Se cayó el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense: la alternativa para saber dónde votar

La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires comenzó con problemas durante toda la mañaña ya que el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense se cayó durante varias horas debido al exceso de consultas por parte de la gente que intentó ingresar para saber su mesa y escuela de votación.

Se trata de una jornada clave para el Gobierno nacional que se juega una carta política más que importante en el la provincia que reune el 37% del padrón. 14.376.592 bonaerenses acuden este domingo a las urnas en unas elecciones con las que se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

Durante varias horas, los bonaerenses ingresaron intentar al sitio oficial de la Junta Electoral el cual figura caído y pasado el mediodía comenzó, por momentos, a restablecerse aunque su buen funcionamiento es variado.

Ante los problemas de funcionamiento en la web oficial, hay un sitio alternativo (www.dondevotopba.com) el cual los bonaerenses pueden ingresar para consultar su mesa y centro de votación.

C5N, en simultáneo con Radio 10, ofrecen una trasmisión con un despliegue sin precedentes para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Desde primera hora y con toda la tecnología para reflejar el minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país, que puede seguirse al mismo tiempo en C5N.com y en todas las redes sociales.

Desde las 7, toda la información al instante de los 135 municipios y las 8 secciones electorales, los votos de los principales candidatos y las alternativas de una elección en la que se definirán 23 senadores y 46 diputados provinciales.

Embed - LA PROVINCIA ELIGE: COBERTURA ESPECIAL de C5N y RADIO 10

Por la tarde, los primeros resultados, las tendencias, los móviles en los lugares clave y el análisis de Gustavo Sylvestre, Daniela Ballester, Jorge Rial, Pablo Duggan, Nancy Pazos y un plantel de periodistas especializados.

Para seguir al instante el escrutinio, se ofrecerá la cobertura más caliente, la definición voto a voto, las repercusiones en los búnkers de campaña y los discursos de los protagonistas.

Enterate en C5N los primeros resultados y las definiciones. Se parte de las elecciones en las que participarán más de 13 millones de argentinos y constituirán un test electoral clave para el Gobierno.