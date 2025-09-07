7 de septiembre de 2025 Inicio
Elecciones en la Provincia: al menos siete detenidos por la Policía en las escuelas bonaerenses

Oficiales de la Policía montaron guardia en las instituciones donde votaban prófugos de la Justicia. Detuvieron a acusados por abuso sexual, robo agravado y abuso de armas agravado en Tigre, Quilmes, La Plata, La Matanza y San Nicolás.

En Lomas de Zamora

En Lomas de Zamora, la Policía detuvo a un delincuente con captura vigente por robo agravado.

Como en cada elección, las fuerzas de seguridad montan operativos para dar con prófugos de la Justicia que creen que nadie los busca y se animan a ir a votar. Este domingo, en los comicios legislativos bonaerenses, al menos siete personas terminaron tras las rejas en Tigre, Quilmes, La Plata, La Matanza y San Nicolás.

En Lomas de Zamora, un hombre que estaba prófugo acusado por robo agravado, en modalidad “piratas del asfalto”, quedó detenido en la Escuela Secundaria N° 56 ubicada sobre la calle Avolas 1100, en la localidad de Villa Fiorito. “Mientras otros esconden y defienden delincuentes, nosotros los metemos presos”, expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en un posteo en su cuenta de X.

En Quilmes, en tanto, se realizaron dos detenciones. En la escuela EP N°35 sobre la calle Craviotto, la policía bonaerense aprehendió a un hombre de 38 años, quien era buscado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

Mientras que en un establecimiento educativo ubicado en calle 806, los efectivos policiales detuvieron a un prófugo de 38 años, quien se encontraba imputado por abuso sexual agravado. El operativo se efectuó a instancias del Juzgado de Garantías N°2 de Quilmes.

En Tigre, el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Bonaerense detuvo a un sospechoso con pedido de captura por el delito de abuso de arma agravado. El acusado se presentó a votar en el colegio Guadalupe, ubicado en Avenida de los Constituyentes 2924 en la localidad de Las Tunas.

También apresaron a un prófugo por el delito de abuso sexual agravado por el vínculo y por su condición de guarda. Los efectivos, que estaban de encubierto, lo atraparon en el Colegio N°14, de la calle Bomberos Voluntarios 480, de General Pacheco.

En Tigre, el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la policía bonaerense detuvo a un hombre por abuso de armas agravado.

En La Matanza, la Policía Bonaerense efectivizó la detención de un hombre de 54 años acusado de abuso sexual. La aprehensión se dio en la Escuela EP N°91 - ES N°112 Thomas Edison, situada en el número 912 de la localidad de Isidro Casanova. Intervino el Juzgado de Garantías N°4 y la UFI N°4 de Violencia de Género del Departamento Judicial La Matanza.

En San Nicolás, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 2ª detuvo en la escuela primaria N° 30 a un hombre que tenía un pedido de detención vigente desde el 7 de marzo, en una causa caratulada como “robo agravado en poblado y en banda y por escalamiento”.

Por último, en La Plata, en la Escuela EP N° 10, de Montevideo y 74, en la localidad de Berisso, fue apresado un hombre, de 29 años, acusado de tentativa de homicidio. Lo buscaban por el ataque en la calle con un arma blanca perpetrado este sábado en calle 37 y 177 durante una pelea.

En Tigre, Quilmes, La Plata, La Matanza y San Nicolás fueron las detenciones.

