar para saber su mesa y escuela de votación.

La web alternativa para saber donde votar es www.dondevotopba.com 

La web alternativa para saber donde votar es www.dondevotopba.com 

La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires comenzó con problemas durante toda la mañaña ya que el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense se cayó durante varias horas debido al exceso de consultas por parte de la gente que intentó ingresar para saber su mesa y escuela de votación.

Varias mesas tardaron en constituirse por falta de autoridades.
La Plata: salió corriendo para no ser presidente de mesa y lo atrapó la Policía

Se trata de una jornada clave para el Gobierno nacional que se juega una carta política más que importante en el la provincia que reune el 37% del padrón. 14.376.592 bonaerenses acuden este domingo a las urnas en unas elecciones con las que se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

Durante varias horas, los bonaerenses ingresaron intentar al sitio oficial de la Junta Electoral el cual figura caído y pasado el mediodía comenzó, por momentos, a restablecerse aunque su buen funcionamiento es variado.

Elecciones en Provincia: las web alternativa para consultar el padrón electoral

Ante los problemas de funcionamiento en la web oficial, hay un sitio alternativo (www.dondevotopba.com) el cual los bonaerenses pueden ingresar para consultar su mesa y centro de votación.

Elecciones en la Provincia: cobertura especial de C5N en simultáneo con Radio 10

C5N, en simultáneo con Radio 10, ofrecen una trasmisión con un despliegue sin precedentes para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Desde primera hora y con toda la tecnología para reflejar el minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país, que puede seguirse al mismo tiempo en C5N.com y en todas las redes sociales.

Desde las 7, toda la información al instante de los 135 municipios y las 8 secciones electorales, los votos de los principales candidatos y las alternativas de una elección en la que se definirán 23 senadores y 46 diputados provinciales.

Por la tarde, los primeros resultados, las tendencias, los móviles en los lugares clave y el análisis de Gustavo Sylvestre, Daniela Ballester, Jorge Rial, Pablo Duggan, Nancy Pazos y un plantel de periodistas especializados.

Para seguir al instante el escrutinio, se ofrecerá la cobertura más caliente, la definición voto a voto, las repercusiones en los búnkers de campaña y los discursos de los protagonistas.

Enterate en C5N los primeros resultados y las definiciones. Se parte de las elecciones en las que participarán más de 13 millones de argentinos y constituirán un test electoral clave para el Gobierno.

Votó Espert: "Llegamos bien para hoy, lo vamos a tomar con calma"

Votó Valenzuela: "Me da mucho orgullo estar acompañando a Milei"

Desde La Libertad Avanza advierten que la participación electoral será del 60%

Votó Kicillof: "Los 17 millones de bonaerenses se juegan cómo sigue esta historia"

El Gobierno bonaerense, optimista sobre la participación electoral: "La mayor posible"

Votó Katopodis: "En el cuarto oscuro no hay agresiones ni insultos"

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

Lali Espósito y Tini Stoessel volvieron a encontrarse en un show especial.

Tini Stoessel ya no se oculta: fue al show de Lali Espósito con Rodrigo De Paul

Florencia Peña compartió un look de gala en redes sociales.

El look súper al cuerpo que lució Flor Peña: usó un vestido rojo intenso

Las mejores ocho películas más aclamadas de por el publico y la crítica de Marvel.

Estas son las 8 películas de Marvel más aclamadas por la crítica

Basada en la novela de Claudia Piñeiro, Las Maldiciones llega a Netflix con un fuerte componente político y Leo Sbaraglia como protagonista.
Va a estar en Netflix pronto, es un thriller interesante y lo protagoniza Leonardo Sbaraglia

Esta miniserie es protagonizada por una pareja que se está separando.
Está en Netflix, tiene capítulos de 13 minutos y se puede terminar en un día

Córdoba Capital no solo se cuenta en plazas, iglesias y edificios coloniales: también late bajo tierra. 

Viajar a Córdoba: 4 lugares que están escondidos bajo tierra

Dónde se puede disfrutar de esta inolvidable experiencia.

Turismo en Argentina: el pueblito mágico para disfrutar del cielo a la noche y ver los astros

Hace 19 minutos
Votó Espert: "Llegamos bien para hoy, lo vamos a tomar con calma"

Hace 36 minutos